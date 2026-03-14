El Salvador

El Salvador: Incendio en centro comercial de San Benito activa respuesta de autoridades de socorro

Un despliegue masivo de instituciones de primera respuesta neutralizó un siniestro con llamas y humo, mientras el personal de Bomberos trabajan en la liquidación total del fuego

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El incendio en la colonia
El incendio en la colonia San Benito, San Salvador, activó el protocolo del Sistema Nacional de Protección Civil para contener el siniestro. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Una fuerte movilización de los cuerpos de socorro y seguridad se registró este sábado en la colonia San Benito, San Salvador Centro, tras reportarse un incendio estructural en el interior de un reconocido centro comercial de la zona.

La emergencia activó de inmediato el Sistema Nacional de Protección Civil, logrando contener el avance del fuego y evitar una tragedia de mayores proporciones en uno de los puntos comerciales más exclusivos de El Salvador.

Desde los primeros minutos del incidente, Bomberos de El Salvador se desplazó al lugar para ejecutar maniobras críticas. Según informó la Secretaría de Prensa por medio de redes sociales, el personal operativo centró sus esfuerzos iniciales en “ejecutar maniobras para confinar el fuego y evitar su propagación hacia otras áreas del inmueble”, utilizando la técnica de ataque directo para neutralizar las llamas en el punto de origen.

La magnitud del siniestro requirió una intervención multidisciplinaria. Siguiendo los protocolos de emergencia diversas instituciones se sumaron a las labores de respuesta para garantizar la seguridad de los visitantes y empleados del recinto en San Benito.

Incendio en reconocido centro comercial de San Salvador. (Cortesía: Protección Civil)

De acuerdo con los reportes oficiales de la Secretaría de Prensa, al lugar acudieron equipos de:

  • Sistema de Emergencias Médicas
  • Cruz Roja Salvadoreña
  • Comandos de Salvamento
  • Equipo Táctico Operativo de

Estas entidades brindaron apoyo fundamental en la coordinación operativa y, de manera primordial, en la atención prehospitalaria. Las autoridades confirmaron que los equipos de primera respuesta evacuaron y atendieron a una persona afectada por el siniestro. La víctima fue “estabilizada en el lugar y trasladada para recibir atención médica” especializada, tras sufrir complicaciones derivadas del humo y el calor.

Control, liquidación y medidas de tráfico

Tras una intensa jornada de trabajo, el cuerpo de Bomberos de El Salvador logró declarar el incendio como controlado. Sin embargo, la labor no finalizó con la extinción de las llamas visibles. La institución detalló que, una vez contenido el fuego, se procedió a realizar labores de enfriamiento y verificación exhaustiva para descartar la existencia de focos activos que pudieran generar una reignición dentro de las instalaciones.

Equipos de socorro brindan atención
Equipos de socorro brindan atención prehospitalaria a una persona afectada por el siniestro en centro comercial.(Cortesía Secretaría de Prensa)

“Nuestro personal operativo realiza inspección técnica y verificación de áreas... para descartar cualquier posible reignición o presencia de focos aislados”, informó el cuerpo de bomberos en su actualización más reciente desde el lugar de los hechos.

Asimismo, se anunció la incorporación de especialistas de la Unidad de Prevención y Seguridad Contra Incendios, quienes realizarán la evaluación técnica pertinente para determinar las causas que originaron el fuego y evaluar los daños estructurales en el establecimiento.

Instituciones de primera asistencia realizan
Instituciones de primera asistencia realizan labores de control y liquidación del fuego mediante ataque directo en el centro comercial ubicado en San Benito, San Salvador Centro. Cortesía: Secretaría de Prensa)

Restricciones a la movilidad

Debido al despliegue de unidades de emergencia y para facilitar el trabajo de los equipos de socorro, el Viceministerio de Transporte (VMT) informó que el paso vehicular se mantuvo restringido sobre el bulevar del Hipódromo. Las autoridades instaron a la población a tomar rutas alternas mientras las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil finalizaban las labores de inspección en el sector de la colonia San Benito.

La Secretaría de Prensa destacó que la “respuesta coordinada de las instituciones de primera respuesta permitió atender de forma oportuna” el incidente en la capital salvadoreña.

Equipos operativos ejecutan maniobras estratégicas
Equipos operativos ejecutan maniobras estratégicas para confinar las llamas y evitar su propagación hacia otros sectores del inmueble. (Secretaría de Prensa)

Gracias a la rápida intervención, el siniestro se mantuvo confinado a áreas específicas, permitiendo que el personal de Bomberos realice actualmente los recorridos finales de inspección y enfriamiento para garantizar que la emergencia quede completamente liquidada.

Este evento subraya la importancia de los protocolos de seguridad en zonas de alto tráfico y la eficacia de la articulación estatal ante desastres estructurales en El Salvador.

Información en desarrollo

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