La Iglesia católica exhorta “a vivir con alegría” la Pascua de Resurrección en El Salvador

La Iglesia católica de El Salvador llamó a vivir la Pascua de Resurrección 2026 con alegría y esperanza cristiana./(Televisión Católica de El Salvador)

La celebración de la Pascua de Resurrección en El Salvador ha estado marcada este año por un llamado firme de la Iglesia católica a vivir este tiempo litúrgico con alegría y esperanza. Durante la tradicional homilía de Domingo de Resurrección, el párroco de la Catedral Metropolitana, Francisco Cartagena, exhortó a los fieles a dejar atrás la tristeza y abrazar la alegría que, desde la fe cristiana, representa la victoria de Cristo sobre la muerte.

Cartagena recordó a la comunidad que “Cristo ha resucitado” y que, así como María Magdalena salió al encuentro del sepulcro vacío, cada creyente está llamado a dejar atrás sus preocupaciones y confiar en la promesa de vida de la Pascua. “No estamos llamados a continuar con la muerte. No, porque Cristo la ha vencido”, afirmó el sacerdote ante miles de feligreses reunidos en la Catedral Metropolitana del país.

Durante su mensaje, recordó que “el Señor ha tenido misericordia, nos ha hecho salir de nuestros sepulcros y nos ha dado la libertad de los hijos de Dios, eso debe impulsarnos a estar alegres”.

El párroco Francisco Cartagena exhortó en la Catedral Metropolitana a dejar atrás la tristeza y confiar en la promesa de vida de la Pascua./(Televisión Católica de El Salvador)

“Y si tienes un problema grandísimo, una dificultad, una situación familiar que quizás podría significar para ti la muerte ahora, dáselo al Señor y resucita con él, sabiendo que solos no podemos. Si Cristo ha vencido a la muerte, por qué tú te preocupas con cosas que, si para ti son tan importantes, pero a la par del poder inmenso de Dios, son pequeñas cosas. Aprende a confiarle hoy eso que todavía falta para salir del sepulcro. Y ponte en camino como María Magdalena, que al descubrir el sepulcro abierto va y anuncia que el sepulcro está vacío, porque ella sabía que él les había dicho que al tercer día resucitaría”, destacó Cartagena.

La Semana Santa en El Salvador se vivió con un fervor religioso renovado, reflejado en la masiva participación de fieles en procesiones, viacrucis, misas y otras actividades litúrgicas organizadas por la curia salvadoreña. Según datos difundidos por la parroquia El Calvario y la Arquidiócesis de San Salvador, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, miles de personas asistieron a las distintas celebraciones, consolidando una de las expresiones de fe más representativas de la región. Las procesiones recorrieron las principales calles y avenidas del Centro Histórico de San Salvador, incluyendo el emblemático Viacrucis del Calvario, que este año unió a las siete parroquias de la Vicaría del Divino Salvador del Mundo y movilizó a fieles, vecinos y visitantes en un ambiente de recogimiento y convivencia comunitaria.

Uno de los hitos más destacados de la Semana Santa 2026 fue la creación de la alfombra de sal más grande de Centroamérica, una iniciativa que congregó a más de 1,000 personas entre artistas, voluntarios y empleados municipales. La monumental obra, desplegada sobre la calle Rubén Darío, desde la Plaza Libertad hasta la Plaza Simón Bolívar, superó el kilómetro de longitud y requirió la utilización de 700 quintales de sal pigmentada, dando vida a una serie de diseños que integraron elementos religiosos, culturales y artísticos propios del país.

La alfombra de sal más grande de Centroamérica se desplegó en plena Semana Santa en el Centro Histórico de San Salvador. (Cortesía: Secretaría de Cultura San Salvador)

Bajo el lema “Fe, Música y Tradición”, los once módulos de la alfombra incluyeron imágenes alusivas a la pasión de Cristo, figuras icónicas como San Romero de América, instrumentos musicales y trajes típicos, consolidando la actividad como un referente cultural y turístico regional. La Secretaría de Cultura y la Alcaldía de San Salvador Centro coordinaron la logística, que permitió a familias, agrupaciones artísticas y ciudadanos sumarse a los turnos de elaboración, en una muestra de participación colectiva y orgullo local.

La programación religiosa abarcó desde la bendición de ramos, dramatizaciones del Vía Crucis viviente, espacios de confesión y la celebración del Triduo Pascual, hasta la Vigilia Pascual y la procesión de Jesús Resucitado en la madrugada del domingo.

La Iglesia católica en El Salvador ha reiterado que la Pascua debe ser vivida como un tiempo de renovación espiritual y confianza en la esperanza cristiana. Francisco Cartagena animó a los fieles a “dejar a un lado nuestras tristezas, nuestros pecados, porque Cristo ha resucitado” y a fortalecer la fe y la vida comunitaria en medio de los desafíos cotidianos.

Una procesión religiosa con estatuas de Jesús sobre un burro y otra figura, adornadas con flores y palmas, marcó el inicio de la Semana Santa en El Salvador.

Así, la Pascua de 2026 se consolida como un momento de encuentro, celebración y alegría compartida para miles de salvadoreños, en un país donde la tradición y la fe siguen dinamizando el tejido social y cultural.