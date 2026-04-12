El Salvador

Policía salvadoreña detiene a cinco jóvenes en Zacatecoluca por agrupaciones ilícitas y receptación

Un operativo realizado en la colonia Palmira permitió poner bajo custodia a varios señalados luego de que una víctima reconociera a los sospechosos cuando estos intentaban vender partes de un vehículo hurtado en San Juan Nonualco

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Cinco jóvenes, entre ellos Brayan Molina Iraheta y José Guevara Granadeño, fueron detenidos en colonias de Zacatecoluca, La Paz Este, por agrupaciones ilícitas. (Foto: PNC)
Cinco jóvenes, entre ellos Brayan Molina Iraheta y José Guevara Granadeño, fueron detenidos en colonias de Zacatecoluca, La Paz Este, por agrupaciones ilícitas. (Foto: PNC)

Cinco jóvenes fueron detenidos en la colonia Palmira, Zacatecoluca, La Paz Este, tras ser señalados por el delito de agrupaciones ilícitas, de acuerdo con la Policía Nacional Civil. La intervención, coordinada entre personal de investigaciones e Inteligencia Policial, permitió además recuperar diversas piezas de motocicletas y marihuana.

La acción policial se desencadenó cuando una persona que había sido víctima de hurto reconoció a los sospechosos mientras comercializaban partes de su motocicleta, sustraída días antes en San Juan Nonualco. Según el reporte, la motocicleta fue robada el 3 de abril y las piezas ya se encontraban en proceso de venta.

Entre los capturados se encuentran Brayan Ernesto Molina Iraheta (23 años), José Esteven Guevara Granadeño (19), Jeison Herrera Vallejos (18), Yelter Esaú Martínez Flores (17) y Levis Josué Martínez Flores (16). Todos serán remitidos a las autoridades correspondientes por agrupaciones ilícitas y receptación.

La intervención policial recuperó piezas de motocicletas robadas y marihuana durante el operativo realizado en Palmira, con apoyo de Inteligencia Policial. (Foto: PNC)
La intervención policial recuperó piezas de motocicletas robadas y marihuana durante el operativo realizado en Palmira, con apoyo de Inteligencia Policial. (Foto: PNC)

En el caso de Guevara Granadeño, las autoridades agregaron el delito de hurto agravado. Molina Iraheta, por su parte, también enfrentará cargos por posesión y tenencia de droga.

Durante el operativo, la policía incautó tres chasis con sus respectivos motores, tres tanques de motocicleta, un motor adicional, varias piezas sueltas y marihuana.

Las piezas recuperadas y la incautación de drogas forman parte de las evidencias que serán presentadas durante el proceso judicial en contra de los implicados quienes permanecen bajo custodia policial.

Detención de pandillero de MS-13 en frontera de Santa Ana Oeste

En el paso fronterizo no habilitado de Piedras Azules, Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste, personal del Comando Sumpul ubicó y detuvo a Samuel Alberto Macis Axume. Este sujeto es señalado como homeboy y gatillero de la MS-13, clica Park View Locos Salvatruchos, según la publicación de la Fuerza Armada en la que se indica que el individuo posee tatuajes alusivos a la estructura criminal a la que pertenece, lo que facilitó su identificación durante el operativo.

Samuel Alberto Macis Axume, homeboy y gatillero de MS-13, fue capturado en la frontera no habilitada de Piedras Azules, Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste. (Foto: Fuerza Armada)
Samuel Alberto Macis Axume, homeboy y gatillero de MS-13, fue capturado en la frontera no habilitada de Piedras Azules, Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste. (Foto: Fuerza Armada)

Tras la detención, Samuel Alberto Macis Axume fue entregado a la Policía Nacional Civil para que enfrente el proceso judicial correspondiente. El despliegue en esa zona fronteriza no habilitada refuerza las acciones de vigilancia y control en lugares utilizados por estructuras delictivas para movilizarse o intentar evadir la autoridad.

Captura internacional de miembro de la MS-13 con apoyo de México y Estados Unidos

Por otra parte, la Policía Nacional Civil, en coordinación con autoridades de México, logró ubicar y capturar a Elvis Saúl Flores Sánchez, miembro activo de la MS-13. El detenido había sido previamente arrestado por ICE en Los ángeles, California, pero logró salir de la custodia estadounidense antes de ser ubicado nuevamente debido a la colaboración internacional.

Elvis Saúl Flores Sánchez, miembro de MS-13 previo arrestado por ICE en Estados Unidos, fue recapturado en El Salvador con apoyo de México y enfrenta proceso judicial bajo el régimen de seguridad. (Publicación: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)
Elvis Saúl Flores Sánchez, miembro de MS-13 previo arrestado por ICE en Estados Unidos, fue recapturado en El Salvador con apoyo de México y enfrenta proceso judicial bajo el régimen de seguridad. (Publicación: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)

Ya en territorio salvadoreño, las autoridades aseguraron que Elvis Saúl Flores Sánchez enfrentará la justicia por los delitos cometidos. De acuerdo con la publicación de a cuenta de X del Ministro de justicia y seguridad, Gustavo Villatoto, el Estado cuenta con las herramientas necesarias para detectar y capturar a quienes intentan evadir la ley, garantizando su traslado directo a centros penales en el país.

Las autoridades reiteraron el compromiso de hacer justicia y advirtieron que quienes formen parte de estructuras delictivas serán sometidos a un proceso legal riguroso conforme al actual régimen de seguridad, enfatizando que el destino de los involucrados será la cárcel.

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