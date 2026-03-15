El Salvador

Menores con Altas Capacidades genios “invisibles” que desafían el sistema educativo en El Salvador

La jornada internacional busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de reconocer el talento singular de menores neurodivergentes, promoviendo acciones concretas que permitan su plena integración académica y social

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En El Salvador solo se
En El Salvador solo se han identificado 110 niños con altas capacidades intelectuales, reflejando la baja visibilidad y atención institucional a este grupo. (Freepik)

¿Quiénes son los niños con Altas Capacidades? en El Salvador muchos niños con desarrollo cognitivo avanzado siguen en las sombras a pesar de los esfuerzos realizados para visibilizar esta realidad y el impacto potencial de este grupo en el desarrollo nacional. El 14 de marzo, Día Internacional de las Altas Capacidades Intelectuales, marca una oportunidad crucial para llamar la atención sobre la falta de políticas específicas y los retos significativos que enfrentan estos menores en el sistema educativo.

Las estadísticas más recientes muestran que en El Salvador únicamente se han identificado 110 niñas y niños con altas capacidades intelectuales a través de exámenes especializados, cifra que ilustra tanto la baja visibilidad como la escasa atención institucional hacia esta población. Este diagnóstico de neurodivergencia implica un desarrollo cognitivo excepcional en uno o más ámbitos ya sea intelectual, creativo o artístico, una condición aún poco reconocida y frecuentemente malinterpretada por directores, educadores y colegas en el ámbito escolar.

Los niños con altas capacidades
Los niños con altas capacidades presentan diferencias neurobiológicas que favorecen el aprendizaje y la resolución ágil de problemas complejos. (Foto cortesía Fundación Altas Capacidades)

La neurobiología y el perfil singular de los niños con altas capacidades

Desde un enfoque neurobiológico, las personas con altas capacidades presentan diferencias en la estructura y funcionamiento cerebral que repercuten en su habilidad para aprender, resolver problemas y procesar información de manera ágil y eficaz. Este desarrollo acelerado se traduce, en la práctica, en estudiantes que destacan por su rapidez de procesamiento, una notable pasión por temas específicos y la capacidad de encontrar soluciones creativas a problemas complejos.

Tal singularidad, lejos de representar una ventaja incondicional, suele desencadenar interpretaciones erróneas en el aula. Muchos docentes atribuyen estos comportamientos a desinterés, déficit de atención o hasta hiperactividad. Como consecuencia, los menores con altas capacidades pueden ser diagnosticados incorrectamente o etiquetados de manera despectiva, lo que limita el despliegue de su talento y puede generar frustración, aislamiento o desmotivación.

La fundación sostiene que la mayoría de los estudiantes identificados no recibe apoyo adecuado y existe un desconocimiento generalizado sobre cómo asistir a este grupo. La carencia de lineamientos institucionales claros y herramientas legales agrava la invisibilidad del fenómeno y bloquea el acceso a una respuesta pedagógica a la medida.

Los niños con altas capacidades
Los niños con altas capacidades presentan diferencias neurobiológicas que favorecen el aprendizaje y la resolución ágil de problemas complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Altas Capacidades y la lucha por el reconocimiento

Al frente de la Fundación Altas Capacidades de El Salvador, Evelyn Campos se ha convertido en una de las voces más reconocidas en la visibilización y diagnóstico de niñas y niños con alto potencial. En entrevista con Infobae, Campos detalló que “uno de los avances más importantes ha sido el trabajo de visibilización que se ha realizado en el país sobre la existencia de niños y niñas con altas capacidades. La Fundación Altas Capacidades ha desarrollado un proceso de identificación en el Centro Psicopedagógico CEPAC Talentos, donde se han detectado más de 100 niños con estas características que han sido censados por la Fundación”.

Además, la Fundación Altas Capacidades de El Salvador ha promovido procesos de aceleración curricular, permitiendo que algunos estudiantes avancen de grado de manera exitosa. No obstante, Campos advierte sobre las limitaciones actuales: “Tememos casos donde los niños han sido avanzados de grado con mucho éxito, lastimosamente todavía en El Salvador a falta de políticas educativas esta acción no está reconocida y puede ser un proceso largo, incluso engorroso”, expuso la presidenta durante la entrevista con Infobae.

La atención especializada para los menores depende a menudo solo de la voluntad o iniciativa del docente y de si la escuela o colegio decide atender al estudiante, en ausencia total de lineamientos institucionales claros. El resultado, detalla Campos, es que “la mayoría son discriminados por su forma de aprender, los docentes desconocen cómo ayudarles y los colegios prefieren no darles matrícula”.

La discriminación educativa hacia estudiantes
La discriminación educativa hacia estudiantes con altas capacidades se mantiene por el desconocimiento docente y la negativa de algunos colegios a otorgar matrícula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Criterios de identificación: cómo reconocer el alto potencial

Detectar a un niño con altas capacidades intelectuales requiere observación y evaluación profesional. Las señales incluyen un aprendizaje rápido, memoria sobresaliente, curiosidad insaciable, desarrollo asincrónico entre las áreas intelectual y emocional. Con frecuencia, estos menores muestran precocidad al hablar, leer, manifiestan una intensa sensibilidad emocional, razonamiento abstracto y creatividad. Su sociabilidad difiere del promedio, pues prefieren el intercambio con personas mayores o adultos.

La evaluación formal para confirmar el perfil de altas capacidades suele quedar a cargo de un psicólogo escolar o clínico, quien realiza pruebas estandarizadas para constatar el potencial intelectual superior. Estas pruebas confirman si el niño o niña presenta las características propias de la neurodivergencia descrita.

Las características clave incluyen la habilidad para aprender rápidamente, memoria excepcional, alto grado de observación, y la tendencia a hacer preguntas complejas en edades tempranas sobre temas como filosofía o ciencia. La intensidad emocional es otra marca distintiva; son perfeccionistas, intensos en el sentir y fácilmente susceptibles a la frustración.

La Fundación Altas Capacidades han
La Fundación Altas Capacidades han identificado más de 110 niños con alto potencial en el Centro Psicopedagógico CEPAC Talentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 14 de marzo como llamado a la acción nacional

El Día Internacional de las Altas Capacidades Intelectuales tiene como propósito crear conciencia y estimular la identificación temprana de estos niños y niñas, facilitando su integración adecuada y evitando el fracaso escolar. La jornada, tal como lo plantea Campos, busca también “romper mitos, fomentar la identificación temprana, evitar el fracaso escolar y adaptar el entorno educativo”.

El mensaje principal es reconocer que esta población existe y necesita apoyo. Es fundamental que la sociedad salvadoreña comprenda que los niños con altas capacidades también tienen necesidades educativas específicas. Reconocerlos, apoyarlos y evitar que permanezcan invisibles permitirá que su talento se desarrolle plenamente y que este potencial pueda convertirse en un aporte significativo para el país. Asimismo, es necesario que el tema forme parte de la agenda nacional para garantizar políticas y programas adecuados”, enfatizó Campos a Infobae.

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