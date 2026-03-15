El Salvador en la historia de la Academia: El legado de André Guttfreundd el único centroamericano con un Óscar

La estatuilla del Oscar, símbolo del mayor reconocimiento en la industria cinematográfica mundial (Foto Jordan Strauss/Invision/AP).

Mientras las cámaras enfocan la alfombra roja del Dolby Theatre en Los Ángeles, la expectativa crece ante una nueva edición de los premios más codiciados de la industria cinematográfica. Pero lejos del bullicio de Hollywood, Centroamérica revive una proeza histórica: en 1977, un salvadoreño conquistó el Oscar, marcando un hito que perdura casi medio siglo después.

El nombre de André R. Guttfreund sobresale entre los registros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Nacido en San Salvador en 1950, Guttfreund logró lo que ningún otro cineasta centroamericano ha repetido: recibir la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real.

El reconocimiento llegó en la 49.ª edición de los Premios Oscar, celebrada en 1977, un momento que, según The Hollywood Reporter, “abrió una ventana inédita para el talento del istmo en la industria global”. La obra ganadora, In the Region of Ice (“En la región de hielo”), codirigida junto a Peter Werner y basada en un relato de Joyce Carol Oates, propuso una mirada introspectiva sobre la compleja relación entre una monja y un joven estudiante con problemas emocionales.

André R. Guttfreund y Peter Werner celebran tras recibir el Oscar a Mejor Cortometraje de Acción Real por "In the Region of Ice" en la ceremonia de 1977.

La revista Variety resaltó que el cortometraje se apartó de las fórmulas convencionales del género y optó por una narrativa sobria y profunda, lo que sorprendió a una industria dominada por las grandes potencias del cine.

El impacto de la victoria de Guttfreund tuvo resonancia tanto en Estados Unidos como en su país natal. La hazaña del salvadoreño “derribó el mito de que Centroamérica carecía de voz propia en el séptimo arte”. La noticia cruzó fronteras y llevó el nombre de El Salvador a portadas de medios internacionales, donde se subrayó que “el Oscar no solo es una estatuilla, sino un punto de inflexión para una región históricamente subrepresentada”.

Tras recibir el galardón, Guttfreund consolidó una carrera en EE.UU., dirigiendo episodios de series icónicas y participando en producciones relevantes del circuito televisivo. Sin embargo, decidió regresar a su país para contribuir al desarrollo local.

En diferentes entrevistas el cineasta ha insistido en la importancia de compartir el reconocimiento: “El Oscar fue una llave, pero la puerta la tenemos que mantener abierta todos”. Esta filosofía lo llevó a organizar talleres, conferencias y festivales, sembrando una semilla que hoy florece en una “primavera cinematográfica” con directores salvadoreños participando en festivales de clase A.

Guttfreund, junto a Peter Werner, subió al escenario para recoger la estatuilla al Mejor Cortometraje de Acción Real por la obra In the Region of Ice.

Un Oscar solitario y un legado que inspira a nuevas generaciones

A pesar del avance, el dato persiste: André R. sigue siendo el único centroamericano que ha ganado un Oscar. Organismos como la Academia Salvadoreña de las Artes y Ciencias Cinematográficas han señalado que la falta de apoyos históricos al arte y la cultura en la región explica la ausencia de nuevos galardonados.

No obstante, el legado del cineasta salvadoreño se refleja en las nuevas voces del audiovisual centroamericano. Directores como Tatiana Huezo y Sergio Sibrián han destacado la influencia de Guttfreund en su formación.

Una visitante fotografía la estatuilla del Oscar obtenida por André R. Guttfreund, durante una exhibición en El Salvador (Foto cortesía San Salvador).

El Oscar como inspiración colectiva y motivo de orgullo para El Salvador

Este domingo 15 de marzo, mientras millones de espectadores centran su atención en los ganadores de la noche, en las calles de San Salvador el nombre de Guttfreund resurge como símbolo de una aspiración colectiva.

Para muchos jóvenes cineastas, su historia demuestra que la distancia entre El Salvador y Hollywood puede recorrerse con visión, disciplina y perseverancia. “La estatuilla no es un trofeo personal, es una invitación para que otros sueñen en grande”, ha reiterado el cineasta en encuentros recientes.

La gala de los Oscar se convierte así en una fecha de celebración especial para Centroamérica. Mientras la industria internacional reconoce sus mejores producciones, en la región se recuerda que, hace 49 años, un salvadoreño dejó una huella imborrable en la historia del cine mundial.