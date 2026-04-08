El Salvador

El Salvador: Recaudación de IVA y Renta en febrero supera las metas previstas en el presupuesto 2026

Los ingresos fiscales acumulados mostraron un alza frente a las previsiones de Hacienda, impulsados por incrementos en las declaraciones internas de IVA y mayores pagos del Impuesto sobre la Renta, según cifras de la Dirección General de Tesorería

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Múltiples pilas de monedas doradas apiladas y dispersas sobre una superficie de madera, con la bandera de El Salvador, que es azul y blanca, ondeando de fondo
Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta, en febrero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recaudación fiscal de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Impuesto sobre la Renta mostró un desempeño superior a lo previsto en el presupuesto nacional durante los dos primeros meses de 2026, según datos del Ministerio de Hacienda. En el acumulado al 28 de febrero, la recaudación efectiva de ambos tributos superó las estimaciones iniciales, con un crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el informe elaborado por la Dirección General de Tesorería, órgano oficial de recaudación, el IVA alcanzó un monto de USD 689.8 millones, situándose USD 21.1 millones por encima de la meta presupuestada, lo que representa un incremento de 3.2 % respecto a lo proyectado. En comparación interanual, el crecimiento llegó a 7.1 %, impulsado principalmente por el aumento en las declaraciones internas, que sumaron USD 362.4 millones, y por las importaciones, con USD 327.5 millones.

Asimismo, el Impuesto sobre la Renta registró una recaudación de USD 498.8 millones, prácticamente en línea con la meta presupuestaria de USD 499.1 millones, mostrando una diferencia negativa de USD 300,000. A pesar de ello, respecto al mismo periodo de 2025, el tributo experimentó un aumento de 2.4 %, principalmente por el desempeño de los pagos a cuenta, que ascendieron a USD 165 millones, superando la proyección en USD 3.5 millones.

Múltiples pilas de monedas doradas apiladas y dispersas sobre una superficie de madera, con la bandera de El Salvador, que es azul y blanca, ondeando de fondo
Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta, en febrero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados consolidados y evolución frente a las metas

El reporte de Hacienda señala que los ingresos acumulados por tributos y contribuciones sumaron USD 1,334 millones al cierre de febrero, superando la meta presupuestada en USD 32.4 millones y marcando un crecimiento de 5.8 % en comparación con el año anterior. Los resultados reflejan un mayor volumen en impuestos al consumo y en el cumplimiento tributario, especialmente en el caso de las declaraciones internas del IVA.

Entre los factores que explican este desempeño se destaca el crecimiento observado en las declaraciones de Impuesto al Valor Agregado, que subieron 10.2 % frente a lo previsto en el presupuesto, así como los mayores montos registrados en los pagos a cuenta del impuesto sobre la renta, ambos considerados indicadores de mayor actividad tributaria.

La información de la Dirección General de Tesorería, órgano oficial de recaudación, también precisa que aunque la recaudación por importaciones dentro del IVA se ubicó por debajo de la meta en USD 12.4 millones, el incremento por declaraciones internas compensó esta caída. En el caso del impuesto sobre la renta, el monto de retenciones fue 0.9 % inferior a lo presupuestado, mientras que las declaraciones individuales permanecieron levemente por debajo de lo estimado en el presupuesto.

El reciente movimiento del dólar responde a factores externos e internos, con predominio del contexto global en las últimas semanas.
Un mayor dinamismo en obligaciones fiscales permitió que la recaudación efectiva de tributos y contribuciones acumuladas se ubicara por encima de lo esperado en los primeros dos meses del año, con notoria incidencia del IVA y el impuesto sobre la renta. Foto: Archivo

Ingresos no tributarios caen por debajo de lo proyectado en el presupuesto a febrero de 2026

Los ingresos no tributarios del Gobierno Central sumaron 52.8 millones de dólares al 28 de febrero de 2026, cifra que se ubicó 16.4 millones por debajo de lo proyectado en el presupuesto para el mismo periodo, lo que representa una caída de 23.7% frente a la meta oficial. El resultado también implica una reducción de 3.1 millones de dólares respecto al monto recaudado en los primeros dos meses de 2025, equivalente a una disminución de 5.5% interanual.

El desempeño negativo frente a la meta presupuestaria se explica principalmente por menores ingresos en los rubros de ingresos financieros y otros, que totalizaron 15.1 millones de dólares, 1.5 millones menos de lo previsto. Además, las transferencias corrientes alcanzaron solo 4.5 millones, 3.9 millones por debajo de lo proyectado, con una variación negativa de 46.7% respecto al presupuesto.

Por el contrario, algunos componentes mostraron avances por encima de lo esperado. Las contribuciones a la seguridad social sumaron 9.9 millones de dólares, superando la proyección en 1 millón, lo que representa un incremento de 11.1% respecto al presupuesto. Las tasas y derechos se mantuvieron estables, totalizando 10.3 millones, una leve variación positiva de 0.1 millones.

La emisión del Documento Único de Identidad genera ingresos al Estado, los cuales son registrados por Hacienda en sus reportes mensuales. (Foto cortesía RNPN)
La emisión del Documento Único de Identidad genera ingresos al Estado, los cuales son registrados por Hacienda en sus reportes mensuales. (Foto cortesía RNPN)

En el rubro de venta de bienes y servicios, los ingresos alcanzaron 3 millones de dólares, ubicándose 0.2 millones por encima de la meta, impulsados especialmente por el desempeño del Documento Único de Identidad (DUI), que registró 1.7 millones de dólares, con un aumento de 41.9% sobre lo proyectado.

El informe de la Dirección General de Tesorería destaca que, a pesar de ciertos incrementos en componentes puntuales, el total de los ingresos no tributarios permanece rezagado frente a las estimaciones presupuestarias, lo que podría requerir un seguimiento adicional en los próximos meses para evaluar su evolución.

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