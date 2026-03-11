El Salvador

Lanzan licitación para la remodelación integral del hospital regional de Santa Ana en El Salvador

La Dirección de Obras Municipales lanzó licitación para la readecuación integral del Hospital Nacional San Juan de Dios, en Santa Ana, un proyecto que contempla mejoras profundas en infraestructura y la construcción de una planta para aguas radioactivas.

Guardar
Personal municipal supervisó la demolición
Personal municipal supervisó la demolición del muro perimetral del Hospital San Juan de Dios, en mayo de 2025, tras detectarse riesgo de colapso./ (Redes de Gustavo Acevedo)

La Dirección de Obras Municipales (DOM) de El Salvador lanzó un proceso de licitación pública para la remodelación y readecuación integral de la infraestructura del Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana. Este recinto hospitalario es uno de los principales centros de atención médica de la zona occidental del país y un referente regional en servicios de salud.

El proceso, identificado con el código DOM-LC-26/2026, abarca la modernización de espacios, la mejora de instalaciones existentes y la construcción de una planta para el tratamiento de aguas radioactivas. El proyecto busca optimizar la atención para miles de pacientes y fortalecer la capacidad hospitalaria de cara a futuras demandas.

Según los documentos oficiales, la convocatoria está dirigida tanto a personas naturales como jurídicas, interesadas en presentar ofertas para ejecutar obras civiles dentro del hospital, ubicado en el municipio de Santa Ana Centro, departamento de Santa Ana. La licitación se publicó el pasado 9 de marzo y actualmente se encuentra en la fase de preparación de ofertas. Las empresas interesadas deberán participar en una reunión informativa virtual, programada para el 17 de marzo a las 10:00 de la mañana, a través de la plataforma Google Meet. Además, quienes deseen visitar el sitio para conocer sobre las obras a ejecutar deberán solicitarlo al correo oficial de la DOM.

Luego de registrarse las primeras
Luego de registrarse las primeras lluvias, en 2025, el muro perimetral del hospital presentaba riesgo inminente de colapso./ (Redes de Gustavo Acevedo)

El plazo para presentar ofertas vence el 30 de marzo a las 11:00 de la mañana. El proceso contempla un acto público de apertura de cotizaciones, garantizando la transparencia de la adjudicación. Los documentos de referencia, anexos, enmiendas y aclaraciones pueden ser consultados por las empresas interesadas en el portal oficial de la DOM, previa autenticación como proveedores. El proyecto representa una apuesta por la modernización del sistema hospitalario público en El Salvador y responde a una demanda histórica de mejoras en la atención sanitaria en Santa Ana.

En mayo de 2025, la infraestructura del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana representaba riesgos significativos para la comunidad, y eso obligó a las autoridades municipales y al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP) a intervenir de manera urgente.

Según informó el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, en esa oportunidad, la Comisión Municipal de Protección Civil, junto con equipos técnicos, realizaron la demolición controlada de una parte del muro perimetral, específicamente en el sector de la ex escuela de enfermería, a un costado de la capilla y sobre la calle Libertad Oriente.

La intervención del muro obligó
La intervención del muro obligó a las autoridades a cerrar una vía para ejecutar las labores de remoción de escombros./(Redes de Gustavo Acevedo)

Esta medida fue adoptada luego de que estudios técnicos detectaran que el muro presentaba un riesgo inminente de colapso, lo que amenazaba la seguridad de las personas que transitaban por la zona. Parte de la población se mostró sorprendida por la intervención, ya que algunos residentes señalaron que la infraestructura había cedido ante las primeras lluvias de la temporada de invierno en 2025. Acevedo aclaró entonces que las obras formaban parte de un plan preventivo implementado por la municipalidad y que todas las acciones cumplían con los protocolos de seguridad establecidos.

Las obras obligaron a interrumpir el paso vehicular por la calle Libertad Oriente, mientras se retiraban los escombros resultantes de la demolición. La intervención del hospital buscó evitar accidentes y preservar la integridad de transeúntes y trabajadores, dado el deterioro progresivo de la infraestructura.

Temas Relacionados

El SalvadorHospital Regional San Juan de Dios de Santa AnaLicitación públicaInfraestructuraConstrucciónPlanta para aguas radioactivas

Últimas Noticias

Ministerio de Medio Ambiente confirma temperaturas de hasta 41 ℃ en El Salvador para esta semana

Los reportes emitidos por las estaciones climáticas oficiales muestran picos de calor durante varios días consecutivos, mientras expertos recomiendan a la ciudadanía adoptar precauciones ante el riesgo de afectaciones por el clima

Ministerio de Medio Ambiente confirma

Régimen de Nicaragua retiró la nacionalidad a 452 ciudadanos en procesos irregulares

La decisión estatal ha sido señalada por organismos internacionales como un mecanismo que agudiza la vulnerabilidad de exiliados políticos y dificulta el acceso a derechos esenciales para quienes han sido despojados de protección legal

Régimen de Nicaragua retiró la

Costa Rica: El 68% de las empresas no logra encontrar el personal calificado que necesita

Con sectores como Finanzas e IT bajo máxima presión, las organizaciones están apostando por la Inteligencia Artificial y la flexibilidad horaria para cerrar una brecha de habilidades, según un reciente informe

Costa Rica: El 68% de

Aplazan audiencia contra profesora investigada por maltrato infantil en República Dominicana

El proceso relacionado con una educadora señalada por trato indebido a una menor en un centro infantil de Santo Domingo fue suspendido debido a la falta de documentación de la fiscalía y la petición presentada por la defensa

Aplazan audiencia contra profesora investigada

Una mujer hondureña exonerada tras pasar 22 años en prisión enfrenta deportación en Texas

Las autoridades de Texas eximen a una hondureña tras décadas presa por un accidente, pero su sueño de volver con su familia puede verse frustrado por políticas de deportación.

Una mujer hondureña exonerada tras

TECNO

¿Cómo dominar el mundo por

¿Cómo dominar el mundo por 5 décadas? La lección de un gigante en el 50 aniversario de Apple

Qué es el AI brain fry: el fenómeno que puede “freírte el cerebro” por abuso de inteligencia artificial en el trabajo

Gemini de Google ahora lee tu mente: qué comida te gusta, cuál es tu auto y más con IA

Demandan a Valve por su sistema de cajas de botín: acusan a la compañía de fomentar el juego de azar digital

Valor de BNB y otras principales criptomonedas para este 11 de marzo

ENTRETENIMIENTO

La mujer que disparó contra

La mujer que disparó contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

No te olvidaré: Universal Pictures apuesta por la novela superventas de Colleen Hoover, un rodaje en Canadá y mujeres al mando

Rachel Zegler sigue sin entender las críticas por su casting en el remake de ‘Blancanieves’: “Me niego a asimilarme por la comodidad de los demás”

Brody Jenner y Tia Blanco esperan su segundo hijo: la reacción de Kylie Jenner y Kim Kardashian que emocionó a las redes

Gwen Stefani relató cómo su fe la ayudó a ser madre a los 44 años

MUNDO

Un carguero tailandés fue atacado

Un carguero tailandés fue atacado cerca del Estrecho de Ormuz: rescataron a 20 marineros y hay tres desaparecidos

EEUU instó a sus ciudadanos en Iraq a abandonar el país: “Es la mejor opción”

EEUU asegura haber destruido casi toda la capacidad nuclear de Irán durante la ofensiva conjunta con Israel

El equipo de futbol femenino de Irán quedó varado en Malasia tras la deserción de seis jugadoras en Australia

La Agencia Internacional de la Energía propone liberar 400 millones de barriles de petróleo para frenar la subida de precios