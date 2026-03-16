El Salvador

La coordinación entre industriales y gobierno refuerza la reputación internacional de El Salvador, afirman ambos sectores

La articulación estratégica entre el Estado y la industria ha transformado la imagen-país, facilitando un mayor flujo de inversión extranjera y generando un entorno económico más favorable para los mercados internacionales según autoridades y empresarios salvadoreños

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La ministra de turismo Morena
La ministra de turismo Morena Valdez, la ministra de Economía María Luisa Hayem y el empresario Rodrigo Tona, Ceo de Ternova participan en un foro en el evento El Salvador Produce.(Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El trabajo conjunto entre industria y gobierno en El Salvador ha logrado consolidar una nueva reputación internacional para el país, ahora percibido como un destino seguro y atractivo para la inversión, según consideraron representantes de ambos sectores en el conversatorio “Industria, reputación país y competitividad” de este miércoles.

En el encuentro reciente, los representantes coincidieron en que la articulación estratégica entre el sector público y el productivo es el motor que ha transformado la imagen nacional y las perspectivas de crecimiento en los mercados internacionales.

Durante el conversatorio, la ministra de Economía María Luisa Hayem expuso que en el tercer trimestre del año pasado, dieciséis de diecinueve sectores económicos salvadoreños mostraban crecimiento, un dato que, según explicó, “demuestra que en el momento en que hay más seguridad y un gobierno comprometido en crear condiciones para los negocios, nuestras industrias consolidadas son las primeras en reaccionar”. Hayem reveló que el gobierno prepara la publicación de cifras actualizadas sobre las exportaciones de diversas empresas y la diversificación de productos y mercados.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, subrayó que la percepción internacional de un país es el primer factor que determina la llegada de inversiones y la expansión de negocios: “Si el país tiene asociada una reputación de violencia, de inseguridad, de reglas no claras al hacer inversión o de incertidumbre jurídica... eso no afecta solo a una empresa, sino a todas en este ecosistema productivo llamado El Salvador”, dijo Valdez en el evento. Para la funcionaria, los avances en seguridad han permitido “que la inseguridad ya no sea un impedimento para una buena reputación” y que tanto empresarios como trabajadores “caminen tranquilos en las calles y lleguen a sus oficinas y fábricas”.

La ministra de turismo Morena
La ministra de turismo Morena Valdez, la ministra de Economía María Luisa Hayem y el empresario Rodrigo Tona, Ceo de Ternova participan en un foro en el evento El Salvador Produce.(Foto Infobae: Jessica García)

El empresario Rodrigo Tona, CEO del grupo industrial Ternova, aportó una visión desde el sector privado: “Nosotros competimos por clientes, competimos por talento y competimos por capital. Hoy tenemos una oportunidad de oro en la reconfiguración global y el reposicionamiento real y tangible de El Salvador”. Tona anunció el compromiso del empresariado industrial: “Usted —dijo dirigiéndose a la ministra Valdez— se ha encargado de traer turistas del mundo a El Salvador; nosotros nos encargaremos de convencerlos de que este es el país donde deben trasladarse para vivir y hacer negocios”.

La transformación de la imagen-país y el clima de negocios en El Salvador es resultado de la acción colaborativa —no exclusiva del gobierno ni del sector privado— que ha permitido capitalizar oportunidades internacionales. Las ministras remarcaron la relevancia de la coordinación para sostener y ampliar estos avances: “Esto no lo vamos a lograr solo desde el gobierno ni solo desde el sector privado”, señaló Valdez a la audiencia en un salón de un hotel capitalino. Coincidió Hayem cuando advirtió: “El compromiso debe ser de ambos”. La funcionaria enfatizó, además, “la urgencia de intensificar el trabajo articulado con la academia para que el talento nacional sea parte de los incentivos a la inversión”.

Hayem informó al medio que el país ya experimenta nuevas alianzas internacionales y destacó el impacto de la nueva política comercial de Estados Unidos, que abre una ventana para El Salvador en la cadena de valor regional. El empresariado, por su parte, expuso que la solvencia de las empresas salvadoreñas es histórica y ejemplificó con datos concretos: “Hay empresas aquí que tienen cien años de existir. Han sobrevivido y pasado mil y una periferias”, afirmó Tona, quien además comparó su operación en Vietnam y Centroamérica con la manufactura local: “No nos deja nada que desear lo que hay en El Salvador de lo que hay en Asia”.

La interacción público-privada permitió que la seguridad y la reputación conformen la marca-país, pero los protagonistas advierten que la tarea es permanente y requiere no solo sostener los avances en seguridad, sino comunicar de manera efectiva el valor de la oferta salvadoreña. “La reputación la hacemos todos”, concluyó la ministra de Turismo. “Debemos demostrar al mundo lo que somos capaces de hacer desde El Salvador”.

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