El Salvador

Exdiputada española impartirá formación en seguridad a oficiales de El Salvador

La jurista española desarrollará una capacitación basada en prácticas implementadas en su país, durante una estancia de una semana a los agentes de la PNC, en el marco de una colaboración bilateral.

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Macarena Olona compartirá experiencias adquiridas en casos judiciales relevantes durante su visita a El Salvador./ (Facebook)
Macarena Olona compartirá experiencias adquiridas en casos judiciales relevantes durante su visita a El Salvador./ (Facebook)

La abogada y exdiputada española, Macarena Olona, impartirá una formación especializada a los oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, centrada en el sistema de seguridad implementado en España. Olona, reconocida por su trayectoria en la política y el derecho, anunció su participación a través de sus redes sociales, donde explicó que pasará una semana en la academia policial salvadoreña con el objetivo de compartir conocimientos y experiencias adquiridas durante su desempeño en casos judiciales relevantes en su país. Su visita se enmarca en una colaboración que busca fortalecer los vínculos entre ambas naciones en materia de seguridad y justicia.

Olona subrayó que, en El Salvador, no existe la figura del Abogado del Estado como en España, por lo que la formación incluirá el análisis de casos prácticos en los que ella ha defendido a miembros de las fuerzas de seguridad españolas. Esta iniciativa, según detalló, será no remunerada y responde a su interés personal por aprender de las experiencias salvadoreñas en la lucha contra el crimen organizado. “Aunque seré la profesora, el privilegio es todo lo que yo voy a aprender de ellos”, expresó Olona, quien añadió que la formación representa una oportunidad de intercambio entre ambos modelos de seguridad.

La exdiputada destacó la creación del “Escudo de las Américas”, una alianza internacional nacida en El Salvador para combatir el crimen organizado, y elogió las políticas impulsadas por el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad ciudadana. En publicaciones previas, Olona ha manifestado su admiración por la transformación del país centroamericano, al que calificó como ejemplo en la reducción de la violencia y la mejora de la seguridad pública. Durante sus estancias en El Salvador, la abogada ha mantenido reunidos con autoridades locales y ha visitado centros penales de máxima seguridad, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), para conocer de cerca el modelo salvadoreño.

En sus redes sociales, Olona acompañó el anuncio de su próxima visita a El Salvador con una imagen donde se aprecian los escudos de El Salvador y España./ (Redes sociales de Macarena Olona)
En sus redes sociales, Olona acompañó el anuncio de su próxima visita a El Salvador con una imagen donde se aprecian los escudos de El Salvador y España./ (Redes sociales de Macarena Olona)

Macarena Olona, nacida en Alicante en 1979, ejerció como abogada del Estado y fue diputada por el partido Vox en el Congreso de los Diputados durante las legislaturas XIII y XIV, así como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2022. Tras dejar el partido y la política activa, fundó en 2023 la agrupación “Caminando Juntos”, con la que se presentó a las elecciones generales de ese año. En la actualidad, Olona ha retomado su labor como abogada del Estado en la Audiencia Nacional, aunque mantiene su interés por la cooperación internacional, especialmente en América Latina.

En una entrevista reciente, Olona señaló su compromiso con la construcción de sociedades más seguras y reconoció la influencia del denominado “Modelo Bukele” en su visión sobre la seguridad pública. “Lucho por España desde El Salvador, lucho por El Salvador desde España”, afirmó en una declaración que refleja su apuesta por el intercambio de buenas prácticas entre ambos países.

La visita de Olona coincide con un momento de estrechamiento de lazos entre España y El Salvador en materia de seguridad y justicia. Según la exdiputada, este tipo de intercambios resultan fundamentales para enfrentar desafíos comunes como el crimen organizado transnacional. Además, su presencia refuerza la proyección internacional del modelo salvadoreño, que ha sido objeto de debate y análisis en distintos foros internacionales.

Durante la semana de formación, los elementos de la PNC tendrán la oportunidad de conocer, de la mano de Olona, aspectos legales y operativos del sistema español, así como herramientas jurídicas utilizadas para la defensa de los cuerpos de seguridad y la persecución del delito. La exdiputada, que en sus redes sociales compartió una ilustración inspirada en el escudo salvadoreño, reiteró su motivación de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en la región.

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