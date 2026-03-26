Gremial de Comercio impulsa el turismo y la economía salvadoreña en Semana Santa con estrategias de expansión y diversidad

Empresarios turísticos y autoridades locales participan en el lanzamiento de la temporada alta, destacando la integración de destinos y la dinamización de la economía regional (Crédito: Juan Carlos Mejía).

La Semana Santa 2026 se perfila como uno de los periodos de mayor actividad para el turismo en El Salvador, impulsada tanto por la estrategia del principal gremio empresarial del país, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), como por el crecimiento continuo del sector.

Durante la presentación oficial de la temporada turística de Semana Santa 2026, la presidenta de la CAMARASAL, Leticia Concepción Escobar Reyes, expuso el análisis y las expectativas del sector empresarial para este periodo.

Según lo informado por la presidenta, la proyección indica que El Salvador recibirá alrededor de 145,000 turistas internacionales, junto con la movilización de aproximadamente 1.7 millones de salvadoreños que realizarán turismo interno durante la Semana Mayor.

Durante una gira de medios organizada por CAMARASAL en la zona occidental, empresarios y autoridades pusieron en relieve las oportunidades y retos que enfrenta el sector.

En ese espacio, se presentó la octava edición de la guía turística religiosa de Sonsonate, una herramienta esencial para quienes desean conocer las procesiones y tradiciones que posicionan a Sonsonate como referente del turismo religioso en El Salvador.

Rosa María Archila, presidenta de la filial Sonsonate, explicó a Infobae que la guía permite a visitantes nacionales e internacionales organizar su recorrido por los principales eventos culturales y espirituales del departamento.

Uno de los cambios más marcados en el comportamiento de los turistas, es la preferencia por planificar con antelación y la búsqueda de experiencias personalizadas. Se observa un descenso en la intermediación tradicional y un uso cada vez más frecuente de plataformas digitales para reservar servicios.

El lago de Coatepeque se consolida como uno de los destinos preferidos por turistas nacionales y extranjeros, con ofertas de hospedaje, gastronomía y actividades acuáticas (Crédito: Juan Carlos Mejía).

Esta tendencia se refleja en el aumento sostenido de consultas y reservaciones desde los primeros meses del año, indicador de una mayor organización y expectativas elevadas para la temporada.

Los mercados emisores tradicionales mantienen su predominio: Guatemala, Estados Unidos y Honduras encabezan la lista; la temporada de 2026 contará además con el arribo de turistas provenientes de Canadá, diversos países latinoamericanos y de Europa, incluidas personas de Argentina, Uruguay y Paraguay, junto al regreso estable de la diáspora salvadoreña, que participa activamente en las celebraciones y mantiene vivos los lazos culturales.

Escobar Reyes destacó que la Semana Santa se ha consolidado como una de las temporadas más esperadas por el sector turístico, reflejando un crecimiento sostenido en el flujo de visitantes y en la dinamización de la economía local.

Diversificación de la oferta turística en la región occidental

La región occidental muestra una oferta turística que integra propuestas innovadoras y respeto por las costumbres locales. Simmer Town, cadena gastronómica creada en 2014 en Santa Ana y presente en destinos como el lago de Coatepeque, San Salvador y Sonsonate, desarrolla una estrategia de crecimiento basada en la fusión de cocina local e internacional, música en vivo y atención personalizada al cliente.

Una de las propuestas gastronómicas de Simmer Town, servida con vista privilegiada a la catedral de Santa Ana (Crédito: Juan Carlos Mejía).

Martín Espitia, gerente comercial del local, relató a Infobae: “Siempre dijimos: no queremos ser el típico restaurante donde solo te sirven, te retiran y ya terminó tu experiencia, sino que buscamos cuidar nuestros puntos de contacto”.

La marca prevé abrir 14 sucursales una por departamento priorizando destinos de importancia como los centros históricos, las playas y las zonas de montaña. De acuerdo con Espitia, la cadena se ha convertido en lugar de encuentro para turistas internacionales y residentes, aportando al movimiento del centro histórico de Santa Ana.

En la vertiente hotelera, el Grupo Las Palmeras destaca por su integración de servicios: restaurantes, hoteles, hostales y actividades acuáticas que incluyen paseos en ferry, lancha y jet ski en el lago de Coatepeque.

Senderos rodeados de bugambilias y vegetación tropical en el hotel Buganvillas, con vistas al lago de Coatepeque (Crédito: Juan Carlos Mejía).

Su propietario, Alex González, explicó a Infobae la relación entre el auge del turismo y la transformación del clima de seguridad pública tras los incentivos del gobierno de Nayib Bukele: “Tiempo atrás el país era muy reconocido, pero de una manera negativa. En cambio ahora somos muy reconocidos de una manera positiva y qué más positivo que es la seguridad que todo turista busca”.

Las cifras avalan este crecimiento: la ocupación en Grupo Las Palmeras subió de un 40 % a cerca del 90 % durante los últimos dos años, superando la media nacional estimada por el sector turístico.

La demanda está liderada por viajeros de Honduras, Guatemala y salvadoreños residentes en el exterior. González enfatizó la importancia del entrenamiento en inglés del personal y la diversificación de servicios, en respuesta a las exigencias de una clientela cada vez más internacional.

Piscina y cascada artificial en el hotel Buganvillas, con áreas de descanso (Crédito: Juan Carlos Mejía).

Impacto social, conservación cultural y expansión turística durante Semana Santa

El efecto de la Semana Santa trasciende el turismo. El alcalde de Sonsonate Norte, Hugo Zavaleta, precisó a Infobae que las celebraciones religiosas y culturales movilizan miles de visitantes y benefician al comercio local, sobre todo a microempresarios y artesanos.

Entre los eventos más concurridos figuran la procesión del Santo Entierro y la procesión de las velas, ambas respaldadas por operativos de la Policía Nacional Civil y Protección Civil para generar condiciones de seguridad.

Decoración interior de la iglesia de Nahuizalco durante la Semana Santa, con arreglos y telas alusivas a la temporada litúrgica (Crédito: Juan Carlos Mejía).

La protección del patrimonio intangible ocupa también un lugar prioritario. Sara García, maestra de lengua náhuat, relató a Infobae el esfuerzo por mantener viva la lengua originaria a través de la educación en Nahuizalco y Sonsonate, una labor sostenida con donaciones y redes de colaboración internacional para evitar la desaparición del náhuat e incluir a niños y adultos en su transmisión.

La hospitalidad salvadoreña, reconocida por autoridades y empresarios, es referida como factor diferenciador en la experiencia turística. La invitación a recorrer el país durante la Semana Santa 2026 se apoya en una variedad de playas, volcanes, rutas religiosas y propuestas gastronómicas y culturales, integradas en un proceso de crecimiento y consolidación en el plano internacional.