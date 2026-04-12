¡Pura cumbia! Los Hermanos Flores conquistan Coachella con una fiesta de identidad y nostalgia salvadoreña

Así inició la primera participación de Los Hermanos Flores en Coachella. (Cortesía: Coachella 2026)

Asistentes colmaron el Outdoor Theatre de Coachella 2026, este sábado, durante la actuación de la Internacional Orquesta Los Hermanos Flores, la agrupación salvadoreña con 65 años de historia, en lo que fue un festival de cumbia y herencia salvadoreña.

El evento reunió a salvadoreños residentes en Estados Unidos, así como a ciudadanos de variadas nacionalidades centroamericanas, que convirtieron el concierto en una celebración de identidad.

La actuación marcó un momento clave para la integración cultural en el ámbito de los grandes festivales estadounidenses. Con una trayectoria que nació en el departamento de San Vicente a finales de 50′, la agrupación alcanzó relevancia internacional al consolidar un repertorio que ha perdurado por varias generaciones.

Muchos asistentes, identificados como “hermanos lejanos”, destacaron que la música del grupo representa un lazo simbólico entre la diáspora y sus raíces, y recordaron que nunca antes una banda salvadoreña con esa trayectoria había protagonizado una presentación de este nivel en el evento de California.

La actuación de Los Hermanos Flores en el Outdoor Theatre de Coachella reunió a la diáspora salvadoreña y celebró la identidad cultural centroamericana en Estados Unidos. (Cortesía: Coachella 2026)

El concierto de Los Hermanos Flores arrancó con la canción “Yo Viviré”, provocando una inmediata reacción de la multitud, cuyas banderas salvadoreñas indicaron la magnitud del fenómeno.

En el escenario, "Nory" Flores vistió un traje color rosa, mientras que, el resto de los integrantes lucieron trajes negros y los bailarines adaptaron sus atuendos a cada canción, reforzando la conexión audiovisual con la identidad cultural.

El repertorio incluyó clásicos como “Enfermera”, “La Secretaria”, “Linda Muchachita” y “La Medallita”, todos coreados por un público que celebró el reencuentro intergeneracional a miles de kilómetros de El Salvador.

El vestuario de "Nory" Flores en rosa y los trajes blancos del grupo resaltaron la apuesta visual y la conexión cultural en la puesta en escena. (Cortesía: Coachella 2026)

La interpretación de “La Bala” resultó en uno de los momentos más destacados de la jornada, generando una respuesta entusiasta entre los asistentes. El público, visiblemente emocionado, reaccionó con aplausos y vítores ante la ejecución de la pieza, lo que provocó un ambiente de celebración en el recinto. Al concluir la interpretación, los presentes solicitaron una canción adicional, ante lo cual la orquesta accedió como un regalo.

Para cerrar la tarde, la agrupación interpretó “El Comején”. La ejecución de este tema desató una oleada de baile entre los asistentes, quienes aprovecharon los últimos minutos para disfrutar al máximo.

La combinación de ambas piezas permitió a la audiencia vivir una jornada llena de música y emociones, caracterizada por la interacción constante entre la orquesta y el público. Luego de casi una hora, el concierto llegó a su fin entre aplausos y mucho baile.

El repertorio de Los Hermanos Flores, con clásicos como “Enfermera” y “La Medallita”, generó un reencuentro intergeneracional entre migrantes y sus raíces. (Cortesía: Coachella 2026)

El reencuentro de la diáspora salvadoreña activó el orgullo nacional

La presentación de Los Hermanos Flores en Coachella fue protagonizada por miles de salvadoreños residentes en Estados Unidos, quienes acudieron al festival movilizados por el deseo de reconectar con una de las expresiones más reconocibles de su cultura.

La respuesta colectiva, marcada por la exhibición de banderas y el canto unificado de los mayores éxitos del grupo, fortaleció el rol de la música como instrumento de cohesión entre comunidades migrantes y su país de origen.

Banderas salvadoreñas y cánticos unificaron a la audiencia del festival, demostrando la fuerza de la música salvadoreña en eventos internacionales. (Cortesía: Coachella 2026)

La consecuencia inmediata ha sido una muestra del aporte centroamericano en uno de los principales escenarios culturales a nivel mundial.

Los Hermanos Flores volverán a interpretar sus éxitos en Coachella, cuando salten al escenario por segunda vez el 18 de abril.