El Salvador

Policía reportó el homicidio de una mujer en la zona occidental de El Salvador

Elementos policiales informaron que el caso sigue en investigación en el departamento de Santa Ana y no se han reportado capturas relacionadas

La Policía Nacional Civil reporta
La Policía Nacional Civil reporta el asesinato de una mujer de 39 años en el cantón Buena Vista, Santa Ana, El Salvador. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

La madrugada del domingo, la zona occidental de El Salvador fue escenario de un episodio de violencia cuando una mujer de 39 años fue asesinada en el cantón Buena Vista, en Santa Ana. Según la Policía Nacional Civil (PNC), el cuerpo fue hallado en esa localidad y la muerte se produjo el sábado 7 de marzo.

La institución informó que “finalizamos el sábado 07 de marzo, con 1 homicidio en el país”. El presunto responsable sigue prófugo, mientras equipos de inteligencia e Investigaciones intensifican su búsqueda, según detalló la PNC en su reporte publicado por sus canales oficiales.

Mario Oviedo Miranda fue capturado
Mario Oviedo Miranda fue capturado en Panchimalco, San Salvador Sur, por amenazas y portación ilegal de armas. (Foto cortesía PNC)

Autoridades capturaron a un hombre armado por amenazas en San Salvador

De forma paralela la PNC reportó la detención de Mario Oviedo Miranda, de 48 años, en la colonia Vista al Mar, cantón Planes de Renderos, Panchimalco, San Salvador Sur. Oviedo Miranda habría amenazado a su exsuegra, una mujer de 73 años. En el operativo, agentes le decomisaron un arma de fuego con cargadores y un machete.

Al arrestado se le imputarán varios delitos entre ellos amenazas con agravación especial, expresiones de violencia contra las mujeres y tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego. La captura fue realizada durante la mañana del domingo y forma parte del despliegue policial enfocado en delitos de género y portación ilegal de armas.

El Salvador registra un descenso
El Salvador registra un descenso de homicidios, sumando nueve casos en lo que va del año según la PNC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detenciones inmediatas tras hechos violentos en Ahuachapán

En contraste con la cifra diaria nacional, el número global de homicidios ha experimentado un descenso significativo. Hasta la fecha, la PNC registró trece homicidios en lo que va del año: cuatro en enero, cinco en febrero y cuatro en marzo. En la mayoría de estos casos, las autoridades aseguran haber realizado detenciones rápidas y eficaces, lo que consolida una tendencia a la baja en los asesinatos. Para dimensionar el cambio, el 8 de marzo de 2018 se cometieron nueve asesinatos en un solo día en El Salvador, reflejando entonces la crítica incidencia de la violencia asociada a la actividad de pandillas y estructuras delictivas.

Los detenidos acusados por homicidio han sido puestos a disposición de las autoridades como parte de lo que la policía describe como una estrategia nacional de reacción inmediata ante hechos delictivos.

El endurecimiento de penas por
El endurecimiento de penas por homicidio en El Salvador implica que la condena puede alcanzar hasta 60 años en casos agravados. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Endurecimiento de penas y contexto penal en El Salvador

Las condenas por homicidio simple en El Salvador contemplan penas de entre 15 y 20 años de prisión, según la legislación actual. En recientes reformas, las autoridades anunciaron que estos castigos serán aumentados a un rango de 25 a 35 años, y de 35 a 60 años en casos calificados como homicidio agravado. Este endurecimiento normativo evidencia la creciente respuesta estatal ante los episodios de violencia homicida en el territorio salvadoreño.

