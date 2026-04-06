El Salvador celebra aniversario 74° del voto femenino

El aniversario expone momentos decisivos para la apertura de oportunidades en el contexto político nacional y en la inclusión de distintas voces sociales (Foto elaborada con IA)

El Salvador conmemora 74 años del voto femenino: un hito que marcó la historia democrática. El 6 de abril de 1952, las mujeres salvadoreñas participaron por primera vez en elecciones legislativas y municipales ejerciendo su derecho al voto de manera plena y universal, tras la promulgación de la Constitución de 1950.

Este aniversario, destacado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), representa un momento clave en la consolidación de la democracia en el país.

El reconocimiento del sufragio femenino en El Salvador surgió después de la publicación en el Diario Oficial del 8 de septiembre de 1950, donde se consignó la incorporación del voto universal en el marco legal nacional.

Según el TSE, la reforma constitucional permitió que las mujeres pudieran no solo votar, sino también postularse para cargos de elección popular.

La Constitución de 1950, en sus artículos 22, 23 y 28, estableció que todos los salvadoreños mayores de 18 años son ciudadanos y, por tanto, tienen derecho y deber de participar en elecciones mediante un sufragio directo, igualitario y secreto. El TSE subraya que este avance fue determinante para el fortalecimiento de la representación y la igualdad en la vida pública.

Desde el TSE, se afirma: “El 6 de abril de 1952 marcó el primer ejercicio pleno y universal del voto de las mujeres en El Salvador”. Este acontecimiento, de acuerdo con la institución, consolidó el principio de sufragio universal y abrió nuevas oportunidades de participación política para las mujeres salvadoreñas.

Nuevas generaciones recuerdan el origen legal del voto universal y el comienzo de una etapa marcada por logros fundamentales en derechos civiles.

La implementación de la Constitución de 1950 permitió que El Salvador se sumara a otros países latinoamericanos que reconocieron el derecho de las mujeres al voto durante la primera mitad del siglo XX. Esta medida respondió a una demanda de los movimientos sociales que buscaban mayor inclusión y sentó las bases para la participación de diversas perspectivas en la toma de decisiones a nivel nacional.

El TSE enfatiza que el ejercicio del voto femenino constituye una parte fundamental de la memoria democrática salvadoreña y sigue siendo un referente en la promoción de derechos civiles y políticos para toda la ciudadanía.

Vale mencionar que el 53,3 % de las mujeres y el 46,7 % de los hombres integran el registro de votantes habilitados para participar en las elecciones de 2024 en El Salvador. Estos porcentajes corresponden a la distribución de género entre todos los salvadoreños autorizados para ejercer su derecho al voto durante el actual proceso electoral.

La cuota de género en El Salvador mantiene rezago en candidaturas femeninas

La participación de mujeres como candidatas propietarias en las elecciones legislativas de El Salvador no superó el 41% en los últimos doce años, pese a la existencia de una cuota de género obligatoria para los partidos políticos.

Así lo evidencian los datos publicados por la Asociación Nacional de Regidoras Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (Andrysas) en su más reciente informe.

Un episodio transformador impulsó la igualdad de derechos en la vida pública y el acceso a espacios de decisión histórica en el país (Foto elaboración IA).

La Ley de Partidos Políticos establece una cuota de género que obliga a los institutos políticos a incluir un porcentaje mínimo de mujeres en sus listas. Sin embargo, el análisis de la organización Andrysas señala que los partidos han optado mayoritariamente por incorporar mujeres en cargos de suplencia y no como propietarias, lo que limita el alcance real de la medida.

Desde 2012, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó a difundir datos desagregados por género, el porcentaje de mujeres postuladas para diputaciones propietarias se ha mantenido por debajo del 41%. En 2012, las candidatas propietarias representaron el 32,1%, frente al 67,9% de los hombres.

Para 2015, la cifra femenina subió a 38,5%. En 2019, el porcentaje alcanzó el 40,4%, mientras que en 2021 volvió a descender hasta el 35,6%. En la legislatura 2024-2027, el indicador femenino aumentó a 40,9%, aunque todavía lejos de la paridad.

Rocío Avilés, representante de Andrysas, explicó en el lanzamiento de dicho informe que “las condiciones favorecen para que los hombres sean candidatos en su mayoría y principalmente a las diputaciones propietarias”. Avilés agregó que, para el periodo legislativo 2024-2027, las mujeres fueron consideradas principalmente para cargos de suplencia en los catorce departamentos del país.