El Salvador

Casi 11,000 Tiendas de barrio crecieron en El Salvador tras régimen de excepción

La transformación del entorno permitió a emprendedores retomar actividades económicas, diversificar oferta y recuperar ingresos después del asedio de las pandillas

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El número de tiendas de barrio en El Salvador crece un 28% desde el inicio del régimen de excepción en 2022, según informe sectorial. (AP Foto/Salvador Meléndez)
El número de tiendas de barrio en El Salvador crece un 28% desde el inicio del régimen de excepción en 2022, según informe sectorial. (AP Foto/Salvador Meléndez)

El crecimiento de las tiendas de barrio en El Salvador ha sido uno de los fenómenos más notables desde la implementación del régimen de excepción en 2022.

De acuerdo con un análisis sobre la evolución del sector de los detallistas de distribución dinámica, el número de estos comercios aumentó en casi un 28% al pasar de 39.267 establecimientos en 2022 a 50.133 en 2025.

El estudio, que abarca el periodo 2015-2025, identifica tendencias significativas en zonas que anteriormente eran consideradas de alta peligrosidad debido al asedio de pandillas.

Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), subraya que el avance de las tiendas de barrio ha sido más marcado en los municipios donde antes el control de las pandillas era fuerte.

“El crecimiento más alto ha sido en los lugares que estaban más controlados por las pandillas”, explicó Steiner, quien citó el caso de Apopa como ejemplo principal. Entre 2018 y diciembre de 2023, el número de tiendas de barrio en ese municipio pasó de poco más de 440 a 1.565, lo que representa un incremento del 275%.

En otras zonas como La Campanera, reconocida por el dominio de la delincuencia, el crecimiento alcanzó el 319%. Steiner remarcó: “Es increíble la cantidad de crecimiento a nivel nacional”.

La suma de tiendas de barrio y otros pequeños comercios alcanza los 85.265 establecimientos activos en El Salvador para 2025. (REUTERS/Jose Cabezas)
La suma de tiendas de barrio y otros pequeños comercios alcanza los 85.265 establecimientos activos en El Salvador para 2025. (REUTERS/Jose Cabezas)

Apopa, especialmente las colonias Popotlán y Valle Verde, figura entre las áreas con mayor crecimiento, con un alza del 375% en la última década. Estas localidades fueron intervenidas por elementos de seguridad, quienes instalaron cercos y desplegaron más de 3.000 miembros de la Fuerza Armada junto a agentes policiales en octubre de 2023, como parte de las acciones del régimen de excepción.

El impacto de la violencia y el control de las pandillas sobre las tiendas de barrio se reflejó durante la última década. Según los datos presentados por Steiner, en 2010 existían 45.263 tiendas de barrio en El Salvador, pero para 2020, debido al asedio de las pandillas, la cifra descendió a 31.834.

“El deterioro fue gigantesco”, reconoció Steiner, al comparar la caída registrada en ese periodo. Desde 2020 la tendencia cambió de forma considerable y actualmente el país cuenta con 50.133 tiendas de barrio, lo que representa una recuperación notable en el sector.

El distrito de Soyapango también experimentó un incremento considerable en el número de tiendas de barrio, desde 2015 al 2025, con un alza del 193% en sectores tradicionalmente afectados por la presencia de estructuras criminales, como el reparto La Campanera y la residencial San Ramón.

Las zonas de alta peligrosidad como Apopa y La Campanera registran los mayores incrementos de tiendas de barrio tras acciones de seguridad. (AP Foto/Salvador Meléndez)
Las zonas de alta peligrosidad como Apopa y La Campanera registran los mayores incrementos de tiendas de barrio tras acciones de seguridad. (AP Foto/Salvador Meléndez)

En la misma zona, colonias como Prados de Venecia 4 y Las Margaritas 1, 2, 3, 4 y 5 reportaron un crecimiento del 165%. En Lourdes, Colón y sus alrededores registraron un aumento del 115% en el mismo periodo.

La tendencia alcista se mantiene desde la entrada en vigor del régimen de excepción. En 2022, se contabilizaban 39.267 tiendas de barrio. Un año después, la cifra ascendió a 47.983. En 2024, el número alcanzó 48.784 y para 2025 se sitúa en 50.133.

Steiner explicó que las cifras anteriores solo incluyen tiendas de barrio. Al sumar otros tipos de pequeños comercios como chalets, variedades, comedores, venta ambulante fija, tiendas de mayoreo, farmacias, lácteos, tortillerías, tiendas de conveniencia, librerías, licuados, salas de belleza, cervecerías y minisúper, el total asciende a 85.265 establecimientos. “Eso significa que si sumamos los dos, estamos hablando que llegamos a un total de 85,265”, puntualizó Steiner.

El crecimiento nacional de estos comercios entre 2015 y 2025 es del 23%. En el área metropolitana de San Salvador, el incremento llega al 58% en diez años. La zona paracentral experimentó un crecimiento del 28%, Occidente del 6% y Oriente del 1%. El análisis sugiere que la reducción de la violencia y el incremento de la seguridad en territorios históricamente vulnerables han favorecido la apertura de nuevos comercios y la consolidación del sector de los detallistas en El Salvador.

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