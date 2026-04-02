El Salvador

El precio de las tradiciones: el costo de preparar torrejas sube para la Semana Santa 2026 en El Salvador

El popular postre salvadoreño cuesta un 6% más que hace tres años y pone a prueba la creatividad de las familias, que recurren a alternativas caseras para seguir disfrutando de un clásico sin perder el sabor festivo

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Torrijas, un clásico que disfrutar en la Semana Santa madrileña
Torrejas, un clásico que disfrutar en la Semana Santa (Adobe Stock)

El costo de preparar torrejas en El Salvador para la Semana Santa de 2026 registró un incremento neto aproximado del 6% respecto a 2023, impulsado principalmente por el encarecimiento del dulce de panela y los energéticos, aunque amortiguado por la baja en el precio del huevo. Los registros de las principales cadenas de supermercados, mercados municipales de la capital e instituciones oficiales como el Ministerio de Economía lo confirman.

En un escenario donde la inflación alimentaria interanual alcanzó el 1.38% en febrero, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) y la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), el entorno económico del año se ha mantenido alejado de los picos hiperinflacionarios de 2022 y 2023, pero la presión sobre la economía familiar persiste.

Elaborar torrejas, postre tradicional de la Semana Santa salvadoreña, exige una lista precisa de ingredientes: torta de yema, huevos, dulce de panela (atado), canela, clavos de olor, aceite vegetal y recursos energéticos para la cocción. Estos insumos presentan variaciones notables en sus precios en mercados y supermercados de San Salvador y otras ciudades del país.

La torta de yema, un pan artesanal o industrial esencial en la receta, ha mantenido precios estables en 2026. Los precios promedio en supermercados se ubicaron entre USD 1.50 y USD 2.50 por unidad estándar, mientras que marcas premium y presentaciones para exportación superan los USD 10 por pieza. La demanda estacional y la competencia entre abasto informal y cadenas formales evitaron aumentos abruptos en este componente.

Elaboración de las torrijas, reinas de la gastronomía en Semana Santa (Adobe Stock)
Elaboración de las torrejas, reinas de la gastronomía en Semana Santa en el país. (Adobe Stock)

Evolución de los precios de ingredientes clave

El huevo, fundamental para el capeado de las torrejas, experimentó una fuerte volatilidad en años previos. El cartón de 30 unidades ha llegado a costar arriba de los USD 5.00 en el Mercado Central y en supermercados. En 2026, el precio se mantiene en un rango USD 4.50 a $6.00 por cartón grande, lo que influye en el costo de la receta. De acuerdo con datos de la Defensoría del Consumidor, se pueden comprar seis huevos por un valor de unos USD 0.70–USD 1.00. Esta variación ha sido clave para evitar un alza mayor en el costo total de las torrejas.

El dulce de panela representa el ingrediente con mayor presión inflacionaria. En supermercados, el atado de panela se comercializó hasta en USD 2.20, mientras que en plataformas de exportación y tiendas especializadas su precio escaló a más de USD 4.50. El promedio nacional para el mercado doméstico se mantuvo entre USD 1.50 y USD 2.20 por atado en 2026.

La receta tradicional incorpora canela, clavos de olor y aceite vegetal, todos sujetos a variaciones menos marcadas. Las especias mantienen precios de USD 0.25 a USD 0.50 por bolsita, y el aceite vegetal ronda los USD 0.90 por ración de 300 mililitros. El costo de la energía doméstica (gas o electricidad) también mostró un alza marginal, con incrementos interanuales de hasta 1.34% en servicios básicos, según el BCR.

Torrijas saludables

Impacto en el consumo y alternativas domésticas

Modelos de cálculo basados en fuentes como recetassalvador.com y consultas a mercados mayoristas ubican el costo total estimado en USD 6.40 para un lote casero de 10 a 12 torrejas en 2026, frente a los USD 6.05 requeridos en 2023. La variación porcentual, cercana al 6%, refleja tanto la resiliencia de la receta básica como el impacto de los insumos más volátiles.

El comportamiento del consumidor ante este aumento ha impulsado estrategias de sustitución en la receta, como el uso de azúcar morena por panela o ajustes en la proporción de huevo y pan. Además, el comercio informal y plataformas digitales han facilitado la venta de torrejas a precios unitarios de hasta USD 1.25 por porción en aplicaciones de delivery, lo que permite a muchas familias mantener la tradición frente al incremento en los costos.

La preparación y venta de torrejas durante la Semana Santa funciona también como dinamizador económico para pequeños comerciantes del Mercado Central de San Salvador y otros puntos de abasto, donde la demanda se mantiene alta pese a la presión inflacionaria. Además, el Festival de la Torreja, celebrado en marzo en el Parque Balboa, evidenció la vigencia cultural y comercial del postre en la capital.

Torrijas tradicionales de Semana Santa (Adobe Stock)
Torrejas tradicionales de Semana Santa (Adobe Stock)

El costo de mantener viva la tradición de las torrejas implica un esfuerzo adicional para las familias en 2026, aunque la adaptación y la diversificación de la receta permiten que este postre siga siendo un símbolo inequívoco de la Semana Santa en El Salvador.

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