El Salvador

El Salvador: Centro comercial se pronuncia tras incendio en sus instalaciones que dejó una persona fallecida

Tras el siniestro registrado en las instalaciones del edificio, la administración emitió un pronunciamiento oficial en el que lamentó el fallecimiento de una persona y detalló la activación de sus protocolos de emergencia

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Autoridades de Protección Civil y
Autoridades de Protección Civil y expertos técnicos iniciaron las indagaciones correspondientes para determinar las causas exactas que originaron el fatal incendio. (Cortesía: protección Civil de El salvador)

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la administración de un reconocido complejo comercial en San Benito, San Salvador Centro, se pronunció tras el incendio registrado en su infraestructura durante la jornada de este sábado 14 de marzo.

En el documento, la empresa confirmó el lamentable fallecimiento de una persona como consecuencia del siniestro y detalló la activación de sus protocolos de emergencia para contener la situación.

Tras conocerse el trágico desenlace, el establecimiento rompió el silencio para expresar sus condolencias y asegurar que se encuentran colaborando plenamente con las autoridades que investigan el origen de las llamas.

En el texto emitido por el centro comercial, se informa que el incidente ocurrió dentro de las instalaciones y que, de manera inmediata, “se activaron todos los protocolos de seguridad y sistemas contraincendios con los que cuenta el establecimiento”. Según la nota, este despliegue técnico fue lo que permitió que la emergencia fuera atendida de “forma oportuna y efectiva” por los equipos de respuesta.

En un pronunciamiento, la administración
En un pronunciamiento, la administración del recinto lamentó el fallecimiento de una persona y confirmó la activación de sus protocolos de emergencia. (Cortesía: redes sociales)

Sin embargo, a pesar de la intervención de los sistemas internos y del apoyo de las instituciones de socorro, el centro comercial confirmó la noticia de una muerte: “Lamentamos el fallecimiento de una persona como consecuencia del incidente ocurrido el día de hoy y nos solidarizamos con su familia en estos momentos difíciles.

Reconocimiento a los cuerpos de socorro

El pronunciamiento también dedica un espacio para agradecer el esfuerzo coordinado de las organizaciones que integran el sistema de emergencia nacional. La administración del lugar hizo mención especial al Cuerpo de Bomberos de El Salvador, la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada, la Dirección General de Protección Civil, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM 132), así como a los voluntarios de la Cruz Verde y la Cruz Roja.

La empresa destacó que la labor de estos cuerpos fue fundamental para evitar que el fuego se propagara a otras áreas del recinto, permitiendo asegurar el perímetro en el menor tiempo posible tras el reporte inicial del siniestro.

Autoridades de Protección Civil y
Autoridades de Protección Civil y expertos técnicos iniciaron las indagaciones correspondientes para determinar las causas exactas que originaron el fatal incendio. (Cortesía: protección Civil de El salvador)

Investigaciones y compromiso de transparencia

Sobre las causas que originaron el fuego, el comunicado es enfático al señalar que “a la fecha, las causas del incidente aún están siendo investigadas por las autoridades competentes”.

Para este fin, el personal técnico del establecimiento se encuentra brindando apoyo directo a los peritos oficiales que realizan las indagaciones e indagaciones correspondientes en la zona afectada.

El centro comercial fue claro en su postura de apertura total ante el proceso judicial y administrativo que deviene de este tipo de tragedias: “Nos comprometemos a cooperar plenamente con dichas investigaciones y brindaremos toda la información que sea requerida”.

Unidades del SEM 132, Cruz
Unidades del SEM 132, Cruz Roja y Cruz Verde se hicieron presentes en el lugar para brindar asistencia médica tras la magnitud de la emergencia. (Cortesía: Bomberos de El Salvador)

Finalmente, el establecimiento agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de la ciudadanía salvadoreña.

En sus palabras de cierre, la administración reafirmó su identidad como un espacio construido “para y por su comunidad”, asegurando que este vínculo es lo que les da la fortaleza para continuar operando bajo estándares de seguridad.

“Reafirmamos nuestro compromiso de continuar siendo un lugar seguro, confiable y presente para todos”, concluyó el documento.

Saldo fatal del incendio

El incendio, que fue atendido por múltiples instituciones, dejó un saldo lamentable que enluta a una familia salvadoreña. El personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) informó del traslado de tres víctimas hacia centros hospitalarios; sin embargo, se confirmó que una de ellas, Carlos Douglas Aguilar Martínez, de 25 años, falleció a causa de la inhalación severa de humo.

Por su parte, de acuerdo con el informe de Isaac Carranza, sargento Cuerpo de Bomberos, los equipos de búsqueda y rescate también localizaron a dos personas que fueron trasladadas de emergencia por el SEM y la Cruz Verde hacia el Hospital El Salvador.

Dos fueron trasladadas de emergencia por el SEM y la Cruz Verde hacia el Hospital El Salvador. Mientras que el joven Aguilar Martínez perdió la vida durante su traslado al centro de salud.

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