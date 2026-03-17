El Salvador

Red de Hospitales salvadoreña abre convocatoria de contratación para médicos especialistas recién graduados

Un proceso orientado a sumar profesionales graduados desde 2024 en más de 20 especialidades clínicas y quirúrgicas, ofreciendo contratos, procesos de formación continua y beneficios económicos, según información publicada en el portal oficial del gobierno salvadoreño

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La Red Nacional de Hospitales
La Red Nacional de Hospitales de El Salvador convoca a médicos especialistas recién graduados para fortalecer la atención en el sector público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Red Nacional de Hospitales de El Salvador ha abierto un proceso de convocatoria dirigido a médicos especialistas recién graduados para integrarse al sistema público, con opciones disponibles en más de 20 especialidades clínicas y quirúrgicas.

La convocatoria, vigente hasta el 30 de marzo de 2026, busca fortalecer la atención médica en el país mediante la contratación de profesionales que hayan culminado recientemente su formación de posgrado y estén dispuestos a desempeñarse en jornadas rotativas con servicio las 24 horas, los siete días de la semana, según la información publicada en el portal oficial del gobierno salvadoreño.

Las especialidades requeridas incluyen medicina interna, neumología, hematología, nefrología, medicina familiar, cuidados intensivos, neurología, reumatología, oncología, cirugía general, anestesiología, urología, neurocirugía, cirugía plástica, otorrinolaringología, coloproctología, ortopedia y traumatología, oftalmología, anatomía patológica, radiología y medicina forense. Las autoridades no precisaron la cantidad exacta de plazas disponibles para esta ronda de contrataciones.

La convocatoria ofrece plazas en
La convocatoria ofrece plazas en más de 20 especialidades clínicas y quirúrgicas, con opción de jornadas rotativas y turnos 24/7. (Foto cortesía Gobierno de El Salvador)

Para postularse, los interesados deben acreditar la finalización de una especialidad clínica o quirúrgica a partir de 2024-2025 y presentar prueba de experiencia laboral mínima de dos años en la rama deseada, acompañada de dos cartas de referencia, ya sean laborales o académicas, que respalden sus antecedentes profesionales. El proceso de aplicación se realiza exclusivamente en el sitio www.bolsadetrabajo.gob.sv.

Entre los beneficios ofrecidos figuran salario proporcional a las capacidades del candidato y experiencia previa, hasta dos bonificaciones anuales dependiendo del desempeño, así como indemnización anual, aguinaldo, vacaciones conforme establece la normativa vigente. El programa también promete acceso a planes de formación y desarrollo profesional continuo de modalidad virtual para todos los seleccionados.

Uno de los aspectos más destacados que diferencia esta llamada laboral, según datos consignados en el portal gubernamental, es que los médicos que sean designados para ejercer en el Nuevo Hospital Rosales verán su tiempo de trabajo reconocido como parte del período compensatorio tras la residencia. Este beneficio se otorga sin que el ejercicio profesional cause conflicto contractual con el Ministerio de Salud.

El gobierno busca cubrir déficit
El gobierno busca cubrir déficit de especialistas en áreas como medicina interna, cirugía general, oncología, anestesiología y neurocirugía, entre otras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de salud salvadoreño también habilita plazas para personal de enfermería

Además de la búsqueda de médicos especialistas, la Red Nacional de Hospitales ha extendido la convocatoria a enfermeros recién graduados, tanto de licenciatura como técnicos o tecnólogos, junto a egresados de carreras vinculadas a la salud. La oferta se orienta a cubrir necesidades en diversos centros hospitalarios y fortalecer la estructura del personal en áreas claves del sistema.

Quienes cumplan con los requisitos pueden postularse e iniciar su proceso de selección a través del mismo portal institucional que coordina la recepción de documentos para el personal médico.

La convocatoria para el sistema
La convocatoria para el sistema de salud de El Salvador también incluye plazas para enfermeros recién graduados y egresados de carreras de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recurrente necesidad de médicos especialistas llevó a contratar profesionales extranjeros

En el año 2024, el Ministerio de Salud anunció la apertura de plazas en 32 especialidades médicas, entre las que destacaron cardiología, cirugía cardiovascular, cirugía general, cirugía oncológica, coloproctología y gastroenterología. El gobierno intensificó su búsqueda en el extranjero: anuncios publicados en medios colombianos y argentinos reflejaron el interés de El Salvador por atraer médicos de esos países a raíz de la renuncia de decenas de especialistas nacionales.

De acuerdo con medios locales, las salidas de estos profesionales se atribuyeron principalmente a las condiciones laborales: sobrecarga de trabajo, exposición negativa en redes sociales, por denuncias públicas de supuestos malos tratos hacia pacientes y situaciones consideradas irregulares dentro del sector público y de seguridad social.

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