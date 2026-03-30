El último vuelo de Fernando Gutiérrez: La historia del sobrecargo salvadoreño que conmovió a un continente

El caso se reportó desde el domingo 22 de marzo de 2026 - créditos Alcaldía de Medellín | @NahBabyNahNah/X

La industria de la aviación se define por las despedidas temporales, los “nos vemos pronto” y la promesa de un reencuentro tras cruzar el océano. Sin embargo, para la familia y amigos de Fernando Gutiérrez, la última despedida no ocurrió en una puerta de embarque, sino en medio de una tragedia que ha dejado a El Salvador y a la comunidad aeronáutica internacional sumidos en un luto profundo.

Lo que comenzó el pasado 22 de marzo como una angustiante búsqueda en redes sociales, culminó con el hallazgo de su cuerpo en una zona boscosa de Antioquia, Colombia, cerrando un capítulo de incertidumbre pero abriendo uno de exigencia de justicia.

Fernando Gutiérrez no era solo un número en las estadísticas de seguridad; era el rostro del esfuerzo salvadoreño. Originario de Usulután, Fernando emigró a los Estados Unidos en 2016, buscando los horizontes que su padre le abrió al gestionar la residencia para él y su hermano. En el gigante del norte, el salvadoreño encontró su verdadera vocación: el servicio a bordo.

Más que un auxiliar de vuelo, Fernando fue un embajador de la calidez salvadoreña en los cielos internacionales (Foto cortesía Sharom Gil).

Con 32 años de edad, Gutiérrez se había consolidado como un profesional respetado en la aerolínea American Airlines (AA). Sus amigos lo describen como un hombre de carisma inagotable y una entrega profesional que lo hacía destacar.

La cronología de una tragedia en Medellín

El rastro de Fernando se perdió en Medellín, una ciudad que amaba visitar pero que se convirtió en el escenario de su fatídico final. Tras seis días de una búsqueda frenética liderada por amigos e incluso su padre, movilizaron cielo y tierra, contactando autoridades y difundiendo su fotografía sin descanso, el desenlace fue el que nadie quería escuchar.

El cuerpo del joven sobrecargo fue localizado en una zona boscosa entre el municipio de Jericó y el sector de Puente Iglesias. Según los informes preliminares de las autoridades colombianas, la muerte de Fernando no se debió a causas naturales. Las investigaciones apuntan a una modalidad delictiva que ha sembrado el terror en la capital antioqueña: el hurto mediante el uso de sustancias tóxicas, específicamente la escopolamina (conocida popularmente como “persecución” o “aliento del diablo”).

Esta sustancia, utilizada para anular la voluntad de las víctimas y facilitar el robo, habría sido el arma letal en un caso que la Alcaldía de Medellín ha prometido esclarecer con “todos los recursos disponibles”.

Un vacío en el aire: El adiós de sus colegas

La comunidad de asistentes de vuelo es una fraternidad unida por la altitud y las horas de desvelo. Para Sharom Gil, su mejor amiga y colega, la pérdida es devastadora.

Hace apenas un año, ambos celebraban la renovación de sus votos con los cielos: “Hace un año juntamos nuestras alas... ¡os quiero mucho chicos!”, escribía ella en un posteo que hoy se lee con una tristeza infinita.

Chris Johnson relató un encuentro fortuito que hoy adquiere un tinte profético: “Hace dos semanas, te abracé mientras te pasábamos nuestro avión en San Juan. Nos reímos como viejos niños bobos... Nunca pensé que ese momento sería nuestra última interacción”.

Es este sentimiento de incredulidad el que rodea a la Clase 21-04, quienes pasaron seis días con el “sistema nervioso destrozado”, esperando un milagro que no llegó.

La fraternidad de la Clase 21-04: Amigos y colegas se unieron en una búsqueda incansable que hoy se transforma en un clamor de justicia (Foto cortesía Chris Johnson).

Entre la justicia y la repatriación

Mientras el hermetismo oficial rodea los detalles técnicos del hallazgo por respeto al duelo familiar, el clamor por justicia no se detiene. La familia de Fernando se enfrenta ahora a la dolorosa decisión de la repatriación de sus restos a El Salvador.

Usulután espera a su hijo, pero el proceso podría verse demorado por las diligencias judiciales necesarias para asegurar que los responsables de este crimen paguen ante la ley.

Los amigos cercanos de Fernando han sido enfáticos en pedir que no se manche su imagen. Lo recuerdan como un hombre lleno de vida, con un futuro brillante que le fue arrebatado a los 32 años. No era un turista desprevenido, sino un viajero experimentado cuya confianza fue traicionada por la criminalidad.

Ernesto Carranza relató días antes la angustia que estaba viviendo por la desaparición de Erick Fernando. Días después fue encontrado el salvadoreño sin vida.

Hoy, las redes sociales de los trabajadores de la aviación en El Salvador y Estados Unidos lucen lazos negros. Fernando Gutiérrez se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad de quienes, por su trabajo o placer, recorren el mundo.