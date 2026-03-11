Lanzan licitación para la remodelación integral del hospital regional de Santa Ana en El Salvador

Personal municipal supervisó la demolición del muro perimetral del Hospital San Juan de Dios, en mayo de 2025, tras detectarse riesgo de colapso./ (Redes de Gustavo Acevedo)

La Dirección de Obras Municipales (DOM) de El Salvador lanzó un proceso de licitación pública para la remodelación y readecuación integral de la infraestructura del Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana. Este recinto hospitalario es uno de los principales centros de atención médica de la zona occidental del país y un referente regional en servicios de salud.

El proceso, identificado con el código DOM-LC-26/2026, abarca la modernización de espacios, la mejora de instalaciones existentes y la construcción de una planta para el tratamiento de aguas radioactivas. El proyecto busca optimizar la atención para miles de pacientes y fortalecer la capacidad hospitalaria de cara a futuras demandas.

Según los documentos oficiales, la convocatoria está dirigida tanto a personas naturales como jurídicas, interesadas en presentar ofertas para ejecutar obras civiles dentro del hospital, ubicado en el municipio de Santa Ana Centro, departamento de Santa Ana. La licitación se publicó el pasado 9 de marzo y actualmente se encuentra en la fase de preparación de ofertas. Las empresas interesadas deberán participar en una reunión informativa virtual, programada para el 17 de marzo a las 10:00 de la mañana, a través de la plataforma Google Meet. Además, quienes deseen visitar el sitio para conocer sobre las obras a ejecutar deberán solicitarlo al correo oficial de la DOM.

Luego de registrarse las primeras lluvias, en 2025, el muro perimetral del hospital presentaba riesgo inminente de colapso./ (Redes de Gustavo Acevedo)

El plazo para presentar ofertas vence el 30 de marzo a las 11:00 de la mañana. El proceso contempla un acto público de apertura de cotizaciones, garantizando la transparencia de la adjudicación. Los documentos de referencia, anexos, enmiendas y aclaraciones pueden ser consultados por las empresas interesadas en el portal oficial de la DOM, previa autenticación como proveedores. El proyecto representa una apuesta por la modernización del sistema hospitalario público en El Salvador y responde a una demanda histórica de mejoras en la atención sanitaria en Santa Ana.

En mayo de 2025, la infraestructura del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana representaba riesgos significativos para la comunidad, y eso obligó a las autoridades municipales y al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP) a intervenir de manera urgente.

Según informó el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, en esa oportunidad, la Comisión Municipal de Protección Civil, junto con equipos técnicos, realizaron la demolición controlada de una parte del muro perimetral, específicamente en el sector de la ex escuela de enfermería, a un costado de la capilla y sobre la calle Libertad Oriente.

La intervención del muro obligó a las autoridades a cerrar una vía para ejecutar las labores de remoción de escombros./(Redes de Gustavo Acevedo)

Esta medida fue adoptada luego de que estudios técnicos detectaran que el muro presentaba un riesgo inminente de colapso, lo que amenazaba la seguridad de las personas que transitaban por la zona. Parte de la población se mostró sorprendida por la intervención, ya que algunos residentes señalaron que la infraestructura había cedido ante las primeras lluvias de la temporada de invierno en 2025. Acevedo aclaró entonces que las obras formaban parte de un plan preventivo implementado por la municipalidad y que todas las acciones cumplían con los protocolos de seguridad establecidos.

Las obras obligaron a interrumpir el paso vehicular por la calle Libertad Oriente, mientras se retiraban los escombros resultantes de la demolición. La intervención del hospital buscó evitar accidentes y preservar la integridad de transeúntes y trabajadores, dado el deterioro progresivo de la infraestructura.