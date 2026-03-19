El Salvador

Nuncio apostólico de El Salvador partirá hacia Siria tras su designación diplomática

La designación de Cona implica una transición significativa para la representación del Vaticano en El Salvador y Medio Oriente, con una etapa de permanencia en San Salvador antes de asumir oficialmente sus funciones en Siria

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La Nunciatura Apostólica en El
La Nunciatura Apostólica en El Salvador anunció el 19 de marzo de 2026 la designación de monseñor Luigi Roberto Cona como nuevo Nuncio Apostólico en Siria, según decisión del Papa León XIV. (Foto cortesía Lumen El Salvador)

Este jueves 19 de marzo de 2026, la Nunciatura Apostólica en El Salvador informó que monseñor Luigi Roberto Cona ha sido designado por el Papa León XIV como nuevo Nuncio Apostólico en Siria.

Esta decisión implica una transición en la representación diplomática de la Santa Sede que marcará un cambio relevante tanto en El Salvador como en su futuro destino en Medio Oriente.

Entre las novedades de este nombramiento, destaca que monseñor Cona permanecerá durante algunas semanas más en El Salvador hasta su traslado definitivo a Siria, según comunicó la propia Nunciatura apostólica.

La despedida formal se celebrará el 10 de mayo de 2026 a las 5:00 p.m., mediante una misa solemne en la Catedral Metropolitana de San Salvador, acto que coincidirá con el aniversario de la elección del Papa León XIV. Este detalle particular diferencia la transición respecto a otras reasignaciones diplomáticas, donde el cambio suele realizarse con mayor inmediatez.

Monseñor Cona permanecerá algunos meses
Monseñor Cona permanecerá algunos meses en El Salvador antes de su traslado definitivo a Siria, marcando una transición diplomática atípica en la Santa Sede. (Foto cortesía Diócesis de San Vicente)

Elder Romero, párroco de la Iglesia El Calvario, expresó su apoyo y reconocimiento ante el nuevo destino diplomático: “Deseamos para él toda clase de bendiciones.

Sabemos la situación geopolítica del momento y estoy seguro de que ha sido escogido por su gran desempeño, su gran labor en nuestro país y, sobre todo, como diplomático y hombre de fe. Así que, desde El Calvario, le deseamos muchos éxitos, frutos y bendiciones”.

En términos institucionales, el anuncio oficial realizado desde San Salvador incluye el sello de la Nunciatura Apostólica, confirmando así el proceso de relevo en la representación de la Santa Sede en El Salvador.

El papel del Nuncio Apostólico es fundamental en las relaciones entre la Iglesia Católica y los estados, pues actúa como embajador del Papa en el país anfitrión, coordinando la labor de la Iglesia local y facilitando el diálogo diplomático, político y religioso.

La Nunciatura Apostólica en El
La Nunciatura Apostólica en El Salvador confirmó oficialmente el relevo diplomático que implica cambios relevantes para la representación de la Santa Sede en la región. (Foto cortesía)

Monseñor Cona ha sido protagonista de iniciativas relevantes durante su gestión en el país centroamericano. Tal como se difundió el 7 de diciembre de 2025, en la presentación oficial del programa “Sembrando Semillas de Esperanza”, el Nuncio Apostólico destacó que el programa buscaba “contribuir al desarrollo integral de los menores mediante cursos de refuerzo escolar, formación humana y espiritual, apoyo nutricional, psicológico y médico, así como actividades lúdicas y recreativas”.

Bajo su liderazgo, la Iglesia Católica local priorizó la atención a niños y jóvenes vulnerables mediante proyectos de apoyo educativo y social que buscan fortalecer el desarrollo humano y espiritual.

¿Quién es Luigi Roberto Cona y cuál será el alcance de su nuevo cargo en Siria? La figura del Nuncio Apostólico combina una función religiosa con un rol diplomático.

El Nuncio representa al Papa, dirige la presencia de la Iglesia en el país, gestiona la relación con las autoridades y apoya a las comunidades católicas locales.

Cona, nacido en Niscemi, Sicilia, Italia, el 10 de noviembre de 1965, fue ordenado sacerdote el 20 de abril de 1990 e incardinado en la Diócesis de Piazza Armerina.

Es doctor en Teología Dogmática y ha ocupado cargos en la Secretaría de Estado de la Santa Sede y en varias Nunciaturas, entre ellas Panamá, Portugal, Camerún, Marruecos, Jordania, Turquía e Italia.

Fotografía de archivo de la
Fotografía de archivo de la catedral de San Salvador, ubicada frente a la Plaza Gerardo Barrios en San Salvador. EFE/ Rodrigo Sura/Archivo

Luigi Roberto Cona ingresó al servicio diplomático del Vaticano el 1 de julio de 2003. Fue nombrado en El Salvador como Asesor para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y recibió el título de arzobispo titular de Sala Consilina. Domina cinco idiomas: italiano, español, inglés, portugués y francés.

Esta experiencia internacional y formación lo convierten en una figura preparada para el complejo terreno diplomático y religioso que representa Siria para la Iglesia Católica.

La reasignación de Cona responde a la política diplomática habitual de la Santa Sede, que busca mantener una presencia activa en países con contextos geopolíticos diversos.

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