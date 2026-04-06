Autoridades en El Salvador reportan 75 detenciones por conducir bajo efectos de alcohol durante Semana Santa

Durante Semana Santa, autoridades salvadoreñas detuvieron a 75 personas por conducir bajo los efectos del alcohol, según Protección Civil. (Foto cortesía PNC)

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, autoridades salvadoreñas detuvieron a 75 personas por conducir bajo los efectos del alcohol en el territorio nacional, según datos proporcionados por Luis Amaya, director de Protección Civil, durante una conferencia de prensa al filo de finalizar el Plan Verano 2026.

Esta cifra refleja el esfuerzo de los cuerpos de seguridad y prevención para contener emergencias viales durante una temporada que concentra una alta movilidad en carreteras y destinos turísticos.

En ese contexto, Amaya detalló que la incidencia de accidentes de tránsito registró un incremento del 5.5 % con respecto al año anterior, alcanzando 444 casos hasta la mañana del domingo 5 de abril, comparados con los 421 de año anterior.

Solo durante la mañana del domingo se documentaron varios accidentes graves, con repercusiones directas en la seguridad vial y el saldo humano de la jornada. El funcionario subrayó que pese al aumento de siniestros, el número de fallecidos tiene una leve reducción, pasando de 28 el año anterior a 26 en el mismo lapso del presente año.

La incidencia de accidentes de tránsito en El Salvador aumentó un 5,5 % respecto al año anterior, con 444 casos registrados. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

De acuerdo con Amaya, el perfil de los infractores varía en edad y nivel de intoxicación, destacando casos extremos, como el de una persona de 51 años sorprendida con 323 grados de alcohol, y otro caso con un nivel de 272. “No se puede conducir bajo los efectos del alcohol y eso todos tenemos que tenerlo bien claro”, afirmó el director de Protección Civil.

El impacto de la conducción en estado de ebriedad también se refleja en los accidentes ocurridos en rutas de alta afluencia turística, como la carretera del Litoral, así como los accesos al volcán Lamatepec, el volcán Chaparrastique y El Boquerón. A pesar de la intensa circulación, los datos muestran que aún persisten conductas de riesgo, principalmente asociadas al consumo de bebidas alcohólicas antes o durante la conducción.

Luis Amaya, director de Protección Civil, reiteró la importancia de no conducir bajo efecto del alcohol ni exceder los límites de velocidad. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

A medida que la temporada de descanso llega a su fin, Luis Amaya reiteró la necesidad de mantener la alerta y obedecer las recomendaciones de seguridad en carretera. “No conduzcan bajo los efectos del alcohol, no abusen de la velocidad. Es extremadamente importante que se acaten esas recomendaciones, más allá de los datos estadísticos, porque al final la lectura que hacemos es que en buena parte se han acatado, pero todavía hay una fracción que no lo está haciendo”, aseguró.

Comandos de Salvamento auxilió a dos personas que se transportaban a bordo de una motocicleta en el bulevar Venezuela, en el barrio La Vega, en San Salvador. Las víctimas se habrían estrellado contra las bases de una pasarela que se encuentra ubicada en la zona.

Horas antes se registró un accidente de tránsito en el distrito de Ilobasco, donde el conductor de un vehículo impactó una motocicleta y se dio a la fuga.

Los restos de un vehículo amarillo severamente dañado tras un accidente vial nocturno en El Salvador, con personal de emergencia trabajando en la escena del siniestro. (Comandos de Salvamento Ilopango)

El incidente dejó solo daños materiales, según registraron cámaras de la zona. También una camioneta volcó en la Ruta Panorámica, a la altura de San Miguel Tepezontes, en el departamento de La Paz.