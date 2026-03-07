Extranjeros celebran la obtención de sus residencias en El Salvador: “ Eficientes, acogedores y con visión de futuro”

Cifras oficiales muestran un aumento del 44,5 % en residencias definitivas otorgadas a latinoamericanos y estadounidenses durante 2025 en El Salvador. (Cortesía: Robs Van Rooyen)

Una pareja de extranjeros celebró obtener la residencia temporal en El Salvador tras un trámite que se resolvió en solo cinco días, destacando la eficiencia institucional y el clima acogedor del país centroamericano. Este rápido proceso, que contrasta con experiencias habituales en otros sistemas migratorios, refleja las recientes reformas legales impulsadas bajo el gobierno de Nayib Bukele y anticipa un escenario de mayor atracción para nuevos residentes e inversionistas internacionales.

La tendencia de crecimiento en la entrega de residencias definitivas alcanzó su punto más alto en los últimos cinco años: en 2025, El Salvador otorgó 1,915 residencias definitivas a ciudadanos latinoamericanos y estadounidenses, lo que representó un incremento del 44,5 % respecto a 2024, cuando se concedieron 1,325. De acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión Migratoria de la DGME, la progresión de estos permisos comenzó en 2021 con 905, subió a 1,113 en 2022, 1,277 en 2023 y culminó, tras años de ascenso, en la cifra récord de 2025.

La modificación más relevante ocurrió en mayo de 2025, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Especial de Migración y Extranjería. Se introdujo un nuevo inciso al artículo 152 que permite obtener residencia definitiva a extranjeros que se adhieran a programas promovidos por el Gobierno, sin necesidad de residencia temporal previa y exentos de lo regulado en el artículo 154.

Esta reforma otorga, por primera vez, la posibilidad de que quienes deseen invertir o participar en proyectos gubernamentales salvadoreños obtengan el estatus definitivo sin la obligación de residir previamente en el territorio nacional. Esta apertura normativa ha sido considerada como uno de los factores que coincide directamente con el aumento de nuevas residencias en 2025.

El Salvador implementó en 2025 reformas migratorias que permiten obtener la residencia definitiva a extranjeros sin residencia temporal previa. (Cortesía: DGM)

Países con mayor número de beneficiarios y condiciones para aplicar

El mayor número de residencias definitivas otorgadas en 2025 correspondió a ciudadanos de Honduras (487), Nicaragua (462), Guatemala (264), Colombia (141), Estados Unidos (88) y Venezuela (60). Este patrón refleja el interés regional, especialmente de los países vecinos, en los beneficios que ofrece la política migratoria renovada de El Salvador.

Para acceder a la residencia, los requisitos generales incluyen la identificación de la categoría migratoria (laboral, familiar o de inversión), completar el formulario de la DGME, presentar pasaporte vigente, antecedentes penales apostillados y una solvencia policial. Además, se exige documentación que respalde la actividad a realizar y pruebas de ingresos por al menos USD 1,460 en ciertos casos. La lista de documentos también contempla partida de nacimiento apostillada, certificación de salud y comprobante de domicilio en El Salvador.

Dependiendo del motivo de la solicitud, se requieren condiciones adicionales: para residencia laboral, una oferta de empleo de una empresa nacional; para residencia por matrimonio, certificado de enlace y, a veces, prueba de solvencia del cónyuge; para inversores, evidencia documental de los fondos y su origen.

El costo de la residencia temporal por primera vez para no centroamericanos se sitúa cerca de USD 140, aunque este monto puede variar por nacionalidad y tipo de solicitud.

Procedimiento y tiempos para la obtención de residencia

El proceso inicia con la identificación de la categoría migratoria. Luego, el solicitante debe recopilar, apostillar y traducir, en caso necesario, todos los documentos requeridos. Una vez reunidos, se presentan ante la DGME junto con el comprobante de pago de derechos. El carné de residencia temporal, con validez de uno o dos años dependiendo del caso, se entrega en un plazo que suele rondar los 45 días hábiles. Según la DGME, las personas interesadas deben verificar los requisitos específicos según su país de procedencia para completar el trámite sin contratiempos.

La reciente experiencia de extranjeros que han accedido a la residencia temporal fue difundida ampliamente en redes sociales, donde agradecieron el trato recibido y reconocieron la gestión del presidente Nayib Bukele. En palabras de uno de los solicitantes: "El futuro aquí se ve prometedor. Nayib Bukele, lo que estás construyendo se está notando“.

Los cambios legislativos y la agilidad en la gestión migratoria convierten a El Salvador en un destino cada vez más atractivo para quienes buscan iniciar una nueva etapa en la región.