El Salvador

El Salvador: Un accidente de motocicleta permite captura de miembro de pandilla MS13

La intervención policial posterior a un incidente vial derivó en la identificación de un individuo vinculado a un grupo delictivo, según información confirmada por la institución encargada del orden público

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El detenido fue identificado como miembro activo de la pandilla MS13 por las autoridades salvadoreñas. (Cortesía: 123RF)
El detenido fue identificado como miembro activo de la pandilla MS13 por las autoridades salvadoreñas. (Cortesía: 123RF)

Un hombre identificado como Edgar Alexander García Gómez, de 34 años, resultó herido tras un accidente de motocicleta en la vía a Ciudad Barrios, San Miguel Norte.

Luego de ser atendido por agentes pertenecientes a la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, el individuo fue reconocido como miembro activo de la pandilla MS13, clica Normandi Locos Salvatruchos, según informó la autoridad policial este sábado por medio de redes sociales.

De acuerdo con lad autoridades, el arrestado, conocido bajo el alias “Garrobo”, pertenece a una pandilla y figura con antecedentes desde 2015 por homicidio tentado y posesión y tenencia de drogas.

La verificación de la identidad de García Gómez se realizó mediante el Sistema ONI, una plataforma tecnológica implementada en todos los sectores policiales del país. La herramienta permite geoposicionar alertas, monitorear la ubicación en tiempo real de los equipos y efectuar de inmediato la identificación de perfiles delincuenciales.

La PNC puntualizó que el despliegue del sistema de identificación en tiempo real permitió detectar la naturaleza criminal del detenido sin demora, resaltando el papel del nuevo modelo de servicio policial en el combate diario contra las estructuras de pandillas.

Edgar Alexander García Gómez posee antecedentes por homicidio tentado y posesión de drogas desde 2015. (Cortesía: PNC)
Edgar Alexander García Gómez posee antecedentes por homicidio tentado y posesión de drogas desde 2015. (Cortesía: PNC)

Como parte de los antecedentes presentados, desde 2015, García Gómez figuraba en informes por “homicidio tentado y posesión y tenencia de drogas”, delitos que han permanecido en los archivos de la unidad especializada, precisó la institución.

A causa de las lesiones que presentaba, agentes lo trasladaron a un centro hospitalario. Al consultar su información en el Sistema ONI, confirmaron que se trataba de un integrante de pandillas. Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales por el delito de agrupaciones ilícitas.

La integración tecnológica refuerza la respuesta de la policía

El Sistema ONI se ha consolidado como pieza clave en la modernización de la seguridad salvadoreña, según la PNC. El acceso a datos instantáneos y el cruce sistemático de información le han permitido a la institución responder con agilidad.

El modelo, basado en la prevención y la acción territorial, apuesta por mayores controles y la reducción del margen de maniobra de las pandillas.

“Este sistema forma parte del nuevo modelo de servicio policial, orientado a una respuesta eficaz y oportuna”, confirmó la PNC.

El uso de tecnologías avanzadas en la acción policial ha significado la optimización en la persecución de estructuras de crimen organizado y en el control territorial.

Gracias a la capacidad de geoposicionar alertas y monitorear en tiempo real la ubicación de los equipos desplegados, las autoridades logran mantener una vigilancia continua y mejorar la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo o actividades delictivas.

El Sistema ONI de identificación policial agiliza la persecución de estructuras de crimen organizado. (Cortesía: PNC)
El Sistema ONI de identificación policial agiliza la persecución de estructuras de crimen organizado. (Cortesía: PNC)

Además, la identificación inmediata de perfiles delincuenciales permite reducir tiempos en los procesos de captura y fortalecer la coordinación entre diferentes unidades operativas.

Estos avances tecnológicos, sumados a otras medidas como el Régimen de Excepción, han contribuido a la reducción de la actividad de los grupos delincuenciales en el país centroamericano.

La combinación de herramientas digitales y nuevas estrategias de seguridad refuerza la capacidad institucional para enfrentar el crimen organizado y mantener el control en los territorios ante la violencia criminal.

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