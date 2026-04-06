El Salvador

El Salvador: Turismo interno moviliza 1.8 millones de visitantes durante la Semana Santa 2026

El flujo de personas en sitios recreativos y culturales impulsó cambios en la operación de servicios y consolidó al Centro Histórico de San Salvador como el principal destino interno durante el reciente periodo vacacional

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El Salvador atrajo 1.8 millones de visitantes a sitios públicos y recreativos durante la Semana Santa de 2026, de acuerdo con datos oficiales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El Salvador atrajo 1.8 millones de visitantes a sitios públicos y recreativos durante la Semana Santa de 2026, de acuerdo con datos oficiales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Salvador registró 1.8 millones de visitantes en sitios públicos y recreativos durante la Semana Santa del 2026, según datos revelados por la Presidencia, a través de la Secretaría de Prensa. El fenómeno turístico se concentró en el Centro Histórico de San Salvador, que recibió un flujo alto durante el periodo vacacional.

El auge de visitantes del sábado 28 de marzo al sábado 4 de abril se equilibró sobre una infraestructura reforzada y la coordinación institucional orientada a la seguridad y la atención turística.

El detalle oficial proporcionado por las autoridades reveló que el Centro capitalino destacó con un flujo de 686,000 visitantes, impulsado por su dinámica cultural, procesiones religiosas y su arquitectura emblemática.

El Centro Histórico de San Salvador encabezó el turismo nacional con 686,000 visitantes, destacando su dinamismo cultural y arquitectónico. (Cortesía: Ministerio de la Defensa Nacional)
El Centro Histórico de San Salvador encabezó el turismo nacional con 686,000 visitantes, destacando su dinamismo cultural y arquitectónico. (Cortesía: Ministerio de la Defensa Nacional)

En el corazón de San Salvador también hubo visitas guiadas y espacios culturales dedicados a la familia. De igual forma, la diversidad de eventos, la gastronomía local y el ambiente seguro convirtieron este punto en el epicentro de la movilidad interna durante la festividad.

Las playas públicas, por su parte, movilizaron a 527,000 personas, siendo el segundo destino en preferencia; en estos espacios, la convivencia y las actividades deportivas marcaron la tónica del periodo.

En Surf City, turistas locales y extranjeros disfrutaron de la playa, conciertos al aire libre y zonas de recreo. El Majahual y El Tunco se llenaron de visitantes que aprovecharon el sol, el mar y los restaurantes a pie de playa. Costa del Sol atrajo familias que realizaron paseos en lancha y actividades acuáticas.

Las playas públicas de El Salvador recibieron 527,000 turistas, consolidándose como el segundo destino favorito en el periodo vacacional. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Las playas públicas de El Salvador recibieron 527,000 turistas, consolidándose como el segundo destino favorito en el periodo vacacional. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Mientras tanto, 308,000 personas optaron por viajar hacia los parques recreativos y balnearios. Los lugares espacios del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) se consolidaron como puntos de encuentro para miles de familias y turistas.

El recién renovado Parque Recreativo Apulo, en Ilopango, recibió numerosos visitantes atraídos por sus áreas verdes, zonas para picnic y actividades acuáticas en el lago. Los Chorros y Costa del Sol fueron otros de los destinos preferidos, ya que sus piscinas naturales y senderos ecológicos ofrecieron una alternativa refrescante para quienes buscaban escapar del calor.

Parques recreativos y balnearios registraron la asistencia de 308.000 personas, fortaleciendo el turismo interno durante Semana Santa. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Parques recreativos y balnearios registraron la asistencia de 308.000 personas, fortaleciendo el turismo interno durante Semana Santa. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Las áreas naturales protegidas conservaron protocolos y recibieron afluencia de visitantes

El informe consolidado de la Presidencia también detalló que los espacios gestionados por el Ministerio de Obras Públicas recibieron 82,000 visitantes, entre actividades al aire libre y espectáculos.

Además, un total de 23,000 optaron por visitar espacios ecológicos. El cumplimiento de los protocolos de conservación fue valioso en las áreas protegidas, donde el estricto control de aforo sobre los ecosistemas marcaron un precedente en la administración de flujos turísticos.

Las áreas naturales protegidas mantuvieron protocolos de conservación y aforo, albergando la visita exclusiva de 23,000 personas. (Cortesía: Noticiero El Salvador)
Las áreas naturales protegidas mantuvieron protocolos de conservación y aforo, albergando la visita exclusiva de 23,000 personas. (Cortesía: Noticiero El Salvador)

La movilidad turística reconfiguró la economía y demandó nueva logística

La oferta de actividades y destinos no solo amplió las opciones de ocio, sino que motivó una intensa reorganización de los sectores comercio, gastronomía, transporte y servicios.

El movimiento de visitantes nutrió directamente el dinamismo comercial en áreas urbanas y costeras, al mismo tiempo que presionó por mejoras en los servicios públicos, la gestión ambiental y la seguridad ciudadana.

El aumento de turistas impulsó la economía salvadoreña y demandó mejoras en logística, servicios públicos, seguridad y gestión ambiental. (Cortesía: Instituto Salvadoreño de Turismo)
El aumento de turistas impulsó la economía salvadoreña y demandó mejoras en logística, servicios públicos, seguridad y gestión ambiental. (Cortesía: Instituto Salvadoreño de Turismo)

La coordinación interinstitucional en emergencias y dispositivos de prevención fue, según autoridades, un eje central para sostener el saldo favorable en la atención a los visitantes.

Este volumen de tránsito promovió la reactivación económica de sectores clave y reafirmó la importancia de la oferta cultural, natural y urbana en la agenda interna del país. La consecuencia inmediata se reflejó en el fortalecimiento de la imagen como destino preparado ante la demanda creciente de turismo.

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