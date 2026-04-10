El Salvador

Empresas salvadoreñas del sector textil participan en la Feria de Telas Funcionales en Portland, Oregón

Tres compañías textiles de El Salvador exhibieron su capacidad de innovación y sostenibilidad durante la Functional Fabric Fair, desarrollada en Portland del 7 al 9 de abril. El evento reunió a más de 300 proveedores certificados y líderes globales de la industria, consolidándose como el principal espacio de conexión para marcas y fabricantes.

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Representantes de empresas salvadoreñas presentan tejidos funcionales en la Functional Fabric Fair de Portland, Oregón, en abril de 2026./ (Embajada de El Salvador en Estados Unidos)
Representantes de empresas salvadoreñas presentan tejidos funcionales en la Functional Fabric Fair de Portland, Oregón, en abril de 2026./ (Embajada de El Salvador en Estados Unidos)

Tres empresas salvadoreñas de la industria textil participaron activamente en la Functional Fabric Fair, uno de los eventos más relevantes del sector textil técnico y de alto rendimiento en Estados Unidos, desarrollado en el Oregon Convention Center de Portland, Oregón, del 7 al 9 de abril. La participación fue impulsada por la Embajada de El Salvador en Estados Unidos, que informó en sus redes sociales, en el marco de su estrategia de diplomacia económica orientada a fortalecer la presencia de la oferta exportable salvadoreña en mercados internacionales.

La Functional Fabric Fair, impulsada por PERFORMANCE DAYS, se consolida como el principal punto de encuentro para directores ejecutivos, diseñadores y responsables de desarrollo de producto de la industria textil mundial. Este año, la feria reunió a más de 300 proveedores certificados en sostenibilidad, incluidos 25 expositores que participaron por primera vez, para exhibir las últimas innovaciones en tejidos funcionales, acabados, adornos y tecnologías textiles destinados a las temporadas primavera/verano 2027 y 2028.

El evento abrió con el taller “Day 0 Sustainability Workshop” el 7 de abril, seguido de dos jornadas de exposición y conferencias especializadas del 8 al 9 de abril. Durante estos días, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer materiales de última generación, asistir a charlas impartidas por figuras influyentes de la moda internacional y participar en espacios de networking, fortaleciendo así los lazos comerciales y el intercambio de conocimientos sobre tendencias y sostenibilidad en la industria textil.

Muestras de telas y acabados innovadores de El Salvador atraen la atención de visitantes en la Functional Fabric Fair./(Embajada de El Salvador en Estados Unidos)
Muestras de telas y acabados innovadores de El Salvador atraen la atención de visitantes en la Functional Fabric Fair./(Embajada de El Salvador en Estados Unidos)

Entre las áreas destacadas de la feria figuraron el AATCC Textile Test Zone, con demostraciones prácticas de estándares de prueba textil; el Bodywear Collective, dedicado a la innovación en prendas deportivas y de baño; y el Future Fabrics Expo Innovation Hub, que se centró en materiales de bajo impacto ambiental y diseños regenerativos. Además, el programa incluyó foros dedicados a lana y algodón, una zona de innovación con tecnologías textiles disruptivas, y exposiciones de materiales biodegradables, reciclados y reutilizables, en línea con el compromiso de la feria por una industria más sostenible.

Las empresas salvadoreñas presentes aprovecharon la plataforma para mostrar sus productos y establecer contactos con marcas globales y líderes de la industria. La participación en este tipo de eventos permite a los exportadores nacionales acceder a tendencias internacionales, identificar oportunidades de negocio y fortalecer la proyección del sector en un mercado tan competitivo como el estadounidense, donde el sector textil de El Salvador cuenta con aranceles preferenciales gracias a acuerdos bilaterales.

La entrada a la feria fue gratuita para los visitantes, quienes además pudieron disfrutar de servicios como transporte interno, guardarropa y acceso al catálogo completo del evento. Este enfoque inclusivo facilitó la interacción entre los diferentes actores de la cadena de valor textil, desde fabricantes hasta compradores y desarrolladores de tecnología.

La participación salvadoreña en la feria refuerza la proyección internacional del sector textil nacional en mercados de alto valor./(Embajada de El Salvador en Estados Unidos)
La participación salvadoreña en la feria refuerza la proyección internacional del sector textil nacional en mercados de alto valor./(Embajada de El Salvador en Estados Unidos)

Como antecedente, en 2025 El Salvador ya había acompañado a empresas del sector en la feria Texworld de Nueva York, lo que demuestra una estrategia sostenida para posicionar la oferta exportable salvadoreña en escenarios internacionales clave. Según la Embajada de El Salvador en Estados Unidos, estas iniciativas fortalecen las oportunidades comerciales y contribuyen a la proyección del sector textil nacional en destinos estratégicos.

La Functional Fabric Fair se ha consolidado como un espacio de inspiración, innovación y oportunidades para la industria textil global, permitiendo que empresas salvadoreñas exhiban su capacidad de innovación, sostenibilidad y adaptación a las exigencias del mercado internacional. La presencia de El Salvador en este foro confirma su compromiso con la modernización de su industria textil y su integración en las cadenas globales de valor orientadas a la sostenibilidad y la alta tecnología.

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