El gobierno impulsa integración cultural y educativa de dominicanos fuera del país

Luis Abinader reafirma en París el compromiso del gobierno dominicano con el acceso a la educación superior para jóvenes de la diáspora. (Foto cortesía República Dominicana)

El presidente Luis Abinader encabezó un encuentro clave con la diáspora dominicana en París, donde reafirmó el compromiso del gobierno con el acceso a la educación superior para jóvenes residentes en el extranjero mediante la ampliación de programas de becas y apoyo específico para quienes desean formarse fuera del país.

El mandatario subrayó que este respaldo es parte integral de una estrategia para fortalecer los lazos con los dominicanos en el exterior y facilitar su integración tanto en la sociedad de acogida como en la vida nacional, según detalló el Ejecutivo.

Durante el conversatorio, que reunió a cerca de un centenar de jóvenes dominicanos en la capital francesa, Abinader aseguró que estudian la posibilidad de abrir una sede del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) en Francia y una Casa de la Cultura. Según el presidente, estos espacios representarían una plataforma fundamental para “una mayor integración” y responderían a inquietudes expresadas directamente por los asistentes.

Cerca de un centenar de jóvenes dominicanos participaron en el encuentro con el presidente en la capital francesa. (Foto cortesía República Dominicana)

Un aspecto destacado del intercambio fue la información de que la comunidad dominicana en Francia supera actualmente las 8,000 personas, cifra proporcionada por el embajador David Puig, quien también subrayó “el gran dinamismo y espíritu de trabajo” de los connacionales radicados allí, indicó la delegación diplomática en París.

El acceso a becas y a la vivienda, ejes del respaldo a la diáspora

La administración de Luis Abinader destacó durante el encuentro que los dominicanos fuera del país, incluidos quienes residen en Francia y otras naciones europeas, mantienen acceso al programa nacional Beca Tu Futuro. Esta iniciativa permite que jóvenes en el extranjero concursen por ayudas para estudios superiores en centros académicos tanto dominicanos como internacionales.

El programa Beca Tu Futuro permite a jóvenes dominicanos en el extranjero concursar por ayudas para estudios superiores internacionales y nacionales. (Foto cortesía República Dominicana)

Además de becas educativas, el jefe de Estado puntualizó que el gobierno facilita que los dominicanos en el exterior adquieran una vivienda en territorio nacional, con condiciones preferenciales y tasas de interés ventajosas, orientadas a promover el regreso temporal o el arraigo de la comunidad en su país de origen.

Al responder consultas específicas planteadas por los jóvenes asistentes, Abinader insistió: “Seguiremos avanzando para mejorar la calidad de vida de todos”. El mandatario reiteró que se trabaja “ardua y constantemente” para ampliar las oportunidades de los dominicanos en el exterior y mantener canales de diálogo directo sobre sus necesidades.

La comunidad dominicana en Francia supera las 8,000 personas, según datos del embajador David Puig. (Foto cortesía República Dominicana)

La agenda de Abinader en París refuerza el vínculo cultural y político

En el marco de su estancia en París, el presidente Abinader fue acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien remarcó que el mandatario ha transformado el servicio exterior dominicano, promoviendo iniciativas que priorizan la atención a la diáspora y la colaboración con las comunidades fuera del país, conforme informó la Cancillería dominicana.

El embajador en Francia, David Puig, expuso que, desde su llegada, ha constatado “un excelente servicio, apertura y acercamiento con la comunidad dominicana”.

A los temas vinculados con la educación se sumaron durante la jornada debates sobre inteligencia artificial, cultura, posibilidades de adquirir vivienda y la participación política de los dominicanos residentes en el extranjero. El presidente también destacó el desenvolvimiento de programas de avance y progreso en territorio nacional: modernización de centros de salud, construcción de escuelas, instalaciones deportivas, carreteras, puertos y la entrega de títulos de propiedad.