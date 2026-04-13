El Salvador

Carreteras más peligrosas de El Salvador: alerta para los conductores

Los informes recientes de la Cruz Roja Salvadoreña destacan tres arterias donde se concentran numerosos percances viales, atribuidos a imprudencias y condiciones adversas de las vías

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La carretera a Comalapa es una de las vías donde se registran graves accidentes de tránsito./(Cruz Roja Salvadoreña)
La carretera a Comalapa es una de las vías donde se registran graves accidentes de tránsito./(Cruz Roja Salvadoreña)

La Cruz Roja Salvadoreña ha identificado las carreteras donde se registran más incidentes durante el periodo vacacional. Entre las vías señaladas por voceros de la institución destacan la Carretera de Oro, la Carretera a Comalapa y la carretera Panamericana en el tramo conocido como Los Chorros, rutas donde históricamente se concentra el mayor número de accidentes y víctimas fatales.

Según datos oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), solo entre el 1 de enero y el 5 de abril se registraron 3,366 siniestros viales en El Salvador.

El número de personas lesionadas por accidentes en ese periodo de 2025 fue de 3,175, mientras que en 2026 se han registrado 4,210, lo que representa 1,035 casos adicionales. La siniestralidad vial mantiene una tendencia al alza en los últimos tres años, con picos durante la Semana Santa y otras fechas festivas.

Al ser consultado en una entrevista radial reciente sobre las zonas identificadas con mayores accidentes, Luis Galdámez, socorrista de Cruz Roja Salvadoreña, aseguró que las carreteras son las más peligrosas.

“Las zonas que nosotros tenemos identificadas ya, desde bastante tiempo, son más que todo las carreteras; la carretera de Oro, la carretera a Comalapa, y (la Panamericana) para bajar Los Chorros, que son donde más frecuentemente se dan accidentes. Eso ocurre por la alta velocidad que llevan los conductores, la alta circulación de camiones y de otros vehículos, pues son carreteras que conectan a varios lugares”, detalló.

La carretera de Oro figura entre las rutas más siniestradas del país, con mayores con altos índices de lesionados./(Viceministerio de Transporte)
La carretera de Oro figura entre las rutas más siniestradas del país, con mayores con altos índices de lesionados./(Viceministerio de Transporte)

Datos oficiales indican que la Carretera a Comalapa es uno de los corredores más transitados. Recientemente se reportó el vuelco de un pick up que transportaba comerciantes y sus productos en el kilómetro 20, cerca de Olocuilta. El accidente dejó ocho personas lesionadas y obligó al cierre parcial de la vía mientras los equipos de socorro brindaban atención prehospitalaria. La causa preliminar fue la pérdida de control del vehículo, un factor común en incidentes similares registrados en la zona.

Una vía señalada por las autoridades de tránsito es la Ruta Militar, especialmente en el tramo que atraviesa Morazán y conecta La Unión con San Miguel. En febrero, un autobús de la ruta 390 impactó contra un vehículo particular en el kilómetro 157, cerca del Barrio San Sebastián en Jocoro. El choque provocó la muerte del periodista Jorge Guadalupe Sorto y dejó tres heridos graves. Las autoridades atribuyeron el accidente al exceso de velocidad, uno de los factores más recurrentes en la lista de causas de siniestros fatales.

La Carretera de Oro y el tramo de Los Chorros también figuran entre los puntos críticos para Cruz Roja. Estas vías experimentan alta circulación de vehículos particulares, autobuses y camiones, lo que incrementa la probabilidad de choques múltiples. La combinación de velocidad, distracción del conductor y condiciones cambiantes del clima o la carretera han sido mencionadas por el Viceministerio de Transporte y la entidad de socorro como elementos que agravan el riesgo.

Durante la Semana Santa, la Cruz Roja Salvadoreña reforzó sus puestos en estas carreteras y coordinó acciones con la Policía Nacional Civil (PNC), Comandos de Salvamento y otras instituciones de emergencia para agilizar la respuesta ante siniestros.

El alto índice de accidentes viales en la carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, y el grado de peligro que representa esta vía, ha llevado a las autoridades a ejecutar un proyecto de ampliación y construcción de un viaducto en la zona./ (Ministerio de Obras Públicas)
El alto índice de accidentes viales en la carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, y el grado de peligro que representa esta vía, ha llevado a las autoridades a ejecutar un proyecto de ampliación y construcción de un viaducto en la zona./ (Ministerio de Obras Públicas)

El Viceministerio de Transporte señala que las principales causas de accidentes siguen siendo la distracción del conductor, la invasión de carril y el exceso de velocidad. En lo que va de 2026, la velocidad excesiva ha generado 247 muertes y la invasión del carril ha ocasionado 172 víctimas fatales. Los motociclistas figuran entre los usuarios más vulnerables, con un aumento preocupante de víctimas por imprudencia, falta de protección y velocidad inadecuada.

Las autoridades insisten en la importancia del uso del cinturón de seguridad, evitar conducir bajo efectos de alcohol o drogas, respetar las señales de tránsito y moderar la velocidad, especialmente en los tramos más peligrosos y durante las horas de mayor flujo vehicular. Las campañas de sensibilización y los operativos de control, incluidas las fotomultas, forman parte de las estrategias para reducir la siniestralidad.

Finalmente, la Cruz Roja y las entidades de tránsito han reiterado el llamado a la prudencia y la prevención, recordando que la mayoría de los accidentes son evitables y que la seguridad en las carreteras depende del comportamiento responsable de todas las personas al volante.

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