El auge del “humano amplificado”: cómo la inteligencia artificial está transformando el emprendimiento en El Salvador

El auge de la inteligencia artificial en El Salvador revoluciona el emprendimiento y redefine el concepto de humano amplificado. (Cortesía: La escuela de emprendedores)

La llegada de la inteligencia artificial a El Salvador marca un cambio sin precedentes en la forma en que los emprendedores conciben y desarrollan sus negocios. Este fenómeno, que ya impacta a nivel global, encuentra en el país centroamericano un terreno fértil para la experimentación y la adopción acelerada, según destaca Rodolfo Salazar, pionero en la materia y referente tecnológico en la región.

El propio Salazar, consultado por Infobae, describe el momento actual como “el amanecer de la era del humano amplificado”. La frase resume el potencial que las herramientas de inteligencia artificial ofrecen para potenciar las capacidades humanas, tanto en los aspectos productivos tradicionales como en la generación de nuevas oportunidades de negocio.

“Estamos apenas en el inicio de un mundo que va a amplificar todas nuestras capacidades”, señala Salazar, quien enfatiza que la clave está en integrar la experiencia y el conocimiento personal con las posibilidades que ofrecen los algoritmos y sistemas inteligentes.

De la mediocridad a la excelencia: el nuevo umbral de competencia

La democratización de la inteligencia artificial plantea un escenario donde el uso superficial de estas tecnologías puede llevar a una nueva forma de mediocridad. Salazar advierte que quienes se limiten a delegar tareas sin aportar valor propio quedarán rezagados. “Si lo único que hago es resolver las cosas con inteligencia artificial, estoy en el mismo nivel de todos, porque ese es el nuevo nivel de mediocridad del mundo”, afirma.

El desafío, según el experto, radica en sumar el conocimiento humano al proceso: analizar problemas, contextualizar los objetivos y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de co-creación. Salazar ilustra el método CRAFT, una estrategia basada en cinco pilares —contexto, rol, acciones, formato y limitaciones— que permite aprovechar al máximo los sistemas inteligentes y evitar que los sesgos o errores de la tecnología se trasladen sin filtro al producto final.

Rodolfo Salazar destaca que la integración de la IA empodera a los emprendedores, potenciando sus capacidades y generando nuevas oportunidades de negocio. (Cortesía: Qudox)

Nuevas oportunidades y riesgos en el ecosistema emprendedor

Las aplicaciones de la inteligencia artificial en el emprendimiento son múltiples. De acuerdo con Salazar, los emprendedores pueden emplear estas herramientas tanto para optimizar procesos existentes como para incursionar en áreas antes inaccesibles. Cita el caso de Bill Gates, quien consulta a sistemas inteligentes antes de recurrir a expertos humanos, como un ejemplo de la transformación en la toma de decisiones empresariales.

No obstante, este acceso masivo a la tecnología eleva la exigencia y obliga a los emprendedores a definir con precisión los problemas que desean resolver. “Ahora todos podemos hacer lo mismo, así que la competencia está en cómo cada uno amplifica sus capacidades y conocimientos”, explica Salazar. El valor diferencial reside en la experiencia previa y en la habilidad para contextualizar la información, factores que la inteligencia artificial no puede replicar por sí sola.

El especialista también advierte sobre nuevos riesgos asociados. Entre ellos, la pérdida de habilidades cognitivas en quienes delegan completamente sus tareas a la inteligencia artificial, así como la proliferación de estafas sofisticadas gracias a la capacidad de los sistemas para simular información. “Siempre debe haber un humano al inicio, en medio y al final del proceso”, recomienda Salazar.

El uso superficial de la inteligencia artificial conduce a una nueva mediocridad, por lo que la ventaja competitiva está en sumar conocimiento humano al proceso. (Cortesía: Qudox)

El Salvador ante el reto de la transformación digital

El contexto legislativo y el desarrollo de capacidades locales posicionan a El Salvador como un país bien encaminado hacia la integración de la inteligencia artificial en su ecosistema productivo. Según Salazar, las reformas legales y el fortalecimiento del ecosistema digital allanan el camino, pero el factor decisivo será la capacitación y el acceso al conocimiento para la población. “Lo que va a preparar a El Salvador es que la gente esté capacitada y entienda cómo usar esto”, sostiene.

La pregunta sobre el impacto en el empleo es inevitable. Salazar reconoce que ciertos trabajos automatizables desaparecerán, mientras que otros requerirán reinventarse. Propone una tipología de roles: orgánico (totalmente humano), sintético (totalmente automatizado) e híbrido (la combinación de ambos). Servicios como el transporte, la medicina o la educación vivirán una transformación en la que coexistirán estas alternativas, y el consumidor decidirá cuál prefiere.

De cara a los próximos cinco años, Salazar prevé un ecosistema de servicios ultra personalizados y la aparición de micromercados enfocados en nichos cada vez más específicos, impulsados por el análisis de datos y la interacción de personas con agentes inteligentes. El uso correcto de la inteligencia artificial permitirá a los emprendedores responder de forma precisa a necesidades individuales y crear soluciones que antes resultaban inviables.

El Salvador avanza en la transformación digital gracias a reformas legales y al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas locales. (Imagen de archivo)

El experto insiste en que, pese a la rapidez de los avances tecnológicos, la creatividad, el liderazgo, la empatía y el juicio de valor seguirán siendo atributos humanos insustituibles. “La inteligencia artificial no puede liderar. Lo único que puede hacer es seguir patrones y seguir instrucciones de alguien que lidera”, enfatiza.

Cinco recomendaciones para emprender con inteligencia artificial

A modo de guía práctica, Salazar comparte cinco recomendaciones para quienes deseen incorporar la inteligencia artificial en sus proyectos:

1. Contratar servicios pagos, ya que las plataformas gratuitas suelen utilizar la información del usuario y ofrecen menos prestaciones.

2. Integrar la tecnología en la vida cotidiana, no solo en el ámbito de negocios, para familiarizarse con sus posibilidades.

3. Mantener siempre la intervención humana en todas las etapas del proceso, desde el diseño hasta la revisión final.

4. Identificar problemas no resueltos que ahora pueden abordarse gracias a la inteligencia artificial.

5. Considerar la inteligencia artificial como una herramienta, cuya eficacia depende del aprendizaje y la experimentación constante.

Según Salazar, la clave para no quedar rezagado es anticipar los cambios y adaptar los modelos de negocio a las tendencias emergentes. “Si tú comenzás hoy a ver cómo es el mundo en cinco años y cómo lo que tú haces hoy va a cambiar, tú podés adelantarte a todo lo demás”.