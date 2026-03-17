El Salvador ajustará normas migratorias ante incremento de inversión extranjera

Cambios en las normativas nacionales generan expectativa entre quienes buscan establecer nuevas conexiones económicas y personales dentro del territorio salvadoreño sin enfrentar restricciones tradicionales ni barreras administrativas

El Salvador avanza hacia una reforma de su legislación migratoria que podría transformar los requisitos para la residencia temporal y la adquisición de nacionalidad por naturalización, en respuesta al auge de inversionistas y profesionales extranjeros, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería revelados en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno este lunes.

La gerente de Extranjería, Eleonora de Marroquín, precisó a los diputados de la comisión legislativa que se busca reducir el tiempo mínimo de permanencia en el país para residentes temporales a noventa días anuales, reemplazando la exigencia anterior de nueve meses continuos, un cambio cuyo objetivo es brindar flexibilidad a nuevos perfiles de residentes, principalmente empresarios e inversionistas.

La especialista detalló que, bajo el texto reformado, la permanencia podría ser consecutiva o acumulada en el año y, en caso de incumplir el periodo requerido, únicamente causas de fuerza mayor justificadas ante la Dirección General de Migración y Extranjería podrían impedir la pérdida del estatus migratorio.

La reforma responderá a un fenómeno inédito en la historia reciente salvadoreña: la nación adapta su marco jurídico a una migración entrante significativa, en contraste con décadas en las que predominó el éxodo nacional. La diputada Ana Figueroa señaló en su intervención que este cambio de paradigma corresponde a las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno en turno y reconoció que la legislación vigente presenta vacíos, pues el país no estaba habituado a recibir migración.

Transformaciones legales en materia de ciudadanía infantil aseguran reconocimiento jurídico y abren el proceso para el acceso a derechos desde la primera infancia salvadoreña en el exterior (Captura de pantalla de la transmisión en vivo de la Comisión)

La reforma introduce criterios precisos para la permanencia y la pérdida de nacionalidad

El nuevo régimen planteado por la Dirección de Migración y Extranjería permitiría a los extranjeros con residencia temporal permanecer noventa días en El Salvador durante un año calendario, de forma consecutiva o sumando estancias parciales, sin arriesgar la cancelación de su residencia. De acuerdo con De Marroquín, la modificación está pensada para inversores, empresarios y otros perfiles con actividades transnacionales que requieren desplazarse con frecuencia, pero mantienen un vínculo efectivo con el país.

Hasta ahora, la normativa exigía que las ausencias del residente temporal no excedieran los noventa días continuos y, si los superaban, la residencia era cancelada y debían reiniciar el trámite migratorio, según explicó la funcionaria ante la comisión parlamentaria, un obstáculo frecuente en la práctica documental de los últimos años para quienes, tras breves ausencias acumuladas, perdían el permiso sin poder defender adecuadamente sus derechos adquiridos.

La propuesta normativa también endurece y clarifica las causas de pérdida de nacionalidad salvadoreña adquirida por naturalización. De aprobarse el proyecto, los naturalizados perderán la nacionalidad si residen más de dos años consecutivos en su país de origen, superan cinco años fuera de El Salvador sin permiso expreso o reciben una condena firme por delitos dolosos graves. De Marroquín subrayó ante el pleno que la gravedad del delito debe ser tratada con precisión legal para armonizar los artículos de la Ley de Migración y Extranjería, y solicitó ajustar el artículo 179, inciso segundo, para asegurar esta coherencia y proteger debidamente los derechos de los naturalizados.

La protección de la niñez nacida en el extranjero y la actualización constitucional

La reforma incorpora una disposición específica para la protección de los derechos de los menores. Los hijos de salvadoreños naturalizados o nacionalizados, nacidos en el extranjero y menores de 18 años, podrán adquirir la nacionalidad salvadoreña mediante solicitud de los padres ante la autoridad migratoria. Este reconocimiento se fundamenta en los artículos 90 y 94 de la Constitución de El Salvador y en la normativa de Ley Crecer Juntos, que reconoce a la niñez como sujeto de derechos y busca garantizar la igualdad jurídica dentro del núcleo familiar, según destaca el dictamen revisado por la comisión.

Matt Pincus posa sonriente mostrando su nuevo documento de identidad junto a una mujer que lo acompaña, frente a las oficinas de Migración y Extranjería. (Dirección de Migración y Extranjería)

Al presentar estas iniciativas, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior refrenda el dictamen favorable para modificar los artículos 49, 119, 164 y 279 de la Ley Especial de Migración y de Extranjería. La reforma será evaluada por la Asamblea Legislativa en la próxima sesión plenaria ordinaria convocada para este martes 17 de marzo.