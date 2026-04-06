El Salvador

Sujeto ingresó a robar a una vivienda y forcejeó con el dueño para escapar en el oriente salvadoreño

El arresto fue posible luego de que la víctima identificara al sospechoso tras encontrarlo oculto en su residencia. Las autoridades destacan la colaboración entre la fuerza pública y la Fuerza Armada en el operativo

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Primer plano de las manos de un hombre con esposas de metal. Viste una camisa gris y una camiseta oscura. Las esposas unen ambas muñecas.
La Policía Nacional Civil arresta a Miguel Ángel Campo Chicas en Tecapán por ingresar a robar a una vivienda en Paso de Gualache, El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cantón Paso de Gualache, distrito de Tecapán, ubicado en el oriente de El Salvador, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo en la noche del domingo a Miguel ángel Campo Chicas por ingresar a una vivienda para cometer un robo.

La rápida intervención de las fuerzas de seguridad se produjo después de que la víctima denunciara el hecho tras encontrar al acusado escondido en el interior de su vivienda. Según informó la PNC, Campo Chicas será procesado por el delito de robo.

Las autoridades detallaron que Campo Chicas, de 18 años, aprovechó que la casa se encontraba sola y entró al inmueble para sustraer pertenencias.

El incidente se registró en Usulután cuando la víctima retornó al domicilio luego de asistir a actividades religiosas y halló al joven escondido debajo de una cama. Se produjo un forcejeo, aunque el acusado logró huir inicialmente, fue identificado por la víctima y posteriormente capturado horas más tarde.

La rápida reacción de las fuerzas de seguridad en El Salvador fue clave para capturar al acusado tras la denuncia de la víctima. (Foto cortesía PNC)
La rápida reacción de las fuerzas de seguridad en El Salvador fue clave para capturar al acusado tras la denuncia de la víctima. (Foto cortesía PNC)

El operativo incluyó la participación de la Fuerza Armada de El Salvador, lo que permitió la localización y arresto del implicado en el mismo sector, según reportó la PNC.

Campo Chicas ya había sido arrestado previamente durante 2024, cuando aún era menor de edad. No obstante, fue liberado debido a su edad, sin que se precisara el cargo ni el tiempo que permaneció detenido, según mencionó el ministro de Justicia y Seguridad Pública en sus declaraciones.

Esta reincidencia coloca el foco sobre las políticas de reincorporación social y la efectividad de las medidas de control frente a personas liberadas por su minoría de edad.

El titular de la cartera de Seguridad, Gustavo Villatoro, se refirió al caso en su cuenta oficial de la red social X: “Por casos como este estamos impulsando reformas que fortalezcan nuestras leyes, porque los criminales deben enfrentar verdaderas consecuencias y no volver a las calles a seguir dañando a la población”. La declaración destaca la intención del gobierno de revisar y endurecer el marco normativo para responder a delitos como el perpetrado por Campo Chicas, con el objetivo de evitar reincidencias y fortalecer la protección de la ciudadanía.

Plano detalle de una mano esposada con grilletes de metal, descansando sobre una superficie de madera. Se observa parte de un brazo con manga oscura.
Miguel Ángel Campo Chicas, de 18 años, fue encontrado escondido debajo de una cama y detenido posteriormente, tras intentar huir del lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En El Salvador, la legislación penal establece que la pena por robo simple, cuando no media violencia, puede oscilar entre seis y 10 años de prisión, mientras que para el robo agravado, la condena puede alcanzar hasta 30 años. Estos marcos legales buscan disuadir y sancionar los delitos patrimoniales.

12 años de cárcel a hombre que robó dinero en una vivienda de Lislique

Un hecho reciente evidencia el peso de estas sanciones: solo días antes, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una condena de 12 años de cárcel contra José Fausto Granados Chicas, quien fue encontrado culpable de realizar un robo agravado en el distrito de Lislique, La Unión.

De acuerdo con la acusación, junto a sus hermanos Aguido Granados Chicas y Santos Anastasio Granados Chicas, José Fausto Granados Chicas ingresó armado a la vivienda de una familia y tras intimidar a los presentes, incluida la hija de la víctima, a quien le apuntaron con un arma en la cabeza, sustrajo un total de $600 y un teléfono celular.

El Tribunal de Sentencia de La Unión dictó la condena en rebeldía luego de declarar responsables a los implicados, tras el reporte presentado por la Fiscalía.

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