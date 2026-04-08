El Salvador

Los impuestos a cervezas y bebidas alcohólicas superan meta presupuestaria en febrero en El Salvador

El reporte oficial del Ministerio de Hacienda destaca que los ingresos por gravámenes específicos a estos productos se ubicaron por encima de las proyecciones, impulsados por el aumento de la demanda interna

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OMS - Perú - 3 de julio
La recaudación en productos como la cerveza, alcohol y cigarros estuvo 8.1% por encima del monto previsto en el presupuesto, según los datos de Hacienda. Foto: Composición Infobae

Los ingresos provenientes de los impuestos selectivos al consumo sobre bebidas alcohólicas y cervezas registraron un desempeño superior a lo proyectado en el presupuesto 2026 al cierre de febrero. Según el informe oficial del Ministerio de Hacienda, la recaudación por cervezas alcanzó los USD 19.5 millones, superando la meta presupuestada de USD 17.7 millones. Esta diferencia positiva de USD 1.8 millones representa un crecimiento de 10.1% respecto a la proyección oficial y de USD 2 millones frente al mismo periodo de 2025.

En el caso de los productos alcohólicos, la recaudación llegó a USD 4.3 millones, ubicándose USD 300,000 por encima del monto previsto en el presupuesto, lo que equivale a un incremento de 8.1% respecto a la meta. En comparación interanual, el monto se mantiene estable.

El informe de la Dirección General de Tesorería detalla que, en el conjunto de los impuestos selectivos al consumo, los gravámenes sobre bebidas alcohólicas y cervezas contribuyeron al resultado global, que reportó un total de USD 44.4 millones, superando en USD 4 millones la meta para el periodo y mostrando un crecimiento de 9.9% frente al presupuesto.

Este desempeño se atribuye en parte a una mayor demanda interna y a una mejor fiscalización, factores que impulsaron la recaudación por el consumo de estos productos.

Consumo alcohol 1920
Freepik

Gobierno redujo los impuestos a licores

En febrero pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una disminución de impuestos para bebidas alcohólicas destiladas, principalmente el whisky, la ginebra y los licores, en un intento por armonizar la carga fiscal del sector y responder tanto a los compromisos internacionales de comercio como a la evolución del mercado interno.

El ajuste fiscal, presentado como iniciativa del Ministerio de Hacienda y canalizado desde la Presidencia de la República, empezó a regir tras su publicación oficial el 27 de febrero y los cambios tributarios entraron en vigor el 7 de marzo.

Las nuevas tarifas suponen una reducción significativa en la carga impositiva sobre el contenido alcohólico para productos específicos. El impuesto para el whisky con grados superiores al 60 % bajó de USD 0.16 a USD 0.09 por cada porcentaje de alcohol.

Para otras variedades, la disminución es de USD 0.16 a USD 0.05. El gravamen sobre la ginebra y los licores, incluidos dentro de partidas arancelarias específicas, bajó también de USD 0.16 a USD 0.09 por grado alcohólico. Anteriormente, todos estos productos tributaban a razón de 16 centavos por cada 1 % de alcohol por litro.

La medida no afecta los impuestos aplicados a vinos, vermut, cerveza, sidras, ron, vodka ni aguardientes, que mantienen su tasa fija en 9 centavos por cada 1 % de alcohol, conforme a lo descrito por el Ministerio de Hacienda.

En una mesa oscura se ven tres bebidas: una copa de vino tinto, un vaso alto de cerveza dorada con espuma y un vaso bajo de licor ámbar, todos con un halo de luz de fondo.
Una copa de vino tinto, un vaso alto de cerveza y un vaso de licor se presentan sobre una mesa elegante, iluminados para ilustrar las diferencias en el consumo y su impacto en la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador importó USD 95.7 millones en bebidas alcohólicas durante 2025, con un incremento anual del 14.9 %

En el balance comercial de 2025, El Salvador registró importaciones de bebidas alcohólicas por USD 95.7 millones, lo que representa un crecimiento del 14.9 % respecto al año anterior, según cifras del Banco Central de Reserva. Este crecimiento marcó a las bebidas alcohólicas como uno de los segmentos más dinámicos dentro de la categoría de alimentos y bebidas, la cual sumó USD 3,294.1 millones en importaciones, un aumento interanual del 4.7 %.

En comparación, las bebidas no alcohólicas alcanzaron los USD 131 millones en importaciones, lo que mantiene a los productos con alcohol en una posición relevante aunque no dominante dentro del rubro. Estas tendencias, de acuerdo con datos oficiales, reflejan un comportamiento similar al observado en otros bienes de consumo masivo en el mercado local.

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