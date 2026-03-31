Autoridades salvadoreñas confiscan drogas valoradas en USD 10,788 en operativo fronterizo

La Policía Nacional Civil de El Salvador detiene a un ciudadano guatemalteco con marihuana y cocaína valoradas en más de USD 10.000 en zona fronteriza. (Publicación: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador realizó la detención de un ciudadano guatemalteco implicado en el tráfico de drogas, tras ser interceptado mientras transportaba presuntamente marihuana y cocaína en un vehículo.

El valor estimado de la droga asciende a USD 10,788. Este procedimiento, ejecutado en una zona fronteriza, fue posible a la intervención de la agente K9 Mimi, quien logró detectar rápidamente la presencia de estupefacientes durante una revisión. La acción permitió a los agentes confiscar la sustancia e identificar al sospechoso como Douglas Martínez Jiménez, quien fue capturado en flagrancia.

La agente K9 Mimi de la unidad canina de la PNC detecta drogas durante un control vehicular, facilitando la captura de Douglas Martínez Jiménez. (Publicación: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro resaltó la labor de la unidad canina y la colaboración de la División Antinarcóticos de la PNC en este tipo de operativos. El funcionario fue enfático al señalar que el detenido enfrentará cargos penales por tráfico ilícito, un delito cuya pena puede alcanzar varias décadas de reclusión en el sistema judicial salvadoreño.

En palabras de Villatoro, “no vamos a permitir que sigan ensuciando a nuestra sociedad con el veneno de las drogas”, reafirmando así la postura firme del Estado contra la criminalidad vinculada a los estupefacientes.

Jiménez será procesado por el delito de tráfico ilícito. (Publicación: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)

La política de seguridad implementada por el gobierno actual ha puesto especial énfasis en la vigilancia y control de las fronteras, recurriendo tanto a tecnología como a unidades entrenadas para la detección de sustancias prohibidas. Los resultados recientes demuestran que las autoridades han logrado interceptar cargamentos y desarticular intentos de ingreso de droga al territorio nacional.

Acciones contra estructuras de narcotráfico en San Miguel

El 25 de marzo, la PNC llevó a cabo un operativo de gran escala en el departamento de San Miguel, dirigido a desmantelar una red dedicada al tráfico de drogas. El despliegue incluyó allanamientos simultáneos en varios puntos estratégicos de la región. Las fuerzas de seguridad incautaron más de 2,5 kilogramos de marihuana, con un valor calculado en USD 8.825, y 100 gramos de cocaína cuyo precio en el mercado ilícito ronda los USD 2.500. Además, durante la intervención se decomisaron más de USD 900 en efectivo, así como un vehículo y material logístico destinado a la distribución de estas sustancias.

La PNC capturó a tres personas vinculadas a una estructura dedicada al tráfico de drogas en San Miguel. (Publicación: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)

En el transcurso del procedimiento, las autoridades capturaron a José Geovanny Colato García, Iris Yamileth Gutiérrez de Umaña y María Maura Pérez Hernández. Los tres deberán enfrentar un proceso judicial. Voceros oficiales reiteraron el mensaje gubernamental: “Vamos a desmantelar cada red de narcotráfico que intente operar en nuestro país. El Salvador no es territorio de drogas”. El Ejecutivo insistió en que, frente a estos delitos, “el Estado manda y el narcotráfico no tiene futuro en El Salvador”.

Un operativo de la PNC en San Miguel desmanteló una red de tráfico de drogas con allanamientos simultáneos. (Publicación: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)

Incautaciones de droga en alta mar durante 2026

Durante el año 2026, la Marina Nacional logró interceptar en aguas nacionales 6,6 toneladas de cocaína, valoradas en USD 165 millones. Este decomiso constituye uno de los más notorios en materia de tráfico marítimo en el país.

La suma de droga incautada en todo el año asciende a 7,42 toneladas, con un valor total estimado en USD 184,6 millones. Estas cifras demuestran la magnitud de los esfuerzos desplegados por las autoridades salvadoreñas para combatir el tráfico de estupefacientes tanto en tierra como en mar.

Los resultados de los operativos refuerzan la estrategia oficial de cerrar el paso a organizaciones criminales y consolidan la postura del país como un territorio hostil para las actividades del narcotráfico.