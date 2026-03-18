El Salvador

“Si no eres mía, no serás de nadie”: Hombre que atacó a su pareja e hijos con corvo recibe pena máxima en El Salvador

Los hechos, ocurridos en mayo de 2025, involucraron agresiones físicas graves y amenazas, según lo recopilado en el fallo judicial, que señala además la intervención de vecinos y autoridades tras el incidente

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La sentencia determina que existió
La sentencia determina que existió violencia motivada por odio de género durante el agravado ataque contra su pareja, mientras sus hijos fueron testigos, estableciendo también medidas integrales de reparación y asistencia (Foto cortesía Centros Judiciales de El Salvador)

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador impuso al salvadoreño Erick Alexander Mejía Alfaro una pena de 37 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado tentado en perjuicio de su pareja y amenazas con agravación especial contra su hijo de 17 años y su hija de ocho años. Los hechos ocurrieron el 28 de mayo de 2025 en Zacatecoluca, cuando el agresor atacó a su familia con un corvo tras una discusión, según la sentencia emitida.

Centros judiciales de El Salvador informó este martes que el tribunal determinó que la misoginia estuvo presente durante toda la relación y en la brutalidad del ataque, que incluyó el cercenamiento de ambas manos de la víctima mientras sus hijos presenciaban y pedían ayuda. La jueza afirmó que el condenado “se tomó el tiempo para consumar la agresión, pero no para auxiliarla”, lo que agravó su responsabilidad penal.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Mejía Alfaro persiguió a su pareja desde la salida de su trabajo, primero en motocicleta y después siguiéndola hasta su vivienda. Una vez en el domicilio, la mujer fue agredida al tratar de impedir que el atacante lastimara a sus hijos, quienes intentaron intervenir. El acusado profirió amenazas y realizó varios machetazos dirigidos a la cabeza y cuello de la víctima, exclamando: “si no eres mía, no serás de nadie”.

Vecinos acudieron tras escuchar los gritos y auxiliaron a la mujer mientras alertaban a la Policía Nacional Civil. El operativo permitió la captura de Mejía Alfaro poco después del ataque. El fallo judicial también obliga al condenado a brindar reparación civil a las víctimas y dispone medidas de apoyo psicológico, físico y social según las instrucciones del juzgado.

Dictan prisión preventiva para hombre señalado de fractura a su esposa

Las autoridades judiciales remitieron a
Las autoridades judiciales remitieron a un hombre al centro penitenciario de Mariona después de que una discusión doméstica en la comunidad Primero de Diciembre derivara en una fractura de brazo a su cónyuge

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango dictó detención provisional contra Elías M. F., de 42 años, acusado de lesiones graves agravadas tras fracturar el brazo derecho de su esposa, Rosa Amalia F. de M., de 43. El incidente ocurrió en la comunidad Primero de Diciembre luego de una discusión por una presunta infidelidad.

El dictamen del Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que la víctima necesitará al menos 30 días de incapacidad médica, sin considerar el periodo de fisioterapia requerido para recuperar la movilidad plena. Según las investigaciones, el acusado lanzó a la mujer al suelo durante el altercado, lo que provocó la fractura.

La jueza encargada del caso ordenó el traslado de Elías M. F. al Centro Penal La Esperanza (Mariona) y remitió el expediente al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango para continuar el proceso.

El Salvador cuenta con la normativa de “Ley Especial para una vida libre de violencia para las mujeres” que tiene por fin establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de políticas públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad.

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