El Salvador

Autoridades en El Salvador reportan 75 detenciones por conducir bajo efectos de alcohol durante Semana Santa

Un informe oficial señala que el número de accidentes viales también mostró un leve incremento en comparación al periodo previo similar del año pasado, mientras que la cifra de víctimas mortales se ha mantenido

Guardar
Durante Semana Santa, autoridades salvadoreñas detuvieron a 75 personas por conducir bajo los efectos del alcohol, según Protección Civil. (Foto cortesía PNC)
Durante Semana Santa, autoridades salvadoreñas detuvieron a 75 personas por conducir bajo los efectos del alcohol, según Protección Civil. (Foto cortesía PNC)

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, autoridades salvadoreñas detuvieron a 75 personas por conducir bajo los efectos del alcohol en el territorio nacional, según datos proporcionados por Luis Amaya, director de Protección Civil, durante una conferencia de prensa al filo de finalizar el Plan Verano 2026.

Esta cifra refleja el esfuerzo de los cuerpos de seguridad y prevención para contener emergencias viales durante una temporada que concentra una alta movilidad en carreteras y destinos turísticos.

En ese contexto, Amaya detalló que la incidencia de accidentes de tránsito registró un incremento del 5.5 % con respecto al año anterior, alcanzando 444 casos hasta la mañana del domingo 5 de abril, comparados con los 421 de año anterior.

Solo durante la mañana del domingo se documentaron varios accidentes graves, con repercusiones directas en la seguridad vial y el saldo humano de la jornada. El funcionario subrayó que pese al aumento de siniestros, el número de fallecidos tiene una leve reducción, pasando de 28 el año anterior a 26 en el mismo lapso del presente año.

La incidencia de accidentes de tránsito en El Salvador aumentó un 5,5 % respecto al año anterior, con 444 casos registrados. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La incidencia de accidentes de tránsito en El Salvador aumentó un 5,5 % respecto al año anterior, con 444 casos registrados. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

De acuerdo con Amaya, el perfil de los infractores varía en edad y nivel de intoxicación, destacando casos extremos, como el de una persona de 51 años sorprendida con 323 grados de alcohol, y otro caso con un nivel de 272. “No se puede conducir bajo los efectos del alcohol y eso todos tenemos que tenerlo bien claro”, afirmó el director de Protección Civil.

El impacto de la conducción en estado de ebriedad también se refleja en los accidentes ocurridos en rutas de alta afluencia turística, como la carretera del Litoral, así como los accesos al volcán Lamatepec, el volcán Chaparrastique y El Boquerón. A pesar de la intensa circulación, los datos muestran que aún persisten conductas de riesgo, principalmente asociadas al consumo de bebidas alcohólicas antes o durante la conducción.

Luis Amaya, director de Protección Civil, reiteró la importancia de no conducir bajo efecto del alcohol ni exceder los límites de velocidad. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Luis Amaya, director de Protección Civil, reiteró la importancia de no conducir bajo efecto del alcohol ni exceder los límites de velocidad. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

A medida que la temporada de descanso llega a su fin, Luis Amaya reiteró la necesidad de mantener la alerta y obedecer las recomendaciones de seguridad en carretera. “No conduzcan bajo los efectos del alcohol, no abusen de la velocidad. Es extremadamente importante que se acaten esas recomendaciones, más allá de los datos estadísticos, porque al final la lectura que hacemos es que en buena parte se han acatado, pero todavía hay una fracción que no lo está haciendo”, aseguró.

Comandos de Salvamento auxilió a dos personas que se transportaban a bordo de una motocicleta en el bulevar Venezuela, en el barrio La Vega, en San Salvador. Las víctimas se habrían estrellado contra las bases de una pasarela que se encuentra ubicada en la zona.

Horas antes se registró un accidente de tránsito en el distrito de Ilobasco, donde el conductor de un vehículo impactó una motocicleta y se dio a la fuga.

Vista nocturna de un coche amarillo destrozado en la parte trasera sobre una carretera mojada con escombros. Se observan luces de emergencia rojas y personas en el fondo
Los restos de un vehículo amarillo severamente dañado tras un accidente vial nocturno en El Salvador, con personal de emergencia trabajando en la escena del siniestro. (Comandos de Salvamento Ilopango)

El incidente dejó solo daños materiales, según registraron cámaras de la zona. También una camioneta volcó en la Ruta Panorámica, a la altura de San Miguel Tepezontes, en el departamento de La Paz.

Temas Relacionados

Protección Civil El SalvadorAccidentes de TránsitoAlcohol al VolanteSeguridad VialEl SalvadorProtección CivilPNC

Últimas Noticias

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

La exhortación del religioso exiliado en Estados Unidos ocurre a pocos días de que se cumplan ocho años del inicio de las manifestaciones contra el régimen sandinista, donde centenares de personas perdieron la vida durante la represión oficial

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

La disminución fue reportada a través del Plan Verano 2026, entre el 28 de marzo y el 4 de abril, representa la cifra más baja en incidentes relacionados con fuego para esas fechas en años recientes, según datos institucionales

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

Inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitada en Panamá

Un incremento responsable, estratégico y sostenible se ha convertido en un desafío

Inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitada en Panamá

El gallo pinto se ubica entre los 50 mejores platillos con frijoles del mundo, según ranking internacional

El icónico desayuno costarricense ocupa el puesto 22 en la lista global de TasteAtlas, destacando por su sabor, tradición y arraigo cultural

El gallo pinto se ubica entre los 50 mejores platillos con frijoles del mundo, según ranking internacional

Tiktokero hondureño destaca la popularidad internacional de El Salvador en Bélgica

La notoriedad salvadoreña, reforzada por cifras récord de turismo, motiva la reflexión de un creador digital sobre el reconocimiento global que recibe el país fuera de la región centroamericana.

Tiktokero hondureño destaca la popularidad internacional de El Salvador en Bélgica

TECNO

Un chip inspirado en el cerebro podría reducir el consumo de energía de la IA hasta 2000 veces

Un chip inspirado en el cerebro podría reducir el consumo de energía de la IA hasta 2000 veces

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Lords of the Fallen sorprende con una actualización cooperativa antes de aterrizar en PS Plus

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo

MUNDO

Fan Tan, el callejón más angosto de Canadá que esconde un sinfín de misterios

Fan Tan, el callejón más angosto de Canadá que esconde un sinfín de misterios

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO | Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo