El Salvador: el gobierno ejecuta operativos de control en hoteles y restaurantes por Plan Verano 2026

El Gobierno de El Salvador ejecuta inspecciones en restaurantes de playa El Tunco como parte del Plan Verano 2026 para reforzar la seguridad turística. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Personal de instituciones del Gobierno de El Salvador realizó este miércoles una serie de inspecciones en restaurantes ubicados en la playa El Tunco, distrito de Tamanique, municipio de La Libertad Costa, como parte del Plan Verano 2026.

El operativo, que incluyó la revisión de sistemas eléctricos, instalaciones de gas y equipos de seguridad, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la zona durante el periodo vacacional de Semana Santa, según informaron autoridades citadas por Secretaría de Prensa de la República.

La jornada de inspecciones comenzó en el Roca Sunzal Hotel & Restaurant y continuó en otros establecimientos de la zona, entre ellos el Hotel y Restaurante La Curva de Don Gere, ubicado en la playa El Sunzal.

De acuerdo con información divulgada en redes sociales, el dispositivo se enfocó en comprobar el cumplimiento de medidas de seguridad y la existencia de condiciones adecuadas en los locales.

Erick Vásquez, subdirector del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, señaló que las acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir riesgos para los visitantes.

“Seguimos trabajando en la parte preventiva, con el objetivo que los visitantes de estos establecimientos puedan contar con la seguridad respectiva”, afirmó Vásquez, en declaraciones destacadas por Secretaría de Prensa.

El funcionario también instó a los propietarios de comercios a verificar, junto con sus Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, los riesgos existentes y acercarse al Cuerpo de Bomberos para obtener una certificación del lugar.

Las revisiones incluyen el control de sistemas eléctricos, instalaciones de gas y equipos de seguridad en establecimientos turísticos de La Libertad Costa. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la República)

verifican medidas de seguridad en restaurantes de Tamanique ante aumento de turistas

Durante las inspecciones, el personal revisó la aplicación de protocolos de prevención y respuesta ante posibles emergencias, así como el estado y la disponibilidad de extintores, botiquines y señalización en los establecimientos.

Fermín Pérez, subdirector de la Dirección General de Protección Civil (PROCIVILSV), explicó que la preparación de los locales se evalúa en función de su organización, planes de emergencia y evacuación, y la capacitación del personal en el uso de recursos de seguridad.

“El nivel de preparación tiene que ver con la organización, con planes de emergencia y de evacuación, también la señalización de los lugares, deben contar con extintores, botiquines y estamos indagando si el personal de los establecimientos sabe utilizar estos recursos”, argumentó Pérez, citado por La Secretaría de Prensa de la República.

El subdirector del Cuerpo de Bomberos alertó sobre el incremento del 70% en los casos de incendios registrados en lo que va del año, una cifra que subraya la importancia de las inspecciones y de la adopción de medidas preventivas por parte de los establecimientos.

“Hacemos un llamado a la población, a los establecimientos a que verifiquen con sus Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, hacer evaluaciones de los riesgos en establecimientos, y acercarse al Cuerpo de Bomberos para una certificación del lugar”, reiteró Vásquez, según consignó la Secretaría de Prensa.

Las autoridades destacaron que el Plan Verano 2026 contempla la colaboración entre diversas instituciones estatales para fortalecer la seguridad en destinos turísticos durante el periodo vacacional, priorizando la protección de residentes y visitantes.