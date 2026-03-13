El Salvador

Cae red de narcotráfico que operaba entre Guatemala y El Salvador: Lanchas, autos y pasos ciegos

La estructura criminal desarticulada ingresaba marihuana, cocaína y cristal por puntos no habilitados. La FGR y la PNC ejecutaron nueve registros en el occidente del país

Un agente de la Fiscalía
Un agente de la Fiscalía General de la República documenta la detención de un presunto integrante de una red de narcotráfico (Foto cortesía FGR).

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron en horas de la madrugada de este día viernes 13 de marzo, un operativo que culminó en la desarticulación de una estructura dedicada al tráfico de drogas desde Guatemala hacia diferentes zonas de El Salvador.

Las autoridades informaron que la organización movilizaban:

  • Marihuana
  • Cocaína 
  • Cristal 

Mediante lanchas y vehículos, distribuyendo los estupefacientes en áreas como San Francisco Menéndez, Ahuachapán y Sonsonate. Durante la operación, la FGR y la PNC realizaron nueve registros en distintos puntos del occidente del país, donde incautaron evidencia clave para fortalecer el caso judicial.

Entre lo decomisado figuran documentos, dispositivos electrónicos y sustancias ilegales vinculadas al esquema de distribución. Las investigaciones establecen que la estructura habría utilizado lanchas para el cruce fronterizo fluvial y automóviles para el transporte terrestre, buscando evadir los controles policiales.

Según la Fiscalía General de la República, la droga ingresaba por pasos no habilitados y era distribuida en redes locales que operaban en los municipios mencionados. Las autoridades afirman que esta operación representa un golpe significativo a las rutas empleadas por organizaciones transnacionales para el tráfico de estupefacientes.

Un agente policial, acompañado de
Un agente policial, acompañado de un perro entrenado, inspecciona una vivienda durante los operativos contra el narcotráfico en el occidente de El Salvador (Foto cortesía FGR).

En el marco del operativo, fueron capturados cinco implicados identificados como:

  • Miguel Ángel Soriano Olla
  • Verónica del Carmen Ramos García
  • Damián Rafael Menjivar Ramírez
  • Marlon Osmaro Olivo Purquir 
  • Juan Carlos Urquilla Cortéz.

Según la información proporcionada por el Ministerio Público, los detenidos serán procesados por agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas y posesión y tenencia ilegal de drogas.

Caso reciente de narcotráfico

Hace un mes, el 13 de febrero de 2026, la FGR, también ejecutó un operativo que desarticuló una estructura dedicada al narcotráfico internacional. De acuerdo con el reporte de la institución, la investigación identificó que la red operaba en distintos países y contaba con la participación de Luis Alfredo Zuleta, ciudadano guatemalteco asesinado en octubre de 2024 en Guatemala.

Uno de los presuntos integrantes
Uno de los presuntos integrantes de la estructura de narcotráfico, capturado durante los operativos realizados por las autoridades en el occidente del país (Foto cortesía FGR).

Las autoridades informaron que Zuleta coordinaba el ingreso de droga a El Salvador junto a William Leiva Hernández, quien permanece en prisión por tráfico ilícito. Las investigaciones determinaron que ambos encabezaban una organización que utilizaba rutas entre Guatemala y El Salvador para trasladar sustancias ilícitas.

Dentro de la estructura, un médico y una enfermera suministraban medicamentos destinados a adulterar la droga antes de su distribución.

Delitos y sanciones aplicados a los implicados, según la legislación salvadoreña

De acuerdo con la legislación salvadoreña, el delito de agrupaciones ilícitas se encuentra tipificado en el artículo 345 del Código Penal, que sanciona con penas de tres a cinco años de prisión a quienes participen en organizaciones criminales, y con penas de nueve a catorce años en el caso de líderes, organizadores o cabecillas.

El tráfico ilícito de drogas está regulado en el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, que prevé penas de diez a quince años de prisión y multas económicas para quienes realicen actividades como importación, transporte, almacenamiento y distribución de estupefacientes sin autorización.

La posesión y tenencia ilegal de drogas se sanciona en el artículo 34 de la misma ley, con penas de tres a seis años de prisión, aumentándose hasta diez años si se comprueba la intención de comercialización.

La Fiscalía General de la República destacó que la evidencia reunida permitirá robustecer las investigaciones y avanzar en el desmantelamiento de otros eslabones de la red.

