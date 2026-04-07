El Salvador

Las exportaciones de café salvadoreño crecen casi un 30 % en volumen y más del 70 % en valor durante el ciclo 2025/26

El aumento de los precios internacionales y la demanda en Norteamérica y Europa impulsaron un incremento significativo en las ventas externas, generando ingresos superiores a USD 66 millones hasta febrero de 2026

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El café de El Salvador ha registrado un volumen exportado de más de 38 millones de kilogramos hasta febrero de 2026, lo que representa un salto considerable frente a la temporada previa. (Foto cortesía Instituto Salvadoreño del Café)
El café de El Salvador ha registrado un volumen exportado de más de 38 millones de kilogramos hasta febrero de 2026, lo que representa un salto considerable frente a la temporada previa. (Foto cortesía Instituto Salvadoreño del Café)

Un cambio notable ha marcado el ciclo 2025/26 del café salvadoreño: las exportaciones han crecido casi un 30 % en volumen y más del 70 % en valor respecto al periodo anterior, impulsadas por una mejora en los precios internacionales y una demanda sostenida en mercados clave, según reportes de la Oficina de Estadísticas Cafetaleras y el Instituto Salvadoreño del Café.

El café de El Salvador ha registrado un volumen exportado de más de 38 millones de kilogramos hasta febrero de 2026, lo que representa un salto considerable frente a la temporada previa.

Este aumento de las ventas al exterior ha generado ingresos que superan los USD 66 millones, detalló la Oficina de Estadísticas Cafetaleras.

La recepción nacional de café oro-uva alcanzó los 841.977 quintales, cifra que implica un incremento del 9 % sobre el ciclo anterior. EFE/Roberto Escobar
La recepción nacional de café oro-uva alcanzó los 841.977 quintales, cifra que implica un incremento del 9 % sobre el ciclo anterior. EFE/Roberto Escobar

Las cifras recabadas hasta el cierre de febrero muestran un avance tanto en ingresos como en producción. La recepción nacional de café oro-uva alcanzó los 841.977 quintales, cifra que implica un incremento del 9 % sobre el ciclo anterior. La superficie cultivada se mantiene en poco más de 104,000 hectáreas.

Otro dato relevante mostrado por las estadísticas del Instituto Salvadoreño del Café es que la estructura productiva está dominada por pequeños caficultores: el 80 % de los productores trabaja parcelas de entre 0.1 y 5 manzanas, aunque en conjunto solo abarcan el 15 % del área total.

Por otro lado, los grandes productores, que representan apenas el 2 %, concentran el 38 % de las tierras cafeteras.

Exportaciones y precios internacionales

De acuerdo a los datos, los mercados principales del café salvadoreño se encuentran en Norteamérica, que absorbe el 69 % del volumen exportado y paga un precio promedio de USD 329.90 por quintal.

Europa, con el 18 % de las exportaciones, ofrece un valor ligeramente mayor, mientras que Medio Oriente obtiene el precio más alto: USD 396.98 por quintal, aunque concentra solo el 3.4 % del volumen.

las exportaciones han crecido casi un 30 % en volumen y más del 70 % en valor respecto al periodo anterior, impulsadas por una mejora en los precios internacionales y una demanda sostenida en mercados clave, (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
las exportaciones han crecido casi un 30 % en volumen y más del 70 % en valor respecto al periodo anterior, impulsadas por una mejora en los precios internacionales y una demanda sostenida en mercados clave, (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Reino Unido, aunque su participación en el mercado es pequeña, paga uno de los precios más elevados por el café salvadoreño. Otros destinos incluyen Asia, Centroamérica, el Caribe y Oceanía, mercados que contribuyen a la diversificación de las exportaciones con distintas combinaciones de precios y volúmenes.

Perfil del sector y regulación

El número de productores registrados asciende a 18,206 luego de un proceso de depuración administrativa que exige la renovación periódica de carnés conforme al reglamento vigente.

Este procedimiento ha permitido actualizar el registro y mejorar la focalización de las políticas públicas para el sector.

Según datos preliminares de la Oficina de Estadísticas Cafetaleras y el Instituto Salvadoreño del Café al 28 de febrero de 2026, el sector cafetalero nacional también incorpora a 68 beneficiadores, 58 pergamineros, 155 exportadores, 38 torrefactores y 27 intermediarios.

De acuerdo a los datos, los mercados principales del café salvadoreño se encuentran en Norteamérica, que absorbe el 69 % del volumen exportado. REUTERS/Jose Cabezas
De acuerdo a los datos, los mercados principales del café salvadoreño se encuentran en Norteamérica, que absorbe el 69 % del volumen exportado. REUTERS/Jose Cabezas

Perspectivas para el café salvadoreño

La dinámica positiva registrada hasta febrero de 2026 se asocia con mayor productividad, mejores precios internacionales y un posicionamiento creciente en mercados especializados.

Las autoridades y el sector privado subrayan la importancia de fortalecer el apoyo técnico y financiero para caficultores, en especial para pequeños y medianos productores.

El ciclo 2025/26 presenta cifras que reflejan el vigor renovado de uno de los principales productos agrícolas de El Salvador.

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