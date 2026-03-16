Operativo internacional permite la captura de presunto pandillero salvadoreño en México

La captura de Pedro Alfonso Leiva Alvarado, alias “Topo”, en Tapachula refuerza la estrategia regional contra las pandillas 18 Sureños. Pexels

Un operativo conjunto entre las autoridades de seguridad de El Salvador y México finalizó con la captura de Pedro Alfonso Leiva Alvarado, alias “Topo”, en Tapachula, ciudad ubicada en el sur de México. El detenido ha sido identificado como homeboy de la pandilla 18 Sureños, según información oficial. La aprehensión se dio a conocer este lunes tras labores de inteligencia y cooperación internacional entre ambos países.

En el último año, la colaboración transnacional para contener el flujo de pandilleros fuera de El Salvador ha cobrado especial relevancia dentro de la agenda de seguridad regional. Aunque las autoridades mexicanas no ofrecieron detalles sobre los delitos específicos que pesan sobre Leiva Alvarado, confirmaron que la detención obedeció a una solicitud de El Salvador, país donde enfrentará la justicia por su presunta vinculación con organizaciones criminales.

La entrega se realizará por vía terrestre a la Policía Nacional Civil en la frontera con Guatemala, según indicaron las autoridades.

La detención de Leiva Alvarado es resultado de labores de inteligencia coordinadas para bloquear corredores migratorios usados por pandilleros. (Foto cortesía)

La colaboración se enmarca en la estrategia regional contra las pandillas, una problemática de impacto histórico en Centroamérica. Un caso relevante en esta línea, informado en Infobae, se produjo en los primeros días de marzo cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció la deportación desde New Orleans de Walter Alexander Ceron-Linares, salvadoreño calificado como miembro activo de la MS-13. ICE comunicó la expulsión este domingo, sumando un antecedente a la política migratoria de expulsión de individuos ligados con pandillas. Dos días antes, la misma oficina reveló la deportación de Edgar Pérez-Gutiérrez, pandillero salvadoreño de la misma pandilla, procesado por robo y posesión de arma.

La cooperación internacional redefine la persecución de pandilleros

El acuerdo reciente entre México y El Salvador para detener a los cabecillas de grupos criminales responde a una intensificación en la lucha internacional contra las estructuras transnacionales. Los operativos de inteligencia y las detenciones coordinadas buscan bloquear los corredores migratorios usados para escapar de los controles estatales. Para los investigadores, la captura de Leiva Alvarado ejemplifica el alcance de estas alianzas a nivel de frontera y el rol operativo de los homeboy en las rutas migratorias.

El caso que involucra a Pedro Alfonso Leiva Alvarado, alias “Topo”, homeboy de la 18 Sureños, representa un avance en la cooperación policial entre ambos países.

La cooperación transnacional desempeña un papel clave en la localización y captura de cabecillas de pandillas que intentan huir del control salvadoreño. Foto cortesía FGR

El Salvador y los mecanismos para combatir a las pandillas

Las autoridades han señalado previamente que la cooperación internacional se ha consolidado como herramienta clave para ubicar y capturar a miembros de pandillas que intentan salir del país.