Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

Bomberos trabajan en el control de un incendio en un terreno con vegetación seca, durante una de las emergencias registradas en las últimas horas en El Salvador (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos).

Durante el reciente periodo vacacional en El Salvador, el Cuerpo de Bomberos reportó una reducción del 46% de las emergencias atendidas relacionadas con incendios a nivel nacional. Esta disminución, registrada en el marco del Plan Verno 2026, entre el 28 de marzo y el 4 de abril, refleja un descenso sustancial respecto al año previo, según detallaron las autoridades.

José Vázquez, jefe del departamento de Operaciones de Bomberos, explicó que en el mismo periodo de 2025, se atendieron 358 emergencias por incendios, mientras que en 2026 la cifra se redujo a 195. Esta caída fue encabezada por la reducción de los incendios en maleza seca y fue complementada por menores incidentes en el resto de categorías de siniestros documentadas por la institución, informó a través de una conferencia de prensa.

La reducción del 46% en emergencias por incendios en El Salvador durante el periodo vacacional refleja los resultados de las estrategias preventivas. (Foto: Bomberos El Salvador)

El jefe de Operaciones afirmó que los incendios en maleza seca representaron uno de los principales rubros donde se percibió la baja: en 2025 se atendieron 269 emergencias de este tipo y en 2026 la cantidad descendió a 140, lo que equivale a un descenso del 48%. En el caso de los incendios forestales, la cifra pasó de 26 en 2025 a solo 11 en 2026, equivalente a un recorte del 58% en este tipo de incidentes.

Las emergencias por incendios estructurales también descendieron: se registraron 24 casos en el periodo vacacional de 2026 frente a los 35 que hubo en 2025, es decir, una reducción del 31% en este sector. Los incendios en basureros bajaron de 14 a 11 casos y los incendios en vehículos decrecieron de 14 a 9, lo que representa reducciones del 21% y del 36%, respectivamente.

El Cuerpo de Bomberos reportó una baja de 358 a 195 incidentes atendidos entre 2025 y 2026, según datos oficiales. (Foto cortesía redes sociales)

Una estrategia de prevención y acompañamiento

De acuerdo con Vázquez, la reducción global en la atención de emergencias fue resultado directo de la aplicación de tres ejes de trabajo centralizados: prevención, acompañamiento e intervención directa en incidentes. Según el funcionario, esta estrategia implicó la movilización permanente del personal a lo largo del territorio nacional, así como la coordinación constante con otras entidades del sistema de Protección Civil.

La prevención consistió en un amplio despliegue de inspecciones técnicas, principalmente en establecimientos comerciales, supervisando el estado de los sistemas eléctricos y la correcta manipulación de gas propano. También se revisaron señalizaciones, rutas de evacuación y dispositivos de extinción como los extintores. Esta labor, a cargo de la Unidad de Prevención y Seguridad contra Incendios, buscó reducir riesgos en las infraestructuras sensibles durante los días de mayor afluencia de turistas.

La estrategia institucional incluyó inspecciones técnicas en establecimientos, revisión de sistemas eléctricos y manipulación de gas propano. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Entre las actividades cubiertas por los bomberos destacaron el acompañamiento en eventos religiosos con alta concentración de personas. Según detalló José Vázquez en la conferencia, la presencia institucional fue continua: “Hemos estado también presentes dando acompañamiento en todas las actividades religiosas desarrolladas a lo largo y ancho de nuestro país, muchas de ellas con una alta concentración de feligreses”.

El despliegue incluyó la atención a emergencias no solo en incendios, sino en incidentes relacionados con materiales peligrosos y fugas de gas. “El Cuerpo de Bomberos de El Salvador ha mantenido su capacidad completa al 100% a nivel nacional, respondiendo de manera oportuna, eficaz y profesional a cada incidente”, indicó José Vázquez.