El Salvador

¡Por un boleto al mundial! El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá el repechaje Bolivia vs. Irak

El colegiado salvadoreño, con una amplia experiencia internacional, fue designado por la FIFA para dirigir el partido de repechaje entre Bolivia e Irak

Guardar
Pese a la sanción impuesta, el silbante Iván Barton estaría por disputar una nueva cita mundialista, tras confirmarse su participación en el juego de repechaje, a la espera del listado oficial que designará la FIFA antes del arranque del certamen. (Cortesía: Fesfut)
Pese a la sanción impuesta, el silbante Iván Barton estaría por disputar una nueva cita mundialista, tras confirmarse su participación en el juego de repechaje, a la espera del listado oficial que designará la FIFA antes del arranque del certamen. (Cortesía: Fesfut)

El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado para dirigir el partido de este domingo correspondiente al repechaje entre Bolivia e Irak, buscando un cupo a la Copa Mundial 2026. La FIFA (Federación Internacional de Fútbol y Asociados) confirmó la elección al igual que la designación del cuscatleco David Morán, según informaron medios bolivianos como Red Uno.

La trayectoria internacional de Barton ha incluido la dirección de encuentros en Qatar 2022. Su experiencia se ha ampliado también a la Copa América 2024, la Copa Oro de la Concacaf, la Liga de Campeones de la región, los mundiales Sub-20 y Sub-17, y recientemente al Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos.

Los antecedentes de Barton en competiciones de primer nivel lo posicionan como uno de los árbitros referentes de El Salvador en el terreno internacional.

La FIFA seleccionó a Iván Barton, reconocido por su participación en la Copa Mundial Catar 2022, para impartir justicia en el partido por la última plaza al Mundial 2026. (Cortesía: Concacaf)
La FIFA seleccionó a Iván Barton, reconocido por su participación en la Copa Mundial Catar 2022, para impartir justicia en el partido por la última plaza al Mundial 2026. (Cortesía: Concacaf)

Aunque el colegiado ya sufrió una suspensión de dos juegos en el actual Torneo Clausura 2026 por parte de la Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

A pesar de ese incidente, su presencia se ha mantenido constante en la escena internacional.

El equipo arbitral centroamericano, pieza clave en el repechaje

Para el encuentro a celebrarse en Monterrey, Iván Barton estará acompañado por el salvadoreño David Morán y el nicaragüense Henri Antonio Pupiro como asistentes, mientras que el hondureño Said Martínez ejercerá de cuarto silbante. El VAR estará bajo la responsabilidad de la hondureña Tatiana Guzmán, apoyada por el mexicano Guillermo Pacheco como asistente.

Barton fue suspendido durante dos jornadas en el torneo salvadoreño tras un encuentro celebrado el jueves 19 de febrero con las autoridades del arbitraje salvadoreño.

Conforme a los lineamientos, la Comisión de Árbitros resolvió imponer una sanción de dos partidos al réferi, quien actuó como juez principal en el duelo entre Águila y Alianza correspondiente a la octava fecha del Clausura 2026.

El árbitro salvadoreño Iván Barton impartirá justica en el decisivo repechaje entre Bolivia e Irak rumbo al Mundial 2026 en Monterrey. (Cortesía: Fesfut)
El árbitro salvadoreño Iván Barton impartirá justica en el decisivo repechaje entre Bolivia e Irak rumbo al Mundial 2026 en Monterrey. (Cortesía: Fesfut)

Barton estaría por disputar una nueva cita mundialista, tras confirmarse su participación en el juego de repechaje, a la espera del listado oficial que designará la FIFA antes del arranque del gran certamen internacional.

Una victoria separa a Bolivia del Mundial 2026

El repechaje entre Bolivia e Irak definirá al último clasificado a la Copa del Mundo de 2026. Iván Barton, árbitro con experiencia en torneos mundialistas y acompañado por jueces de Centroamérica, conducirá un encuentro que tiene implicancias directas en la clasificación mundialista, bajo la mirada atenta de los organismos internacionales y las federaciones implicadas.

La Verde llega a este enfrentamiento a una sola victoria de asegurar su boleto, mientras Irak comparte la misma aspiración. El partido está programado en el Gigante de Acero de Monterrey a las 21 horas (de El Salvador), en un contexto de máxima presión y expectativa continental.

