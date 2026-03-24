El Salvador

Capturan a sujeto tras robar $25,000 en una tienda de celulares en San Salvador

La movilización policial derivó en la recuperación de dispositivos electrónicos en la capital y la incautación de estupefacientes, acciones que se ejecutaron en distintos sectores y dan cuenta del incremento de medidas de control en el área urbana

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La Policía Nacional Civil captura
La Policía Nacional Civil captura en Soyapango a José Luis Obando Vásquez por hurto de USD 25.000 en celulares y dispositivos electrónicos. (Foto cortesía PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador capturó a un sujeto acusado de hurtar más de $25,000 en celulares y dispositivos electrónicos en una tienda ubicada en uno de los centros comerciales más concurridos de San Salvador.

Tras permanecer varias horas oculto, el acusado fue localizado por los cuerpos de seguridad que desplegaron un operativo en la zona, según informaron las autoridades en su reporte oficial.

El sujeto identificado como José Luis Obando Vásquez, de 38 años, utilizó un método inusual para perpetrar el hurto. De acuerdo con la información de la PNC, el hombre se escondió inicialmente en un local vecino y aprovechando la noche, abrió un agujero en la pared para ingresar a la tienda de dispositivos móviles. Una vez adentro, sustrajo 47 teléfonos nuevos y otros accesorios de alto valor.

El delito de hurto, con un monto sustraído que supere los $200 enfrenta sanciones agravadas en El Salvador a partir de las reformas penales aprobadas en 2025. Estas modificaciones establecen penas de 6 a 8 años de prisión, según informó la Policía Nacional Civil. En este caso, el valor total de lo incautado asciende a $25,000, superando ampliamente el umbral para la aplicación de estos castigos más severos.

El hurto en una tienda
El hurto en una tienda de San Salvador superó los 47 teléfonos nuevos y varios accesorios de alto valor recuperados por la PNC. (Cortesía: Periódico El Caribe)

La operación policial permitió, además de la detención del sospechoso, el hallazgo de 23 celulares adicionales y una tableta que se encontraban en otras zonas del establecimiento comercial. Todo el equipo fue recuperado durante la inspección en los locales donde Obando Vásquez permanecía oculto, mientras intentaba evadir la persecución de los agentes de investigación.

El hecho se registró en uno de los principales centros comerciales de San Salvador Este y movilizó a los equipos especializados de la PNC, quienes rastrearon al sujeto desde el lugar del hurto hasta un baño de restaurante, donde se había refugiado durante varias horas. La totalidad de los dispositivos recuperados, así como los accesorios encontrados, fueron incautados como prueba del delito.

Las recientes reformas en materia penal han endurecido la respuesta a los delitos patrimoniales, especialmente cuando el valor de lo sustraído es considerable. La Policía notificó que Obando Vásquez será presentado ante las autoridades judiciales por el delito de hurto agravado, en virtud de la cuantía recuperada.

Noel Alexander Hernández Escobar fue
Noel Alexander Hernández Escobar fue detenido en la colonia Miramonte por tráfico ilícito de drogas, en un operativo conjunto PNC y Fuerza Armada. (Foto cortesía PNC)

Capturado por tráfico ilícito de drogas en San Salvador

En otro operativo de relevancia ejecutado en la colonia Miramonte, también en el distrito de San Salvador, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador detuvieron a Noel Alexander Hernández Escobar, de 30 años, acusado de tráfico ilícito de drogas.

El procedimiento se desarrolló en la calle Sisimiles y el pasaje Chaparrastique, según el parte oficial difundido por la Policía Nacional Civil.

Durante la intervención se incautaron cuatro paquetes de marihuana, varias porciones de cocaína, dos teléfonos celulares y un automóvil. Las autoridades informaron que Hernández Escobar enfrentará cargos ante los tribunales especializados por el delito de tráfico ilícito de drogas, conforme a la legislación vigente.

La intensa presencia de las fuerzas de seguridad y la coordinación en ambos casos subrayan el incremento de los controles policiales en los principales sectores urbanos de la capital salvadoreña.

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