El Salvador

Planta desalinizadora en El Majahual beneficia a 140 familias en El Salvador

El sistema, que inicia con la extracción de agua de pozos y emplea procesos de pretratamiento y desalinización, permitirá a 140 familias acceder a agua potable

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La Planta Desalinizadora El Majahual mejora el acceso al agua potable para 140 familias y turistas en la zona costera de La Libertad Costa. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La Planta Desalinizadora El Majahual mejora el acceso al agua potable para 140 familias y turistas en la zona costera de La Libertad Costa. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Con una cooperación no reembolsable de $513,273.54 del Banco Centroamericano de Integración Económica, quedó inaugurada la Planta Desalinizadora El Majahual, una obra que beneficia a 140 familias del cantón El Majahual, en el distrito de La Libertad Costa. Esta planta permite mejorar el acceso al agua potable en la zona y constituye un nuevo recurso para las comunidades costeras de El Salvador.

La planta opera a partir de un sistema integral que inicia con la extracción de agua desde dos pozos. El agua extraída entra primero a una fase de pretratamiento, donde se eliminan sedimentos e impurezas. Posteriormente, el líquido pasa a un sistema de desalinización que remueve la sal y transforma el agua en un recurso apto para el consumo humano. Según explicó Dagoberto Arévalo, presidente de ANDA, el agua obtenida es de calidad superior, incluso en comparación con la embotellada, gracias a las múltiples etapas de purificación y desinfección implementadas en el proceso.

El Banco Centroamericano de Integración Económica financió la planta con una cooperación no reembolsable de $513,273.54 para beneficio comunitario. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Banco Centroamericano de Integración Económica financió la planta con una cooperación no reembolsable de $513,273.54 para beneficio comunitario. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

De acuerdo con el titular de ANDA, se han habilitado dos llenaderos en la comunidad donde las personas pueden abastecerse sin costo. También existe un punto especial para el llenado de camiones cisterna, lo que permite responder ante emergencias como inundaciones, terremotos u otras eventualidades, siempre y cuando haya energía eléctrica disponible para el funcionamiento de la planta. Durante la Semana Santa, sostuvo que se utilizó este sistema para abastecer a lugares con alta afluencia de visitantes.

Dagoberto Arévalo detalló que la planta cuenta con un tanque de almacenamiento de 10 metros cúbicos y una capacidad de producción de 12 metros cúbicos por hora, lo que equivale a llenar 25 pilas domésticas en una sola hora. El horario de funcionamiento se extiende desde la mañana hasta la noche, restringiéndose en la madrugada para evitar desperdicios y garantizar un uso responsable del recurso. La infraestructura fue diseñada a una altura estratégica que protege la instalación de posibles inundaciones, asegurando así su operación incluso en condiciones adversas.

Uno de los principales beneficiados del proyecto, aseguran, son los estudiantes del centro educativo de Playa El Majahual, quienes ahora disponen de agua potable en su escuela. Las autoridades señalaron que la llegada de la planta dignifica la vida de los habitantes, mejora la salud pública y responde a la instrucción presidencial de priorizar siempre a las personas en la gestión del recurso hídrico. Además, la disponibilidad de agua potable fortalece la economía local, facilita el trabajo de los comerciantes y mejora la experiencia de los turistas que visitan la playa.

Dagoberto Arévalo, Presidente de ANDA. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Dagoberto Arévalo, Presidente de ANDA. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El proyecto se plantea como modelo para replicar en otras comunidades costeras que enfrentan desafíos similares con el abastecimiento de agua potable. Las autoridades de ANDA y del BCIE confirmaron que próximamente se inaugurará una planta desalinizadora en San Diego, como parte de una estrategia para ampliar la cobertura en la franja costera del país. El llamado a la comunidad es a cuidar y aprovechar responsablemente la infraestructura, ya que la sostenibilidad del sistema depende de su uso y mantenimiento colectivo.

La obra fue entregada oficialmente por Dagoberto Arévalo, presidente de ANDA, y Alejandro Zelaya, director del BCIE por El Salvador, quienes destacaron que se trata de la planta desalinizadora más grande del país y la primera en su tipo en esta región.

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