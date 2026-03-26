De la pasarela a la silla directiva: Andrea Aguilar toma las riendas de Miss Universe El Salvador

Andrea Aguilar junto a la ganadora de Miss Universo, durante la gala final del certamen (Andrea Aguilar).

El ámbito de los certámenes de belleza en El Salvador atraviesa una transformación relevante tras el nombramiento de Andrea Aguilar como nueva directora de la franquicia de Miss Universe El Salvador. Este cambio marca el inicio de una transición generacional, con el objetivo de renovar la proyección de la mujer salvadoreña en escenarios internacionales.

Este nombramiento no es solo un cambio de mando, sino el inicio de una transición generacional que promete transformar la manera en que se proyecta a la mujer salvadoreña ante el universo.

Con este movimiento, se confirma que la experta dominicana Magali Febles dejará de fungir como directora de la organización nacional, cerrando así un capítulo que devolvió al país al “Top” internacional, pero que ahora cede el paso a una visión 100% local y renovada.

Descubre la nueva visión para el certamen de belleza más importante del país. Bajo el liderazgo de Andrea Aguilar, Miss Universe El Salvador se transformará en una plataforma moderna y estratégica para proyectar el talento y la belleza de la mujer salvadoreña a nivel mundial.

Un perfil construido en la competencia

El camino de la salvadoreña hacia la dirección no responde al azar. Su carrera en certámenes incluye hitos relevantes:

Miss Intercontinental El Salvador (2022): Aguilar debutó en escenarios internacionales, donde adquirió experiencia sobre diplomacia cultural y representación nacional.

Miss Mundo El Salvador (2024): Su participación en este certamen consolidó su imagen en el país, al combinar elegancia con un compromiso social visible.

Miss Universe Latina (Telemundo, 2025): Su reciente presencia en la televisión estadounidense permitió que demostrara habilidades de comunicación y manejo de la presión pública, atributos que trascienden el ámbito físico.

Andrea Aguilar, salvadoreña, durante su participación en el reality Miss Universe Latina de Telemundo Internacional (Foto cortesía Andrea Aguilar).

Un episodio mediático y su impacto

Durante su paso por Miss Universe Latina, Aguilar protagonizó un enfrentamiento televisado con la jueza y ex-Miss Universo Alicia Machado. Lejos de afectar su carrera, este episodio se transformó en un punto de inflexión.

La nueva directora gestionó las críticas de Machado con serenidad y argumentos sólidos, ganando respaldo entre la audiencia salvadoreña e internacional. Este episodio fortaleció su imagen de autenticidad y capacidad para enfrentar situaciones adversas, generando una base de apoyo popular relevante para su nueva gestión.

Aguilar ex concursante de Miss Universe Latina alzó la voz para explicar una confusión en un reto, pero su reclamo desató la furia de la jueza Alicia Machado, creando un tenso enfrentamiento en pleno programa.

Innovaciones en el proceso de selección

Fuentes cercanas a la nueva administración anticipan cambios en el reclutamiento y formación de candidatas:

Casting “360 Grados”: El proceso de selección incluirá entrevistas de panel que evaluarán posturas políticas, sociales y culturales, más allá de la apariencia física. El objetivo es identificar perfiles capaces de interactuar con líderes internacionales. Descentralización: Las audiciones se realizarán en los 14 departamentos del país, buscando representar la diversidad nacional y ofrecer oportunidades a jóvenes de distintas regiones. Academia de Formación Integral: Se proyecta la creación de una academia bajo su marca AMA Consulting, donde las candidatas recibirán capacitación en finanzas, redes sociales, psicología y defensa personal, además de entrenamiento tradicional en pasarela. Transparencia y participación ciudadana: La gestión de Aguilar plantea procesos de votación y selección más abiertos, con el propósito de reducir controversias y fortalecer la legitimidad de los resultados.

La salvadoreña fungió como juez en el certamen Reina Hispanoamericana en Bolivia (Foto cortesía Andrea Aguilar).

Nuevo rumbo para Miss Universe El Salvador

El nombramiento de Aguilar representa una apuesta por el liderazgo joven y la actualización de los certámenes de belleza en El Salvador. La dirección de una figura con experiencia reciente, credibilidad y apoyo popular abre la puerta a una etapa donde la competencia se visualiza como una plataforma de representación y liderazgo femenino.

El Salvador busca redefinir su presencia internacional mediante una gestión enfocada en la inclusión, la transparencia y la formación integral de sus representantes, avanzando hacia un modelo que prioriza el impacto social y la proyección global.