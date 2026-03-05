Sergio Gallardo, la voz que marcó a generaciones salvadoreñas, pierde la vida los 76 años

Sergio Gallardo, leyenda de la radiodifusión y el periodismo deportivo en El Salvador, falleció a los 73 años tras una lucha contra el cáncer. (Cortesía:1900Ayer, El Original; con Sergio Gallardo)

El mundo de las comunicaciones en El Salvador y la región centroamericana se viste de luto. Este jueves 5 de marzo de 2026, se confirmó el fallecimiento de Sergio Enrique Gallardo, un pilar indiscutible de la locución, el periodismo deportivo y la cultura radial, quien dejó una huella imborrable tras décadas de entrega al micrófono.

La noticia fue confirmada inicialmente por sus hijos, Sergio y Sebastián Gallardo Bruni, a través de un emotivo mensaje en redes sociales: “En nombre de nuestro papá y de nuestra familia, les queremos dar las gracias por acompañarnos durante todo este proceso... Nuestro papá ya descansa en paz”.

Durante los últimos meses, la salud del reconocido comunicador había sido motivo de preocupación para sus seguidores y colegas. Gallardo enfrentaba un agresivo cáncer, una situación que lo mantuvo en un estado delicado de salud, pero que afrontó, según sus allegados, con una fe inquebrantable y una dignidad admirable.

Pese a los esfuerzos médicos y las constantes cadenas de oración de su audiencia, el “maestro de las ondas radiales” falleció a los 76 años, dejando un vacío imposible de llenar en los medios de comunicación salvadoreños.

Gallardo fundó Radio Femenina y condujo emblemáticos programas como '1900 Ayer', consolidando un legado en el mundo de las comunicaciones. (Cortesía:1900Ayer, El Original; con Sergio Gallardo)

Trayectoria: El Salvador, su hogar por elección

Aunque nació el 30 de junio de 1952 en la Ciudad de Guatemala, Sergio Gallardo fue un salvadoreño de corazón. Su historia con el país comenzó hace décadas, cuando llegó para revolucionar la radio. Fue uno de los fundadores de Radio Femenina, donde ayudó a moldear el estilo de la radiodifusión juvenil y moderna en una época dorada para el medio.

Posteriormente, su versatilidad lo llevó a la televisión, convirtiéndose en un rostro emblemático de Canal 4, donde destacó como conductor de programas deportivos. Su voz no solo narraba goles o comentaba jugadas; su voz transmitía una pasión auténtica que conectaba con el televidente de una manera personal y cercana.

En los últimos años, su programa “1900 Ayer” en Radio Láser 92.9 se convirtió en un refugio para la nostalgia y la buena música, reafirmando que su talento no conocía de edades ni de géneros.

Sergio Gallardo es recordado como un maestro de las ondas radiales y un renovador del periodismo deportivo a nivel centroamericano. (Cortesía: Redes sociales)

Reacciones del gremio: “Se apaga un pedacito de historia”

Las instituciones donde Gallardo laboró expresaron su dolor ante la partida física de su referente. Radio Láser 92.9 emitió un sentido comunicado destacando la magnitud de su pérdida:

“Hoy no es fácil hablar porque cuando se apaga una voz grande, no se apaga solo un micrófono: se apaga un pedacito de historia... Sergio era de esos nombres que uno menciona y la gente responde con una sonrisa... que su voz no se quede en silencio: que se quede en memoria”.

Radio Láser 92.9, Noticiero 4 Visión y otros medios reconocieron la influencia de Gallardo en el desarrollo de la radio y la televisión salvadoreña. (Cortesía: Radio Laser 92.9)

Por su parte, el equipo de Noticiero 4 Visión recordó su paso por la televisión deportiva, subrayando su valentía ante la enfermedad: “Sergio venía padeciendo un agresivo cáncer, que combatió con fe y mucha dignidad. Ahora, Sergio Enrique Gallardo del Cid ha sido llamado a la presencia de Dios”.

Un legado que trasciende el micrófono

Sergio Gallardo no solo fue un locutor; fue un referente de las comunicaciones. Su capacidad para adaptarse desde la radio musical hasta el análisis deportivo más riguroso lo posicionó como un maestro para las nuevas generaciones de periodistas.

Su partida marca el fin de una era, pero el inicio de un legado. Sus programas, su estilo pausado pero cargado de energía, y su calidez humana quedan grabados en la memoria colectiva de un país que lo adoptó como suyo y que hoy lo despide entre lágrimas y aplausos.

La familia Gallardo Bruni y el gremio periodístico agradecen las muestras de cariño y piden respeto en estos momentos de duelo. El Salvador ha perdido a una de sus voces más queridas, pero el eco de su trabajo resonará por siempre en cada rincón donde se encienda una radio.

Descanse en paz, Sergio Gallardo.