Una victoria separa a Bolivia y a Irak de la Copa del Mundo 2026, elevando la presión y expectativa para este partido definitorio de eliminatorias. (Cortesía: CONMEBOL.com)
Una victoria separa a Bolivia y a Irak de la Copa del Mundo 2026, elevando la presión y expectativa para este partido definitorio de eliminatorias. (Cortesía: CONMEBOL.com)

El ganador del compromiso tendrá su cupo a la cita mundialista y se instalará en Grupo I junto con Francia (actual subcampeona del mundo), Senegal y Noruega.

El duelo por el repechaje representa la última oportunidad para ambos equipos de disputar el máximo torneo del fútbol internacional y compartir escenario con algunas selecciones más destacados del momento.

Temas Relacionados

Mundial 2026MonterreyArbitraje DeportivoEliminatorias MundialistasEl Salvador

Últimas Noticias

Panamá desplegará más de 26 mil agentes por Semana Santa

Despliegue incluye vigilancia aérea y marítima en puntos estratégicos

Panamá desplegará más de 26 mil agentes por Semana Santa

El Salvador: Entregan paquetes integrales a estudiantes de bachillerato agropecuario

La jornada de distribución de recursos tuvo lugar en el Complejo Educativo Cantón San José Abajo, donde la titular de Educación, Karla Trigueros, lideró la entrega que busca facilitar el aprendizaje y mejorar el acceso a herramientas tecnológicas

El Salvador: Entregan paquetes integrales a estudiantes de bachillerato agropecuario

Tragedia en el Caribe hondureño: naufragio desde La Ceiba deja tres desaparecidas, entre ellas una bebé

Las autoridades hondureñas han intensificado las labores de rescate debido a la amenaza que implica el paso del tiempo para la supervivencia de los desaparecidos y a la precariedad de las condiciones climáticas en la zona

Tragedia en el Caribe hondureño: naufragio desde La Ceiba deja tres desaparecidas, entre ellas una bebé

El horror de la “casa loca”de Honduras, epicentro de un crimen infantil sin precedentes

Hay nombres que se escriben con sangre en la historia de Honduras, y el de Héctor Alejandro Medina Alcerro es uno de ellos. No fue un sicario común; fue el hombre que administró el espanto detrás de las paredes de una vivienda ordinaria en San Pedro Sula

El horror de la “casa loca”de Honduras, epicentro de un crimen infantil sin precedentes

Las autoridades salvadoreñas reciben a mujer señalada por extorsión agravada

La llegada de la presunta integrante de una red criminal fue posible por la cooperación internacional, lo que permitirá la ejecución de la condena dictada por tribunales luego de investigaciones relacionadas con actos ilícitos

Las autoridades salvadoreñas reciben a mujer señalada por extorsión agravada

TECNO

No solo Gemini y ChatGPT: Apple podría permitir que otras IA se integren con Siri

No solo Gemini y ChatGPT: Apple podría permitir que otras IA se integren con Siri

Cada vez más chatbots de IA ignoran las instrucciones humanas, revela estudio

Estados Unidos prohíbe el uso de routers extranjeros en una medida que sacude al sector tecnológico

Capcom prepararía lanzamiento de Devil May Cry 5 en Nintendo Switch 2

App Store de iPhone se llena de aplicaciones hechas con IA: muchas de ellas presentan problemas

ENTRETENIMIENTO

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas

Adam Levine y Behati Prinsloo tras más de 10 años juntos: se conoció el significado detrás de su dúo con Stevie Nicks

¿Un nuevo remake de One Piece? Con animación digital y menos episodios, la serie busca captar a nuevos seguidores

“Hay una razón por la que tiene esa reputación”, afirma Piper Perabo sobre trabajar con Kevin Costner en Yellowstone

BTS revolucionó al Guggenheim: así fue la presentación de “SWIM” y “2.0”

MUNDO

Nueva amenaza de los hutíes de Yemen si aliados de Estados Unidos e Israel se suman al conflicto en Medio Oriente

Nueva amenaza de los hutíes de Yemen si aliados de Estados Unidos e Israel se suman al conflicto en Medio Oriente

Los sectores más intransigentes de Irán intensifican su campaña en favor del desarrollo de una bomba nuclear

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó a Estados Unidos e Israel tras los ataques a plantas siderúrgicas: “Ojo por ojo”

Israel y Estados Unidos atacaron la central nuclear de Bushehr en Irán

China y Filipinas reanudarán negociaciones sobre las zonas en disputa del mar Meridional tras nuevos incidentes