Las tradiciones vivas de la Iglesia El Calvario para Semana Santa, en El Salvador

La Iglesia El Calvario presenta un programa especial de Semana Santa 2026 con actividades para toda la comunidad. (Foto: Iglesia El Calvario)

Durante la Semana Santa de 2026, la Iglesia El Calvario y la comunidad de religiosos Somascos han preparado un programa extenso de celebraciones litúrgicas y actividades devocionales.

Fieles y visitantes podrán participar en misas, procesiones, confesiones, exposiciones de arte sacro y dramatizaciones alusivas a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, con actos organizados hasta el 5 de abril.

Domingo de Ramos – 29 de marzo

Santa Misa de Domingo de Ramos, 4:00 pm y 6:00 pm.

Exposición de Arte Sacro Somasco, a las 7:00 pm.

Dramatización de Vía Crucis viviente por parte del ITEXSAL, a las 7:30 pm.

Las celebraciones de Semana Santa en El Calvario incluyen misas, procesiones, confesiones y representaciones vivientes. (Foto: Iglesia El Calvario)

Lunes Santo – 30 de marzo

Santa Misa de Lunes Santo, a las 7:00 am y 5:00 pm.

Confesiones, de 9:30 am a 11:00 am y de 3:00 pm a 4:00 pm.

Procesión de las ánimas con la Antiquísima y Venerada Imagen del Divino Señor del Calvario, a las 6:00 pm.

Exposición de Arte Sacro Somasco, a las 6:00 pm.

Martes Santo – 31 de marzo

Santa Misa de Martes Santo, a las 7:00 am y 5:00 pm.

Confesiones, de 9:30 am a 11:00 am y de 3:00 pm a 4:00 pm.

Procesión de Vía Crucis Infantil, a las 4:00 pm.

Exposición de Arte Sacro Somasco, a las 6:00 pm.

Dramatización de Vía Crucis viviente por parte del ITEXSAL, a las 7:30 pm.

Miércoles Santo – 1 de abril

Santa Misa de Miércoles Santo, a las 7:00 am y 5:00 pm.

Confesiones, de 9:30 am a 11:00 am y de 3:00 pm a 4:00 pm.

Procesión de los Consagrados, a las 6:30 pm.

Jueves Santo – 2 de abril

El templo estará cerrado hasta las 4:00 pm para la celebración litúrgica. Solo habrá recibimiento de penitentes desde las 8:00 am.

Santa Misa de la Cena del Señor, a las 5:00 pm.

Procesión con la venerada imagen de Jesús Cautivo, a las 8:00 pm.

Viernes Santo – 3 de abril

Solemne, devoto y tradicional Vía Crucis Penitencial, a las 7:00 am.

Acto de Crucifixión del Señor, a las 11:30 am.

Meditación de las 7 palabras, a las 1:30 pm.

Santos Oficios y Místico Acto del Descendimiento, a las 3:00 pm.

Solemne y tradicional Procesión del Santo Entierro, a las 6:00 pm.

Sábado Santo – 4 de abril

Cenáculo Mariano, a las 3:00 pm.

Solemne Procesión de Pésame a Nuestra Señora de la Soledad, a las 4:00 pm.

Solemne y Santa Vigilia Pascual, a las 7:00 pm.

La Solemne Procesión con Jesús Resucitado y las misas dominicales marcan el cierre de la Semana Santa en la Iglesia El Calvario. (Foto: Iglesia El Calvario)

Domingo de Resurrección – 5 de abril

Solemne Procesión con Jesús Resucitado, a las 4:00 am.

Santa Misa de Domingo de Resurrección, a las 9:00 am, 12:00 pm, 4:00 pm y 6:00 pm.

La Iglesia invita a toda la comunidad a participar en estos actos de fe y tradición, recordando que todos los eventos tendrán lugar en la sede de El Calvario, conocida como la casa de los consagrados, en el centro de San Salvador.