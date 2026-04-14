El Salvador

¿Dónde y quiénes pueden recibir la vacuna contra el sarampión en El Salvador?

El Ministerio de Salud ha identificado 11 casos importados de sarampión e implementó una campaña extendida de inmunización para proteger a la población, especialmente a los niños y personas sin vacunación previa, ante el riesgo de brote nacional

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AME2168. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 10/04/2026.- Una mujer con su hijo participa en una jornada de vacunación contra el sarampión este viernes, en un centro de salud público en Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador (El Salvador). El Salvador comenzó una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses, en momentos en que el país centroamericano reporta 11 contagios "importados" y que la región de las Américas enfrenta brotes de esta enfermedad. EFE/ Javier Aparicio
AME2168. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 10/04/2026.- Una mujer con su hijo participa en una jornada de vacunación contra el sarampión este viernes, en un centro de salud público en Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador (El Salvador). El Salvador comenzó una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses, en momentos en que el país centroamericano reporta 11 contagios "importados" y que la región de las Américas enfrenta brotes de esta enfermedad. EFE/ Javier Aparicio

En medio de la rápida propagación del sarampión en la región centroamericana, El Salvador ha detectado al menos 11 casos de esta enfermedad. Las autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) sostienen que se trata de casos importados, sin transmisión comunitaria, pero han desplegado una campaña de vacunación para inmunizar a la población ante los riesgos que representa el virus.

Después de la detección de estos casos en el territorio nacional, tras 30 años sin presencia de la enfermedad, surgen dudas sobre quiénes deben aplicarse la vacuna y dónde pueden hacerlo. A continuación, se presentan los datos más relevantes para la población:

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus, que se transmite fácilmente cuando una persona infectada tose o estornuda. Los síntomas incluyen goteo nasal, tos, ojos rojos o llorosos y de manera característica, la aparición de pequeñas manchas blancas en la boca. Esta sintomatología puede confundirse con otras enfermedades, pero la presencia de las manchas es un signo distintivo.

El Ministerio de Salud de El Salvador intensifica campaña de vacunación ante el riesgo de sarampión importado. /(Secretaría de Salud)
El Ministerio de Salud de El Salvador intensifica campaña de vacunación ante el riesgo de sarampión importado. /(Secretaría de Salud)

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El síntoma más visible es una erupción cutánea prominente. Los casos graves pueden provocar la muerte si no se tratan oportunamente.

¿Quiénes deben aplicarse la vacuna?

El esquema de vacunación vigente indica la aplicación de la primera dosis a los niños de 12 meses y un refuerzo a los 18 meses. Ante el brote, las autoridades han adelantado la campaña de vacunación para que los menores de 6 a 11 meses también reciban la dosis. “Se ha agregado una dosis extra, en un contexto de un brote, que inicia de seis a 11 meses de nacidos”, explicó el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabi.

Cuando se presentan brotes de sarampión, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere agregar una dosis extra para reforzar la inmunidad de los menores.

La campaña de vacunación también contempla un refuerzo para las personas mayores de 20 años que no estén seguras de haber sido vacunadas oportunamente. El MINSAL indicó que este grupo puede acudir a los centros de atención para recibir una dosis. Las organizaciones de salud recomiendan que los refuerzos sean aplicados hasta los 49 años en los casos en que no se cuente con el esquema de vacunación completo.

Una enfermera habla con una mujer durante una jornada de vacunación contra el sarampión este viernes, en un centro de salud público en Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador (El Salvador). EFE/ Javier Aparicio
Una enfermera habla con una mujer durante una jornada de vacunación contra el sarampión este viernes, en un centro de salud público en Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador (El Salvador). EFE/ Javier Aparicio

¿Quiénes están en riesgo?

Toda persona no inmunizada (no vacunada o vacunada pero sin haber desarrollado inmunidad) puede infectarse. Los niños pequeños no vacunados y las mujeres embarazadas presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa del sarampión.

Expertos advierten que los pacientes con VIH tienen mayor riesgo de contraer sarampión, incluso si han recibido la vacuna, y pueden desarrollar cuadros graves debido a que su sistema inmunológico está comprometido.

¿Dónde puedo vacunarme?

Actualmente, todas las unidades de salud de la red pública están habilitadas para la aplicación de la vacuna contra el sarampión. Las clínicas funcionan de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, distribuidas en todo el país.

Los Centros de Fosalud representan otro punto de vacunación; en los municipios con mayor afluencia de personas atienden con horarios extendidos. De las 184 unidades, 73 brindan atención las 24 horas, todos los días. Algunos de estos centros se ubican en Altavista, en Soyapango, y Tomás Pineda, en Santa Ana.

Minsal comenzará campaña de vacunación infantil contra el sarampión el viernes 10 de abril. (Cortesía: Ministerio de Salud)
Minsal comenzará campaña de vacunación infantil contra el sarampión el viernes 10 de abril. (Cortesía: Ministerio de Salud)

De manera adicional, las autoridades han establecido una campaña de vacunación casa por casa en todo el país. Personal de salud visita comunidades para verificar que los menores tengan su cartilla de vacunación actualizada y puedan recibir la dosis en su domicilio en caso de ser necesario.

La campaña del MINSAL tiene como objetivo beneficiar a aproximadamente 30 mil niños, quienes recibirán una dosis adicional a la establecida en el esquema de vacunación. La medida busca proteger a los menores no solo del sarampión, sino también de la rubéola y las paperas.

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