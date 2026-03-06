Un modelo de colaboración entre México y El Salvador abre nuevas oportunidades para exportadores

Intercambio empresarial impulsa conexiones de alto valor entre instituciones clave de El Salvador y México, en un contexto de crecimiento económico regional y diversificación de exportaciones (Foto cortesía COEXPORT)

El acercamiento entre el Grupo MAEN de México y la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) avanza hacia un posible acuerdo de colaboración que promete fortalecer la presencia internacional de productos salvadoreños y abrir nuevas vías de cooperación entre empresas de ambos países. Tras tres días de reuniones en la capital salvadoreña, la misión empresarial mexicana plantea como meta central identificar y aprovechar oportunidades para que compañías de El Salvador accedan a mercados donde ya operan firmas mexicanas, según información publicada por Coexport y el portal Líder Empresarial.

“COEXPORT presentó la oferta exportable de El Salvador a representantes del Grupo MAEN, clúster empresarial de Aguascalientes, interesados en explorar oportunidades de negocios e inversión en nuestro país. El encuentro fue propiciado por Cancillería de El Salvador, a través de la Embajada de El Salvador en México”, informó la Corporación.

Actualmente, Coexport agrupa a empresas exportadoras de sectores diversos y se mantiene como una de las instituciones más relevantes en el comercio exterior de El Salvador. Bajo la dirección de Silvia Cuéllar, la organización desarrolla estrategias para fortalecer la competitividad internacional y diversificar la oferta exportadora salvadoreña. La reciente reunión con representantes de Grupo MAEN, un conglomerado empresarial originario de Aguascalientes, México, fue coordinada por la Cancillería de El Salvador a través de su embajada en México, y se orientó a exhibir el potencial exportable salvadoreño ante agentes interesados en oportunidades de negocio e inversión.

La misión encabezada por Enrique Muro, fundador y director general de Doots International y responsable de la mesa de Relaciones Internacionales de Grupo MAEN, persiguió aprovechar las capacidades industriales y comerciales de la red empresarial mexicana para ampliar la base exportadora de las empresas salvadoreñas. Entre los objetivos evaluados se encuentran facilitar conexiones comerciales internacionales, fortalecer las cadenas de suministro regionales y potenciar la presencia de productos salvadoreños en nuevos mercados.

Plataformas de cooperación empresarial podrían impulsar la diversificación productiva y la consolidación de inversiones en el ámbito latinoamericano (Foto cortesía COEXPORT)

Colaboración busca reforzar cadenas de suministro

El posible acuerdo prevé que las empresas de El Salvador se integren a redes empresariales internacionales mediante vínculos directos con empresas mexicanas, lo que les otorgaría acceso a circuitos comerciales ya establecidos fuera del país. Este enfoque apunta a un crecimiento compartido y a sostener una plataforma de integración económica operativa.

La iniciativa cuenta con la colaboración activa de entidades públicas y privadas, orientadas al interés común de fortalecer la producción, diversificar mercados y consolidar alianzas estratégicas regionales. Si estas primeras gestiones avanzan hacia la formalización, la colaboración entre empresarios mexicanos y salvadoreños constituiría el inicio de una nueva etapa en la integración económica centroamericana y latinoamericana.

Grupo MAEN ha explicitado su intención de explorar oportunidades de negocios e inversión en El Salvador, creando una vía directa para que productos y servicios salvadoreños amplíen su proyección internacional y se estrechen las relaciones comerciales entre ambos países.

El portal de Líder Empresarial destacó también que una delegación de empresarios mexicanos celebró el martes 3 de marzo una reunión de trabajo con la agencia gubernamental Invest in El Salvador en San Salvador para discutir oportunidades de inversión y cooperación industrial entre México y el país centroamericano.

Fomentar vínculos comerciales innovadores abre posibilidades sin precedentes para firmas salvadoreñas interesadas en acceder a circuitos internacionales (Foto cortesía COEXPORT)

Durante la sesión, el interés principal de la delegación se centró en identificar proyectos productivos para desarrollar en la región. Cuitláhuac Pérez, líder del Grupo MAEN, encabezó la comitiva mexicana, acompañado por empresarios provenientes del centro de México. La representación local estuvo bajo la dirección de Rodrigo Ayala, presidente de Invest in El Salvador, institución responsable de impulsar la atracción de inversión extranjera directa en el país.