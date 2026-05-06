El Salvador

El Salvador: Condenan a hombre a 104 años de prisión por abuso y explotación de 3 menores

El tribunal emitió una sentencia que responde a delitos de explotación y abuso cometidos contra tres menores durante siete años, tras un proceso en el que las autoridades presentaron diversas apelaciones y pruebas contundentes

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Seis brazos de niños rodean una muñeca de trapo beige con ojos de botón y cabello de lana sobre un suelo de madera.
El tribunal de El Salvador sentenció a Ricardo L. a 104 años de prisión por abuso sexual agravado y explotación infantil contra tres menores de edad en situación de abandono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ricardo L. recibió una condena de 104 años de prisión por delitos de abuso sexual agravado y explotación infantil, según confirmó este martes la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia, dictada tras varios años de litigios, responde a los crímenes cometidos contra tres menores de edad. Las víctimas, todas en situación de desamparo, fueron sometidas a agresiones sexuales y obligadas a realizar trabajos en la vía pública bajo amenazas directas del acusado.

Según informó la FGR por medio de redes sociales, el caso se remonta al año 2017, cuando el ahora condenado se acercó a las niñas y adolescentes prometiendo respaldo y protección. Las investigaciones revelan que el imputado aprovechó la falta de una red familiar para ganar su confianza. Poco después, comenzó a coaccionarlas para que vendieran productos tanto en la calle como en el transporte público, bajo un régimen de intimidación física y psicológica. “El imputado utilizó la situación de abandono y vulnerabilidad de las víctimas para ejercer control absoluto sobre ellas”, comunicó la FGR.

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La Fiscalía salvadoreña detalló que los hechos juzgados no solo involucran una serie de ataques sexuales, sino también la utilización sistemática de las menores para la venta ambulante de productos en la calle y en el trasporte público.

Las menores fueron obligadas a realizar trabajos forzados en la vía pública y en el transporte colectivo bajo amenazas directas, según la acusación oficial.(Cortesía: Fiscalía General de la República de El Salvador)
Las menores fueron obligadas a realizar trabajos forzados en la vía pública y en el transporte colectivo bajo amenazas directas, según la acusación oficial.(Cortesía: Fiscalía General de la República de El Salvador)

“Según las investigaciones, las victimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad y abandono, cuando el imputado se ofreció a apoyarlas y protegerlas. Tiempo después, López comenzó a amenazar a las menores para que salieran a vender productos en la calle y en el transporte público”, expresa el ente fiscal.

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El fallo judicial, que implica un total de 104 años se dictó tras la presentación de pruebas materiales, testimonios y pericias psicológicas. La Fiscalía General de la República consideró que la condena representa una respuesta del sistema judicial frente a delitos que afectan gravemente a la niñez salvadoreña, especialmente a quienes se encuentran en situación de abandono.

La Fiscalía General de la República determinó que Ricardo L. utilizó su posición de poder y control sobre las menores para someterlas a agresiones sexuales. La institución señaló que estos hechos comenzaron hace 9 años.

Fiscalía apeló reiteradamente para lograr la condena integral

A lo largo del proceso judicial, la Fiscalía insistió en que Ricardo L. no solo abusó de la confianza de las niñas, sino que se valió de su autoridad para mantenerlas bajo sometimiento. En diferentes etapas del juicio, la fiscalía presentó pruebas que acreditaban la continuidad y gravedad de los delitos cometidos por el imputado contra las tres menores.

La sentencia de 104 años busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación infantil y la protección de la infancia en El Salvador. (Cortesía: CBS)
La sentencia de 104 años busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación infantil y la protección de la infancia en El Salvador. (Cortesía: CBS)

El Ministerio público informó que debió recurrir en varias ocasiones ante instancias superiores, ya que en fallos previos el tribunal únicamente había encontrado culpable a Ricardo L. por el abuso cometido contra una de las víctimas y había decidido absolverlo respecto a los delitos contra las otras.

López solamente había sido condenado por una víctima y había sido absuelto por el resto de sus acciones”, indicó el ente.

Ante esta situación, la fiscalía presentó recursos de apelación hasta lograr que la justicia reconociera la totalidad de los crímenes y dictara una condena acorde a la magnitud de los hechos.

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