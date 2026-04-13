La dependencia de remesas y la informalidad laboral limitan el progreso social en Centroamérica, según el Banco Mundial

Aunque las cifras de pobreza mejoraron tras la pandemia, “la región enfrenta ahora señales de desaceleración, con consecuencias directas para las familias más vulnerables”, detalla la publicación del Banco Mundial. (Foto Infobae, Jessica García).

El reciente informe del Banco Mundial “Panorama económico de América Latina y el Caribe, publicado el 8 de abril, advierte que el progreso en la reducción de la pobreza en Centroamérica podría estancarse si no se reactivan los motores del crecimiento estructural y el margen fiscal.

Aunque las cifras de pobreza mejoraron tras la pandemia, “la región enfrenta ahora señales de desaceleración, con consecuencias directas para las familias más vulnerables”, detalla la publicación.

La persistencia de la pobreza se atribuye a la baja diversificación productiva, la alta informalidad y el acceso limitado a servicios básicos.

Según el documento, cerca del 83% de las personas en situación de pobreza trabaja en la informalidad y el 60% tiene bajo nivel educativo. Los grupos más afectados son las comunidades rurales, indígenas y quienes dependen de empleos sin protección social.

Durante la llamada “década dorada” entre 2003 y 2013, Centroamérica experimentó una reducción de la pobreza impulsada por el crecimiento económico, los altos precios de materias primas y el aumento de remesas.

Según el documento del Banco Mundial, cerca del 83% de las personas en situación de pobreza trabaja en la informalidad y el 60% tiene bajo nivel educativo.

En el momento actual, países como El Salvador, Guatemala y Honduras dependen de manera considerable de los envíos de dinero desde el extranjero, lo que los hace vulnerables a variaciones en el entorno global.

La proporción de la población en situación de pobreza, medida con la línea internacional de 8.30 USD diarios en PPA(porcentaje de poder adquisitivo) 2021, oscila entre el 25% y el 40% en los países del norte de la región. Este fenómeno persiste especialmente en áreas rurales, donde la falta de acceso a educación, salud y saneamiento profundiza la exclusión social.

El reto para medir con precisión la pobreza deriva de la volatilidad de los ingresos informales. El Banco Mundial propone unir indicadores de ingreso y de consumo para captar con mayor fidelidad la movilidad social y la persistencia del fenómeno: la intención es evitar que los cambios temporales en los ingresos alteren el diagnóstico y oculten barreras estructurales.

Factores que amenazan el avance en la reducción de la pobreza

La recuperación económica tras la pandemia y el auge de las remesas facilitaron avances recientes, aunque el crecimiento anual se ha moderado, quedando entre el 3% y el 5%.

El informe advierte que, si no se aplican políticas de reactivación estructural ni se amplía el espacio fiscal, la reducción de la pobreza será limitada durante 2026.

La proporción de la población en situación de pobreza, medida con la línea internacional de 8.30 USD diarios en PPA(porcentaje de poder adquisitivo) 2021, oscila entre el 25% y el 40% en los países del norte de la región. REUTERS/Eloisa Lopez

El reporte atribuye la persistencia de la pobreza a la combinación de informalidad laboral, baja escolaridad y falta de acceso a servicios básicos, lo que crea un círculo difícil de superar. El crecimiento económico, por sí solo, no se traduce en beneficios generalizados ni en más oportunidades de movilidad social.

Políticas recomendadas y experiencias regionales

Dentro del bloque de Centroamérica, Banco Mundial destaca a Costa Rica, donde la inversión en capital humano junto con la protección social universal han resultado en menores tasas de pobreza y mayor formalidad laboral.

A diferencia de esta experiencia, países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua enfrentan dificultades para consolidar estos logros debido a la dependencia de remesas y una inclusión laboral limitada.

Las recomendaciones centrales incluyen fomentar la productividad, elevar la calidad educativa, ampliar la protección social y fortalecer la recaudación fiscal. El propósito es generar empleos formales que garanticen ingresos estables y promuevan la movilidad social.

Según el informe, romper el círculo de la pobreza en Centroamérica exige políticas integrales que combatan la informalidad, fortalezcan el capital humano y favorezcan la creación de empleos formales.