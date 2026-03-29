El Salvador

Las tradiciones vivas de la Iglesia El Calvario para Semana Santa, en El Salvador

Una experiencia llena de fe, historia y arte espera a quienes deseen vivir cada jornada de esta conmemoración especial

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La Iglesia El Calvario presenta un programa especial de Semana Santa 2026 con actividades para toda la comunidad. (Foto: Iglesia El Calvario)
La Iglesia El Calvario presenta un programa especial de Semana Santa 2026 con actividades para toda la comunidad. (Foto: Iglesia El Calvario)

Durante la Semana Santa de 2026, la Iglesia El Calvario y la comunidad de religiosos Somascos han preparado un programa extenso de celebraciones litúrgicas y actividades devocionales.

Fieles y visitantes podrán participar en misas, procesiones, confesiones, exposiciones de arte sacro y dramatizaciones alusivas a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, con actos organizados hasta el 5 de abril.

Domingo de Ramos – 29 de marzo

  • Santa Misa de Domingo de Ramos, 4:00 pm y 6:00 pm.
  • Exposición de Arte Sacro Somasco, a las 7:00 pm.
  • Dramatización de Vía Crucis viviente por parte del ITEXSAL, a las 7:30 pm.

Las celebraciones de Semana Santa en El Calvario incluyen misas, procesiones, confesiones y representaciones vivientes. (Foto: Iglesia El Calvario)
Las celebraciones de Semana Santa en El Calvario incluyen misas, procesiones, confesiones y representaciones vivientes. (Foto: Iglesia El Calvario)

Lunes Santo – 30 de marzo

  • Santa Misa de Lunes Santo, a las 7:00 am y 5:00 pm.
  • Confesiones, de 9:30 am a 11:00 am y de 3:00 pm a 4:00 pm.
  • Procesión de las ánimas con la Antiquísima y Venerada Imagen del Divino Señor del Calvario, a las 6:00 pm.
  • Exposición de Arte Sacro Somasco, a las 6:00 pm.

Martes Santo – 31 de marzo

  • Santa Misa de Martes Santo, a las 7:00 am y 5:00 pm.
  • Confesiones, de 9:30 am a 11:00 am y de 3:00 pm a 4:00 pm.
  • Procesión de Vía Crucis Infantil, a las 4:00 pm.
  • Exposición de Arte Sacro Somasco, a las 6:00 pm.
  • Dramatización de Vía Crucis viviente por parte del ITEXSAL, a las 7:30 pm.

Miércoles Santo – 1 de abril

  • Santa Misa de Miércoles Santo, a las 7:00 am y 5:00 pm.
  • Confesiones, de 9:30 am a 11:00 am y de 3:00 pm a 4:00 pm.
  • Procesión de los Consagrados, a las 6:30 pm.

Jueves Santo – 2 de abril

  • El templo estará cerrado hasta las 4:00 pm para la celebración litúrgica. Solo habrá recibimiento de penitentes desde las 8:00 am.
  • Santa Misa de la Cena del Señor, a las 5:00 pm.
  • Procesión con la venerada imagen de Jesús Cautivo, a las 8:00 pm.

Viernes Santo – 3 de abril

  • Solemne, devoto y tradicional Vía Crucis Penitencial, a las 7:00 am.
  • Acto de Crucifixión del Señor, a las 11:30 am.
  • Meditación de las 7 palabras, a las 1:30 pm.
  • Santos Oficios y Místico Acto del Descendimiento, a las 3:00 pm.
  • Solemne y tradicional Procesión del Santo Entierro, a las 6:00 pm.

Sábado Santo – 4 de abril

  • Cenáculo Mariano, a las 3:00 pm.
  • Solemne Procesión de Pésame a Nuestra Señora de la Soledad, a las 4:00 pm.
  • Solemne y Santa Vigilia Pascual, a las 7:00 pm.

La Solemne Procesión con Jesús Resucitado y las misas dominicales marcan el cierre de la Semana Santa en la Iglesia El Calvario. (Foto: Iglesia El Calvario)
La Solemne Procesión con Jesús Resucitado y las misas dominicales marcan el cierre de la Semana Santa en la Iglesia El Calvario. (Foto: Iglesia El Calvario)

Domingo de Resurrección – 5 de abril

  • Solemne Procesión con Jesús Resucitado, a las 4:00 am.
  • Santa Misa de Domingo de Resurrección, a las 9:00 am, 12:00 pm, 4:00 pm y 6:00 pm.

La Iglesia invita a toda la comunidad a participar en estos actos de fe y tradición, recordando que todos los eventos tendrán lugar en la sede de El Calvario, conocida como la casa de los consagrados, en el centro de San Salvador.

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