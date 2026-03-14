El gobierno japonés entrega tres ambulancias a la Cruz Verde Salvadoreña

Tres nuevas ambulancias reforzarán la atención de emergencias en Santa Ana, Lourdes y El Majahual, gracias a la cooperación del gobierno japonés./ (Cruz Verde Salvadoreña)

La Cruz Verde Salvadoreña recibió este jueves tres ambulancias donadas por la Embajada del Japón en El Salvador, en una ceremonia oficial realizada en el país centroamericano. El acto, que reunió a autoridades diplomáticas y representantes de la organización humanitaria, marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral y busca reforzar la respuesta ante emergencias médicas en zonas clave del territorio salvadoreño.

Durante el evento, el presidente de la Cruz Verde Salvadoreña, Luis Laínez, expresó su agradecimiento al Gobierno y al pueblo japonés, resaltando el impacto que tendrá la entrega en la atención de emergencias. “Hoy no solo recibimos tres ambulancias, hoy recibimos un símbolo de amistad, de confianza y de compromiso con la vida humana”, afirmó Laínez ante los asistentes y la delegación diplomática. Laínez detalló que las nuevas unidades fortalecerán la operatividad en las seccionales de Santa Ana, Lourdes (Colón) y El Majahual, regiones donde miles de personas dependen de una atención prehospitalaria eficiente.

El evento contó con la participación del embajador de Japón en El Salvador, Sano Taketoshi, quien destacó la labor de los voluntarios de la Cruz Verde y la importancia de fortalecer la infraestructura de atención médica. El diplomático recordó que en su país, el traslado de pacientes en situaciones de emergencia también representa un desafío creciente. En 2024, el número de salidas de ambulancias en Japón alcanzó su nivel más alto desde 1963, con siete millones setecientas veintinueve mil setecientas cuarenta atenciones, precisó Taketoshi. Además, el embajador expresó el deseo de que las ambulancias contribuyan a salvar vidas y que el número de accidentes de tránsito disminuya en El Salvador.

El embajador de Japón en El Salvador, Sano Taketoshi, y el presidente de Cruz Verde Salvadoreña, Luis Laínez, durante la entrega de ambulancias./ (Cruz Verde Salvadoreña)

La donación forma parte del proyecto “Suministro de Ambulancias para Cruz Verde Salvadoreña: Majahual, Santa Ana y Lourdes”, que busca ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta en situaciones críticas. De acuerdo con datos presentados durante el evento, las tres unidades estarán distribuidas en zonas donde viven más de quinientas sesenta mil personas, muchas de ellas en áreas de rápido crecimiento poblacional, actividad económica o alta afluencia turística.

Para la Cruz Verde Salvadoreña, el apoyo recibido representa un impulso fundamental para su misión institucional. “Nuestro trabajo se sostiene principalmente gracias a la entrega de hombres y mujeres voluntarios que con profunda vocación de servicio están siempre dispuestos a acudir cuando alguien necesita ayuda”, explicó Laínez, recordando que la organización depende en gran medida del voluntariado y la cooperación internacional para cumplir su labor. El presidente insistió en que la vocación debe ir acompañada de recursos materiales adecuados que permitan una actuación rápida y segura ante accidentes y emergencias médicas.

Las nuevas ambulancias permitirán que los equipos lleguen más rápido a los lugares donde se presentan emergencias, brinden atención segura y trasladen a los pacientes en condiciones dignas. Cada una de estas ambulancias permitirá que nuestros voluntarios lleguen más rápido a una emergencia, brinden atención más segura y trasladen a los pacientes con la dignidad y el cuidado que merecen.

Cada ambulancia está equipada para brindar atención y asistencia ante las diversas emergencias que se puedan registrar./(Cruz Verde Salvadoreña)

El embajador Sano Taketoshi subrayó el compromiso de su país con el desarrollo comunitario salvadoreño, recordando que Japón ha cooperado con más de cuatrocientos cincuenta proyectos en El Salvador desde 1990, con una inversión que supera los cuarenta millones de dólares. “Continuaremos colaborando con las comunidades de El Salvador, siempre al lado de su gente”, aseguró Taketoshi durante su intervención.

La cooperación entre Japón y la Cruz Verde Salvadoreña refuerza los lazos entre ambos pueblos y constituye un ejemplo de diplomacia orientada a la asistencia humanitaria. La donación de ambulancias permitirá a las seccionales beneficiadas mejorar la cobertura y calidad del servicio prehospitalario.

Con la incorporación de estas nuevas unidades, la Cruz Verde Salvadoreña espera optimizar la atención y brindar una respuesta más eficiente a la población, en línea con su objetivo de salvar vidas y asistir a quienes enfrentan situaciones críticas en todo el país.