Cuotas que oscilan entre $50 y $150 serán canceladas por familias beneficiadas con proyecto habitacional en El Salvador

El Gobierno adjudicó 80 apartamentos valorados en $46.783 cada uno a beneficiarios seleccionados por su situación socioeconómica./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Vivienda, entregó este viernes el Proyecto Habitacional Nicaragua, destinado a 80 familias que durante décadas vivieron en condiciones de riesgo en las comunidades Nicaragua 2, Nicaragua 3 y Minerva. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, encabezó la ceremonia de entrega y destacó que los beneficiarios pagarán cuotas mensuales que oscilan entre $50 y $150, montos definidos tras un análisis individual de la situación socioeconómica de cada familia.

Durante el evento, Sol enfatizó la participación activa de los futuros propietarios en la ejecución del proyecto. “Todas las familias que están aquí han trabajado por su vivienda, han puesto ese esfuerzo en la construcción de este proyecto. Además, van a pagar una cuota entre $50 y $150 del monto que se ha invertido. Todos están contentos de dignificar su manera de vivir, de tener una casa segura”, afirmó la ministra frente a los nuevos residentes y autoridades presentes.

El complejo habitacional, compuesto por modernos edificios de apartamentos, representa una inversión significativa orientada a mejorar la calidad de vida de familias que, durante años, residieron en zonas catalogadas de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos. El costo de cada apartamento es de $46.783, según informó la ministra, quien destacó el esfuerzo de los beneficiarios por cumplir con su parte en el financiamiento: “Sé que aquí hay muchos emprendedores y de eso van a ir ahorrando para pagar su cuota”.

Sol resaltó que el 79% de los beneficiados son mujeres, lo que contribuye al fortalecimiento de la autonomía de los hogares encabezados por mujeres en estas comunidades. “Hoy, oficialmente se trasladan 80 familias a vivir en sus apartamentos, por décadas no tuvieron una oportunidad de tener un proyecto como este y vivían en zonas de alto riesgo”, declaró la funcionaria, y agregó que para la definición de las cuotas mensuales se realizó un estudio socioeconómico por familia, con el fin de garantizar una “cuota justa”.

El 79% de los nuevos propietarios del Proyecto Habitacional Nicaragua son mujeres, según datos oficiales del Ministerio de Vivienda./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La ministra también subrayó el impacto positivo de la política habitacional en la reducción del déficit de vivienda. “Este proyecto está hecho con muchísima dedicación y alegría. Nos satisface saber que estamos saldando números, que esta vez son 80 familias menos que necesitarán una vivienda como la que hoy se les va a entregar”, expresó.

Los nuevos apartamentos cuentan con servicios básicos, áreas comunes y acceso seguro para personas con discapacidad, lo que permite que las familias inicien una nueva etapa en condiciones dignas. “Felicitarles, sé que a partir de hoy van a empezar a traer sus muebles y que van a haber muchos momentos de alegría. Quiero decirles que son un ejemplo de perseverancia”, concluyó Sol.

<b>Entrega de viviendas</b> <b>y montos invertidos en otros proyectos </b>

La entrega de viviendas sociales forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el gobierno salvadoreño para reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida en comunidades vulnerables. Según datos oficiales, el Ministerio de Vivienda ha desarrollado diversos proyectos en todo el país, sumando inversiones millonarias en infraestructura habitacional.

En 2023, el gobierno entregó más de 3.000 soluciones habitacionales a nivel nacional, con una inversión que superó los $100 millones. Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción de complejos habitacionales en San Salvador, La Libertad y Santa Ana, orientados a familias afectadas por desastres naturales o en situación de pobreza extrema. Estas iniciativas incluyen financiamiento con cuotas accesibles y facilidades de pago adaptadas a las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.

Recientemente, la alcaldía de San Salvador y el Ministerio de Vivienda entregaron las credenciales a familias de la comunidad Nicaragua para que tengan sus documentos legales./(Redes de ministra de Vivienda, Michelle Sol)

Además, el gobierno ha priorizado la legalización de inmuebles y la entrega de escrituras a miles de familias que anteriormente carecían de seguridad jurídica sobre sus viviendas. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, estas acciones buscan garantizar el acceso a un hogar digno y seguro, así como promover la inclusión social y el desarrollo comunitario.

El Proyecto Habitacional Nicaragua se suma a esta serie de intervenciones, consolidándose como un ejemplo del compromiso estatal con la solución del problema habitacional en El Salvador. Las autoridades reiteraron que seguirán impulsando políticas públicas orientadas a la vivienda digna y accesible para los sectores más necesitados.