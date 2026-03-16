El Salvador

El Banco Central de Reserva de El Salvador impulsa la Global Money Week 2026 para fortalecer la educación financiera juvenil

Las actividades de arranque fueron dirigidas a alumnos de dos instituciones en Sonsonate, enfocándose en fortalecer competencias sobre el manejo de dinero y promover un uso responsable frente a los retos del entorno digital educativo

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La campaña, impulsada en alianza
La campaña, impulsada en alianza con entidades públicas y privadas, prioriza la formación en hábitos económicos saludables y el desarrollo de capacidades para tomar decisiones informadas desde la adolescencia ante nuevas conductas de consumo. (Banco Central de Reserva)

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador inició la Global Money Week 2026 este lunes con actividades dirigidas a estudiantes del Colegio San Francisco de Asís de Sonsonate y el Instituto Nacional Thomas Jefferson, en un esfuerzo por fortalecer la educación financiera juvenil y promover decisiones económicas informadas frente a las nuevas dinámicas digitales, según informó el portal oficial de la entidad financiera.

La Global Money Week es una campaña mundial destinada a que niños y jóvenes adquieran desde la infancia conocimientos y habilidades para tomar decisiones financieras responsables. El Salvador ha participado desde la primera edición en 2012, y la edición 2026 se celebra del 16 al 22 de marzo, alineándose así con la agenda internacional dedicada a este objetivo, de acuerdo con información de inclusionfinanciera.gob.sv.

En la edición anterior de 2025, la campaña alcanzó cifras notables: participaron 78 organizaciones, con 13.319 niños y jóvenes beneficiados directamente, 6.796 adultos involucrados y una cobertura indirecta de 835.736 personas en todo el país, según los datos recopilados por el propio Banco Central de Reserva de El Salvador. Este despliegue incluyó 140 actividades presenciales y virtuales, entre las que destacaron ferias financieras, talleres, jornadas de puertas abiertas y presentaciones en museos.

Más de una década de educación financiera: impacto y alcance en El Salvador

Un estudiante interactúa con una
Un estudiante interactúa con una aplicación móvil de educación financiera que presenta conceptos sobre el ahorro de emergencia durante la Global Money Week 2026. (Banco Central de Reserva)

El lema central de la Global Money Week 2026, “El dinero inteligente habla”, convoca a los jóvenes a reflexionar sobre cómo toman decisiones financieras y el impacto que estas tienen en su bienestar, tanto en el presente como en el futuro. El enfoque busca desmitificar las finanzas personales e incentivar el desarrollo de hábitos saludables desde la adolescencia, en un entorno social y digital donde las influencias externas pueden condicionar el manejo del dinero.

Durante la jornada inaugural, los estudiantes participaron en un circuito de simulación financiera que reproducía toma de decisiones en tiempo real, evidenciando efectos inmediatos en cuentas personales, ya fueran débitos o créditos. Estas experiencias prácticas buscan que los jóvenes ganen confianza y herramientas para administrar sus recursos, conforme al programa descrito por el BCR.

El Salvador celebró la edición 2025 de la Semana Mundial del Dinero con la coordinación de múltiples instituciones: el Banco Central de Reserva de El Salvador, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), el Instituto de Garantía de Depósitos (IGD), el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), el Banco Hipotecario, así como entidades privadas como BAC Credomatic, Banco Azul y Banco Promerica, entre otras.

En una de las actividades principales del año anterior, el Banco Central realizó una feria financiera para 815 estudiantes de diferentes centros educativos, quienes interactuaron con representantes de diversas instituciones para aprender sobre el manejo responsable del dinero, presupuestos familiares, prevención del fraude y las nuevas tendencias en finanzas digitales. Se llevaron a cabo sesiones y debates sobre emociones y sesgos conductuales al tomar decisiones financieras, involucrando tanto centros escolares urbanos como rurales en los departamentos de La Paz, Cabañas, Ahuachapán, Santa Ana, Cuscatlán, San Vicente, Chalatenango y La Libertad.

Las autoridades apuestan por una
Las autoridades apuestan por una cultura de resiliencia financiera entre los estudiantes salvadoreños. (Banco Central de Reserva)

La Superintendencia del Sistema Financiero, por su parte, organizó actividades en sus sedes para 150 estudiantes de secundaria y universidad, abriendo el diálogo sobre la administración inteligente del dinero y el impacto de los influencers digitales en la toma de decisiones económicas.

Nuevas generaciones, nuevos retos: tecnología y finanzas personales

La edición 2026 de la campaña pone énfasis en los desafíos que enfrentan los jóvenes en un mundo digital, destacando la necesidad de adquirir capacidades para identificar riesgos como fraudes o estafas. El objetivo es que expresar inquietudes, compartir experiencias y formular preguntas sobre cuestiones económicas se normalice entre la juventud, permitiendo así decisiones más racionales y menos condicionadas por presiones sociales o desinformación.

El impacto de la Global Money Week en El Salvador se refleja tanto en la amplitud de organizaciones involucradas como en el número de jóvenes y adultos alcanzados con programas de sensibilización y formación. Las autoridades promueven la consolidación de una cultura de bienestar y resiliencia financiera para las futuras generaciones, asumiendo que la educación en temas económicos debe comenzar en edades tempranas y adaptarse a los desafíos propios de la era digital.

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